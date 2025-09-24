Un hombre intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros El ataque ocurrió en Granadero Baigorria, a la altura de San Martín y Roca. El sospechoso, detenido por la Policía, ya era conocido por episodios similares 24 de septiembre 2025 · 16:34hs

Intento de abuso sexual en un colectivo interurbano. Foto:La Capital

Un intento de abuso sexual en un colectivo que iba desde Rosario hacia el cordón industrial terminó este miércoles con la detención de un hombre que habría intentado atacar a una pasajera menor de 15 años. El hecho ocurrió a la altura de Granadero Baigorria, en la zona de avenida San Martín y Roca, cuando otros pasajeros advirtieron la situación y redujeron al agresor hasta la llegada de la Policía.

Según relataron testigos a La Capital, el sospechoso había subido en Rosario, en la zona de plaza Sarmiento. Minutos después intentó abusar de la adolescente que viajaba en la unidad, lo que desató la reacción inmediata del resto de los pasajeros.

El hombre fue retenido hasta que arribó un móvil policial. “Es el mismo de siempre”, exclamó uno de los agentes que participó del procedimiento, en referencia a que el detenido ya tendría antecedentes por episodios similares.

El agresor quedó detenido y fue trasladado a la seccional policial de la zona. La menor, que permanecía en shock y atravesaba una crisis de llanto, esperaba por asistencia médica. El resto de los pasajeros intentó contenerla luego de la situación.

colectivo baigorria 2 Dónde pedir ayuda en caso de sufrir un episodio de violencia sexual Teléfono de emergencias policiales: 911 (las 24 horas).

Línea Nacional 144: atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por motivos de género (gratuita, confidencial y 24 horas).

Fiscalía de Delitos Sexuales Rosario: (0341) 4721890 / 4721891.

Centro de Asistencia a la Víctima (Ministerio Público de la Acusación, Rosario): (0341) 4721898.

Teléfono Verde – Municipalidad de Rosario: 0800 444 0420 (atención gratuita, confidencial, 24 horas).