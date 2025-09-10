La Capital | Ovación | Newell's

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión directiva recibió un pedido de información importante antes de la última asamblea del mandato del presidente Ignacio Astore

Hernán Cabrera

Hernán Cabrera

10 de septiembre 2025 · 11:37hs
Newells celebró su asamblea electoral en mayo.

Newell's celebró su asamblea electoral en mayo.

Cuatro de los cinco miembros titulares de la comisión fiscalizadora de Newell's presentaron este martes un escrito ante la comisión directiva rojinegra. De esta manera se formalizó el pedido para definir la fecha de la última asamblea del mandato del presidente Ignacio Astore, aunque no es el único tema en la agenda de los dirigentes.

La solicitud también se refiere específicamente a los datos correspondientes al balance para generar el informe de gestión. Se trata de uno de los deberes que tiene el órgano de control interno de la institución del parque de la Independencia.

Alfonso Quaranta, Carlos Borgonovo, Carlos Alonso y Fernando Quaranta recurrieron a la administración de la entidad y dieron a conocer los detalles de los que deben dar cuenta ante lossocios y socias. Lo primero que apuntaron es la fecha de la asamblea general ordinaria anual en Lepra.

Un llamado de atención en Newell's

"En virtud de lo que se advierte al momento de la firma y presentación de la presente nota, aún no se han publicado los edictos correspondientes a la convocatoria", advirtió la comisión rojinegra. Luego recordaron que el encuentro debe realizarse durante la primera quincena de septiembre de cada año, según indica expresamente el estatuto.

Además, los firmantes les pidieron a los dirigentes una reunión con el auditor. Esta solicitud apunta a tener un diagnóstico completo sobre el balance de Newell's y remarcaron que la respuesta en tiempo y forma permitirá que los representantes puedan hacer las consultas correspondientes sobre la gestión del último período.

>> Leer más: En Newell's, el Ogro Fabbiani carga con el karma de no poder repetir equipo

"Está información es imprescindible para que esta comisión fiscalizadora pueda evaluar la situación de acuerdo a lo que marca el artículo 28", indicaron sus integrantes. Así, el órgano de control remarcó la necesidad de que el club cumpla con las leyes, el estatuto y el reglamento general.

Las elecciones en el parque de la Independencia se programaron para el domingo 14 de diciembre. Si bien Astore estaba dispuesto a adelantar la votación a principios de año frente a la crisis futbolística, los comicios se realizarán a fin de año.

