La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

Zoom
Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto
La Región
SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra
POLICIALES
Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares
Economía
Módolo: "El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa"
Política
Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei
Política
La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"
Economía
La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso
La Ciudad
El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía
El Mundo
Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento
Información General
Un chico de 13 años tenía "todo listo" para un tiroteo masivo en Washington
Información General
Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %
Política
Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad
Información General
Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado
La Ciudad
Quique Llopis se suma a "Entre cuerdas y letras", el ciclo musical de LT8
La Región
Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios
Politica
Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: "No nos moveremos ni un milímetro"
Economía
Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14% en Nueva York
Economía
La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza
Policiales
Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico
Política
Maximiliano Pullaro contra Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"