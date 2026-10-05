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El plantel de Benín posó junto a Di María y los jugadores de Central previo a la despedida de Messi

A horas del último partido del 10 con Argentina, el equipo africano compartió un encuentro con Fideo y el equipo canalla en Buenos Aires

5 de octubre 2026 · 11:54hs
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Ángel Di María posó junto a los jugadores de Benín en la concentración de Central.

Ángel Di María posó junto a los jugadores de Benín en la concentración de Central.

El plantel de Benín será un personaje secundario este martes en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, pero sus futbolistas aprovechan la visita al país para conocer su cultura y a varios de sus ídolos. Este domingo, los Cheetahs se cruzaron al plantel de Rosario Central en Buenos Aires y compartieron fotos con Ángel Di María.

El Canalla viajó este domingo para realizar la concentración previa al duelo ante Banfield de este lunes a las 21.15 en el estadio Florencio Sola y coincidieron con el conjunto africano, que el martes a las 20 se presentará en el Monumental para enfrentar a la Albiceleste en el último partido de su capitán.

“Los Cheetahs de Benín y la delegación beninesa tuvieron la oportunidad de conocer a los jugadores del Rosario Central, club donde también juega la leyenda argentina Ángel Di María. ¡Hermosos intercambios y grandes reuniones detrás de las escenas!”, escribieron desde Benin Football en Instagram, la cuenta oficial de la federación de aquel país.

La presencia de Fideo no pasa desapercibida para ningún fanático del fútbol, por lo que los jugadores benineses aprovecharon la oportunidad para saludarlo y, quizás, cruzar alguna palabra e intercambiar regalos.

La travesía de Benín en Argentina

El seleccionado de Benín llegó a la Argentina el viernes pasado, incluso antes de que lo hiciera Burkina Faso, que enfrentó al equipo de Lionel Scaloni el sábado. Ambos equipos africanos debieron superar los problemas logísticos para llegar a Buenos Aires, pero los benineses tuvieron mayor margen para pisar territorio albiceleste.

>> Leer más: De la euforia a la obligación: Central va por nuevas metas, con el motor en su máxima potencia

Por eso, se vieron imágenes de los Cheetahs de paseo por la capital del país y dejaron atrás el viaje de 25 horas que debieron encarar para llegar a Sudamérica con largas escalas de vuelos comerciales. Entre las paradas que tuvieron apareció el estadio Libertadores de América en Avellaneda, donde presenciaron la goleada 4 a 1 de Instituto ante Independiente.

Unos días antes de emprender su viaje a la Argentina, Benín enfrentó a Burkina Faso, con empate 1 a 1, y venció a Mauritania por 2 a 1, por la fase de grupos de las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, donde se ubica en el tercer puesto del grupo C, una unidad detrás del líder Sudáfrica e igualado en puntos con Nigeria.

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