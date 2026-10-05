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De la euforia a la obligación: Central va por nuevas metas, con el motor en su máxima potencia

Tras la consagración en la Supercopa Internacional, el Canalla visita a Banfield para sostener su protagonismo en el Clausura y seguir peleando en la anual

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

5 de octubre 2026 · 06:00hs
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Central viene de ser campeón de la Supercopa Internacional y ese es el mejor motor para encara lo que viene.

Leonardo Vincenti / La Capital

Central viene de ser campeón de la Supercopa Internacional y ese es el mejor motor para encara lo que viene.

Un viaje a Santiago del Estero para una final y una consagración bajo el brazo. Un contexto ideal para este Central que no tiene ni un poquito de ganas de conformarse con lo que logró el pasado fin de semana en el estadio Madre de Ciudades ante Estudiantes. En ese título el Canalla debiera hallar el mejor combustible para encarar lo que se le viene. La primera prueba de fuego la tendrá este lunes por la noche en cancha de Banfield (a las 21.30, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer e hinchas canallas en la tribuna), donde no puede fallar en ese intento de pelear hasta el final por el primer puesto en la tabla anual.

No fue una semana normal para Central. Fueron días en los que el ánimo trepó por las nubes con esa vuelta olímpica en la calurosa Santiago del Estero que siguió con un festejo de alto vuelo en el Monumento a la Bandera. Todo dentro de un contexto súper lógico. Pero el momento de dar vuelta la página iba a llegar.

Ahora es tiempo de dejar atrás toda esa euforia y de enfocarse en esos otros objetivos que el equipo tiene por delante. Uno es la clasificación a los octavos de final de este torneo Clausura y el otro, por demás de tentador, el de la lucha por el primer puesto en la tabla anual, que viene con título incluido.

El combo canalla

No es que si apunta hacia una dirección todo lo otro queda desprotegido. Todo lo contrario. Si hay triunfo en el medio, los huevos irán para ambas canastas.

>>Leer más: La fortaleza que tiene Central para desenfundar en una nueva excursión fuera de Arroyito

Di María intenta marcar el tercero para Central ante Estudiantes, pero Muslera se lo impide.

Di María intenta marcar el tercero para Central ante Estudiantes, pero Muslera se lo impide.

Sí hay una diferencia en lo que tiene que ver con las necesidades. En Central tienen muy en claro que para la tabla acumulada no hay margen para el error. Esos seis puntos que separan al Canalla del líder Independiente Rivadavia deben acortarse sí o sí a tres. No hay otra forma de analizarlo. Es que si eso no pasa, la distancia podría llegar, como máximo, a los cinco puntos, por lo que ya no alcanzaría ni con el partido siguiente, justo frente a la Lepra mendocina, para alcanzarlo.

Y no sólo eso, sino que se tornaría también compleja la pelea con los otros equipos (Boca, Vélez y Argentinos Juniors) que andan pululando en esa zona alta de la tabla.

De cara a los playoffs

El margen de maniobra es un poco más amplio en lo que tiene que ver con el deseo de volver a meterse entre lo ocho primeros del grupo. No es que este equipo esté como para tirar manteca al techo, pero un empate o incluso un traspié no hará que el agua le llegue al cuello.

>>Leer más: Central lleva visitantes: cómo le fue al equipo las últimas veces que lo hizo en el torneo local

Pero el presente del Canalla invita a ilusionarse con todo. Porque si hay algo que tiene a favor para ir por un pleno en cancha de Banfield es justamente ese potencial anímico que lo envuelve. Ese aura ganadora que se trajo desde Santiago del Estero es un aliado incondicional. Sólo es cuestión de ponerlo al servicio de este nuevo desafío.

Ovando y Di María festejan en el último partido en el Clausura, que fue victoria contra Argentinos Juniors.

Ovando y Di María festejan en el último partido en el Clausura, que fue victoria contra Argentinos Juniors.

Desde lo futbolístico, a Central no le sobró mucho en la victoria frente al Pincha, aunque el premio fue mayúsculo. Eso sí, aquellas complicaciones que Almirón tuvo en la previa de la final ahora se agravaron, porque a las bajas que tenía y que se mantienen se le sumaron un par de nombres más. Ahora tampoco estarán el arquero Axel Werner ni el lateral por izquierda Agustín Sández.

>>Leer más: Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El envión de la Supercopa Internacional

Central siempre tuvo en la mira esa final por la Supercopa Internacional y haberla conquistado le significó, además de la alegría por supuesto, armarse de un escudo protector, especialmente desde lo anímico para ir por más.

El sentimiento dominante en Arroyito es que con este nuevo título que sumó el año no terminó ni mucho menos porque hay batallas por librar todavía. Le queda la pelea por el Clausura y ese anhelo de volver a ser el mejor equipo de la temporada. Frente a eso, hay un único plan: ganar en cancha de Banfield para mantener encendido el motor de la ilusión.

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