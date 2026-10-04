La fortaleza que tiene Central para desenfundar en una nueva excursión fuera de Arroyito

El equipo de Jorge Almirón visitará a Banfield con bajas importantes, pero con un antecedente reciente que le permite sostener la confianza lejos del Gigante.

Di María festeja tras convertir de penal en el partido ante Tigre, el último que Central jugó como visitante.

En medio de las bajas obligadas que sin dudas le quitan potencial futbolístico al equipo, en Central hay un atributo importante en el cual ampararse para y creer que el paso que puede dar en cancha de Banfield puede ser positivo.

La actitud que mostró el equipo en condición de visitante en este torneo Clausura es ese sostén. Porque después de ese tropezón en el inicio, todo fue en modo ascendente.

Se puede analizar la forma que envolvió cada resultado positivo, pero desde lo estrictamente numérico, hay sustento. En los últimos cuatro partidos que disputó el equipo de Jorge Almirón fuera del Gigante de Arroyito , ganó tres y empató el restante, con una eficacia del 83 por ciento. En el torneo en general es de 66,6 por ciento.

La única mancha negra que tiene en ese punto es ese partido en cancha de Belgrano, por la primera fecha del Clausura, en el que sobre el final se le escapó lo que hubiese sido al menos un empate.

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Central ganó en cancha de Barracas con un equipo alternativo porque guardó para la Copa Libertadores. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Pero de ahí en más hubo juego, personalidad y, lo dicho, resultados. El primer escalón fuer en el Monumental, con un gran triunfo frente al River de por ese entonces Eduardo Coudet.

Siguió la victoria contra Barracas Central, con el condimento de que en esa ocasión Almirón apostó por un equipo ciento por ciento alternativo porque fue en la previa de un partido bravo por la Copa Libertadores.

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Pudo y debió haber sumado de a tres cuando fue al Mario Alberto Kempes para enfrentar a Talleres (con el ánimo magullado por la eliminación en la Copa), pero la falta de puntería y la gran actuación del arquero Ezequiel Unsain lo privaron de un nuevo grito.

El equipo de Almirón metió un batacazo en el Monumental, frente al River del Chacho Coudet. Virginia Benedetto / La Capital

Victoria en Victoria

Y llegó la excursión a Victoria, donde lo esperaba Tigre. Otra vez el Canalla logró hacer de las suyas fuera de Arroyito y sumó tres puntos clave, en la previa de un partido crucial frente a Argentinos Juniors.

Si hoy Central está peleando en los puestos de arriba en el grupo y con chances todavía en la tabla acumulada es porque hizo bien las cosas en su cancha, pero también es producto de la cosecha como visitante.

En esos cuatro sin perder, con tres triunfos y un empate, que lleva fuera de Arroyito es donde este Central encuentra sustento para ir confiado al Florencio Sola.