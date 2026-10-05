La despedida de Messi: una historia repetida con reventa de entradas a precios obscenos

La última presentación del "10" en la selección genera controversia. El influencer Chapu Martínez y hasta la mamá de Yanina Latorre quedaron en el medio de la polémica

Una mez más y van... La venta de entradas oficiales se agotó en minutos y entró en acción la reventa a precios siderales.

El último partido de Lionel Messi con la selección argentina será este martes frente a Benín y debería sólo ser de pura emoción, un espectáculo único para recordar de por vida . Pero en la previa al adiós al mejor jugador del mundo y que entregó grandes alegrías defendiendo los colores de Argentina se registra una ola de reclamos y situaciones vergonzosas. Con una organización que está bastante lejos de lo ideal, con quejas, rivales que están muy lejos de lo que significa la selección argentina y, encima, una reventa totalmente obscena a nivel precios.

Lo sucedido con Burkina Faso, cuando la selección rival arribó al país apenas unas horas antes del partido, empañó lo que debería haber sido un partido festivo. Es inentendible que en el máximo nivel del fútbol sucedan este tipo de situaciones, irregularidades y que repercuten a nivel mundial. Indigna, además, la reventa furiosa que se instaló en los últimos días para ver el último juego de Messi.

Uno de los tantos influencers que apareció en redes ofreciendo populares y plateas es el Chapu Martínez , que se hizo conocido por el "traeme la Copa, Messi". Con la impunidad que se manejan este tipo de situaciones, el mencionado subió un video a sus redes informando que le llegaron entradas para vender. Claro, con un aumento considerable. La popular que se vendía de manera oficial a 90 mil pesos las cotizó en $600.000.

En cuanto a las plateas, cuyos precios estaban establecidos desde 180 mil a 480 mil, el precio en la reventa ascendió desde 700 mil a 1.550.000 pesos. Montos que el Chapu publicó y difundió, aunque más tarde ante la ola de cuestionamientos y reclamos públicos salió a aclarar y dijo: "Le compré entradas a un revendedor y le remarqué veinte lucas. Me comí un garrón".

"Idiota"



Porque Chapu Martínez explicó sus posteos revendiendo entradas de la despedida de Messi: "Soy un gordo falopa que le compró entradas a un revendedor y le remarcó 20 lucas de más". pic.twitter.com/Xd7cEQsRjf — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 5, 2026

La mamá de una conductora, revendedora

Entre los revendedores aparece también Dora Caamaño, mamá de la conductora Yanina Latorre, quien ofrece boletos para estar en la megafiesta que se desarrollará este martes, a las 20, en el Monumental. Un usuario en las redes le habló a la mujer y la acusó de estafa. La respuesta fue la siguiente: “Querida esto no es una estafa, mi nieto mayor trabaja para la gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría, el precio lo pone quien tiene las entradas”. Palabras más, palabras menos, ¿quiso decir que el negocio parte de la AFA?

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Como la reventa es una práctica habitual y nada sucede ante la cantidad de denuncias que se hacen de manera pública, entonces el negocio paralelo de las entradas sigue su camino y la ganancia se transforma en algo exorbitante. Y el hecho de que se agoten demasiado rápido las oficiales tienen que ver precisamente que se ponen a la venta un número insignificante ya que la mayoría se expenden por otra vía.

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Entradas en una cancha

Es tal la impunidad en torno a las entradas y más aún teniendo en cuenta la búsqueda para estar en un partido inolvidable por la despedida de Messi que hasta en un club de Parque Patricios se pusieron a disposición boletos físicos. Incluso se ofrecieron antes de que comenzara la venta online.

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De acuerdo a una información difundida por Clarín, se comprobó que en el estadio de Huracán, en la puerta 4 y anunciándose con un nombre de un contacto específico, se podía conseguir la entrada.

No es la primera vez que el tema de reventa se instala en la previa a un partido de la selección argentina y el hecho de que el condimento especial sea el último baile de Messi agrega una búsqueda mucho más intensa por conseguir un lugar en el estadio de River. Y ahí están los revendedores para hacer un negocio "monumental".