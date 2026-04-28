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El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

La goleada por 3 a 0 sobre Universidad Central puso al equipo de cara a la clasificación a octavos. Terminó la fecha como líder del grupo

28 de abril 2026 · 23:24hs
Central festeja y Di María está arriba de todos en Venezuela.

Central festeja y Di María está arriba de todos en Venezuela.
Ignacio Ovando abrió la cuenta para el Canalla.

Ignacio Ovando abrió la cuenta para el Canalla.
Jaminton Campaz fue uno de los puntos más altos ante Universidad Central.

Jaminton Campaz fue uno de los puntos más altos ante Universidad Central.

Central está encendido. En la Copa Libertadores a la que tantas ganas le tiene, consiguió un triunfo que vale oro y lo pone en una situación inmejorable de cara a la clasificación a los octavos de final. En la tercera fecha el equipo de Jorge Almirón quedó con el camino allanado para que le sellen el pasaporte, como ya lo hizo en el toreo Apertura. Un juego correcto para una victoria (3-0 sobre Universidad Central) impresionante. Pero eso no es todo: hoy es líder del grupo.

Todo está en las manos del Canalla. Porque los dos partidos (en el del próximo martes no estará Ibarra por acumulación de amarillas) que tendrá ahora en el Gigante saldrá a jugarlos con la llave en la mano. Por eso era importante dar un paso firme en Venezuela y cumplió con creces. Hizo ni más ni menos que lo que debía, lo que se había propuesto. Será un largo regreso con una sensación inmejorable.

Si la intención de Central era asfixiar y llevarse por delante a Universidad Central, el plan quedó inconcluso, porque le costó tomar las riendas del juego. Es más, ya al minuto Ledesma tuvo que esforzarse para sacar por encima del travesaño y también hubo un mal despeje de Ovando.

Leer más: El uno x uno de Central: Ángel Di María, ese as de espadas que juega mas con la cabeza que con el físico

Central empezó a fluir de la mano de Di María

El partido comenzó a convertirse en una partida de ajedrez, pero con mucho más estudio que ideas claras. Y a Central le costaba porque Di María no conectaba con el partido y a Julián Fernández le costaba por derecha. Campaz era, como siempre, el que de a ratos se despachaba con alguna que otra corrida peligrosa. Para fortuna del Canalla, Granko se demoró tras la muy mala salida de Ibarra desde el fondo.

En ese ida y vuelta hasta ahí intrascendente, Universidad Central lucía apenas más compacto. Pero fue cuestión que Central entendiera que debía dar algo más desde el juego. Fideo se conectó, Campaz potenció su desequilibrio y así la cosa comenzó a fluir.

El primer gran aviso del Canalla fue a los 33’ en una corrida de Coronel que terminó con el centro bajo hacia atrás y el remate de Pizarro que dio en el pecho de Solé y se fue al córner. En Central reclamaron penal, pero no hizo falta que llegara la sanción, porque desde ese tiro de esquina llegó lo que todos en Arroyito esperaban: el gol. La ejecución de Campaz fue directo al corazón del área, donde apareció Ovando para ponerle la cara, el pecho o lo que fuera para empujarla al gol. Delirio en Rosario y en la tribuna del Olímpico de Caracas donde los canallas estaban haciendo el aguante.

Pudo estirar las diferencias

De ahí en más, en una ráfaga de minutos el Canalla hizo los méritos para ampliar la ventaja, casi como para liquidar el partido. Julián Fernández no pudo conectar con precisión tras el centro de Campaz, el taco de Veliz y la colaboración del defensor venezolano. Al toque llegó un gran centro de Di María al área, pero Veliz no pudo darle con firmeza de cabeza. Y sobre el final, una pirueta de Campaz para enganchar y darle de derecha, contra el palo derecho, donde estaban las manos del arquero Schiavone.

Con mucho partido por delante todavía, Central había hecho lo más importante. No sólo se puso en ventaja, sino que se demostró a sí mismo y se lo hizo saber a Universidad Central que tenía material como para convertirse en el dueño del partido.

Leer más: Ángel Di María volvió a ser titular en Central, fue el eje del equipo y marcó su primer gol en la Libertadores

Los goles de Di María y Veliz sellaron la victoria

A Central le hacía falta algo fundamental tras el descanso: tranquilidad. Y qué decir después de ese inicio del complemento furioso por parte del Canalla. Porque iban apenas 3 minutos cuanto Campaz la tiró al vacío para Veliz, el 9 eludió al arquero y llegó el penal. Revisión del VAR mediante, Di María se paró frente a la pelota y definió a lo Di María, con categoría. Noche, partido, trámite y resultado sobre rieles. Pudo ser mejor todavía el escenario, pero una contra de cuatro contra dos que encabezó Di María terminó con el pase corto para Campaz y el corte de un defensor.

Igual, esa sensación de tranquilidad casi descarrila en un quedo en el fondo que permitió que Zapata quedara mano a mano con Ledesma. Pero hubo una gran tapada de Conan primero y la complicidad del palo derecho después.

Central bajó el ritmo, lo jugó más con la cabeza, intentando no arriesgar más de la cuenta. Hubo alguna que otra aproximación del local, pero lo que le faltaba al Canalla era el tercero, el de Copetti, el de la sentencia, el de la caricia a la clasificación, el del trampolín a la primera posición (por diferencia de goles) del grupo.

Central se planta y juega. Gana y cumple objetivos. Enorme paso por Venezuela del equipo de Jorge Almirón, donde dio un salto impresionante hacia adelante.

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