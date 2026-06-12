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Rugby: Capibaras la peleó y se quedó sin final, pero cayó de pie, como lo hacen los grandes

La franquicia del rugby litoraleño cayó ante Pampas 19-11 en un partido muy disputado jugado en la cancha del CASI. Dogos, el otro finalista

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

12 de junio 2026 · 23:10hs
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Arriba y abajo. Pampas y Capibaras protagonizaron un partidazo en el CASI. El duelo lo ganó la franquicia de la UAR

Arriba y abajo. Pampas y Capibaras protagonizaron un partidazo en el CASI. El duelo lo ganó la franquicia de la UAR, pero la litoraleña estuvo a la altura.

La peleó hasta el final pero no le alcanzó. Capibaras XV, la franquicia de la región Litoral en el Súper Rugby Américas, cayó ante Pampas 19-11 en una de las semifinales y culminó su participación en el torneo dejando una gran imagen.

Cayó de pie, como lo hacen los grandes. La semi era un partido en el que no había tutías, un encuentro a eliminación directa que daba el boleto restante para la gran final del certamen ante Dogos. Ganó Pampas, pero Capibaras estuvo a la altura.

El conjunto local arrancó con el ímpetu propio del que tiene la obligación de marcar primero para no sufrir después. Pero se encontró con una sólida defensa de Capibaras XV que supo como alejar el peligro. Lentamente las acciones se fueron equilibrando. Capibaras empezó a usar mejor el pie y así poder jugar lejos de su ingoal, mientras Pampas se repetía en errores. El clima se fue poniendo calentito y para frenar la cosa ahí, el árbitro decidió cortar por lo sano y con sendas amarillas a Francisco Lusarreta (Pampas) y Felipe Villagrán (Capibaras) puso paños fríos a la situación.

En un partido muy parejo, disputado, duro, de dientes apretados, el conjunto de Leguizamón abrió la cuenta con un penal de Estanislao Renthel, pero pocos minutos después Ignacio Dogliani anotó el suyo y estableció la igualdad. 3-3 y volver a empezar.

Ante la paridad y en un partido muy disputado, cualquier oportunidad de marcar, valía. En ese sentido, Renthel aprovechó sus dos chances y Dogliani, la suya para modificar el tanteador.

El primer parcial terminó 9-6 favorable al local, en cuarenta minutos donde ambos equipos intentaron jugar pero les resultó imposible quebrar al rival: las defensas, una y otra vez, le ganaron a los ataques.

En el complemento, la puja siguió sin un dominador nato. A los 10' Capibaras tuvo un penal a favor frente a los palos y prefirió ir al line, pero perdió la pelota y también la chance de igualar el marcador.

Pampas empezó a insistir con sus forwards y como dice el refrán, “tanto va el cántaro a la fuente que al final"... Su medioscrum, Lucas Marguery encontró un hueco y apoyó el primer try de la noche a los 17 minutos del complemento. Renthel, intratable, metió la conversión y minutos después un nuevo penal para que el local se aleje en el marcador 19-6.

Los cambios modificaron los protagonistas pero no el desarrollo. A diez minutos del final, la remontada ya parecía imposible, pero Capibaras intentó, llegó al try a través de Grenon pero el tiempo no le alcanzó y Pampas, apelando a una dura defensa, se metió en la final.

Los equipos

Pampas: Matías Medrano, Francisco Lusarreta (A) y Marcos Camerlinckx; Rodrigo Fernández Criado y Francisco Sluga; Faustino Santarelli, Augusto Cabano Wall y Lucas Moresco; Lucas Marguery y Estanislao Renthel; Jerónimo Ulloa, Juan Cruz Corso, Agustín Fraga y Santiago Pernas; Tobías Wade.

Relevos: Ignacio Bottazzini, Nahuel Zunini, Ramiro Berardi Calvo, Joaquín Pascual Viale, Juan Penoucos, Alejo Lavayén, Bautista Farisé y Santiago Cordero.

Capibaras XV: Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Felipe Villagrán (A), Ignacio Gandini y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bautista Estelles y Lautaro Cipriani; Franco Rossetto.

Relevos: Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Ignacio Gallo, Bautista Grenon, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio y Bruno Heit.

Arbitro: Tomás Bertazza.

Progresión: PT. 15', 23' y 36' penales de Estanislao Renthel (P); y 19' y 31' penales de Ignacio Dogliani (C).

ST. 17' gol de Renthel (P) por try de Lucas Marguery; 27' penal de Renthel (P); 39' try de Bautista Grenon (P).

Capibaras: Un desempeño parejo

Parafraseando a Litto Nebia, “si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia”, por eso más allá del resultado, hay que destacar que Capibaras cumplió y con creces en su primer año en el rugby profesional. La derrota no puede empañar una campaña inolvidable, el arbol no puede tapar el bosque. En el año de su debut llegó a las semifinales contabilizando 9 victorias y una diferencia de +116 la franquicia litoraleña para ocupar el tercer lugar en la fase regular. Y eso no es poco.

A lo largo del certamen, el desempeño del equipo litoraleño fue bastante parejo, con un mejor rendimiento jugando como local y un lógico adaptarse cada vez que jugó de visitante. En un periplo fuera de casa que duró un mes perdió sus primeros tres partidos (ante Pampas, Selknam y Dogos), pero logró recuperarse como para meterse en la definición. Sin embargo, antes de que finalice la etapa de clasificación, cayó ante Dogos y Tarucas.

De esas dos caídas la que más dolió fue la que sufrió ante los cordobeses, ya que dejó pasar sus chances de ser local en las instancias finales. Lo que más apesumbró fue la forma en que se dio: cayó por 26-25 en la última jugada del partido cuando ya corría tiempo de descuento, con un line a favor, donde perdió la pelota y Dogos lo aprovechó para llegar al try y dar vuelta el resultado. Una semana después, ante Tarucas, volvió a tropezar dejando algunas dudas. Más allá de eso, puertas adentro, la confianza del equipo siguió siendo alta, tan alta que puso en jaque a uno de los grandes candidatos que tiene este torneo, que vuelve a estar en una definición. No le alcanzó por poco.

En el torneo Capibaras anotó 445 tantos y recibió 337, apoyó 58 tries contra 47 que le marcaron sus rivales. El goleador fue Ignacio Dogliani, con 96 puntos, mientras en tries, Franco Rossetto, con 9 y Lautaro Cipriano, con 7 lideraron las estadísticas.

Dogos, el primer finalista

La franquicia cordobesa no para. En cancha del Córdoba Athletic Dogos XV dio una muestra más de su poderío para dejar en el camino a Tarucas, tras superarlo por un claro 32-13 y acceder de esa manera a su cuarta final.

El equipo cordobés disputó las tres semifinales anteriores del Súper Rugby Américas y logró superarlas todas. En 2023 derrotó a Pampas por 27-16; en 2024 eliminó a Yacare XV por 17-14; y en 2025 volvió a imponerse sobre Pampas, esta vez por 27-21. Este año no fue la excepción.

Enzo Ocampo, quien supo jugar en Atlético del Rosario un par de temporadas, abrió la cuenta para el local. Aprovechó el empuje de los forwards y abrió el marcador para que luego el santiagueño Nicolás Roger anote la conversión y la franquicia local se imponga 7-0.

Pocos minutos después, apareció Nicolás Viola por el centro de la cancha y también facturó. Con la conversión de Roger, Dogos amplió la ventaja a un 14-0 que hacía todo cuesta arriba para la gente de Tarucas.

Con la fórmula de line y maul, Dogos llegó por tercera vez al try. Esta vez fue Tomás Montilla quién logró la conquista. El score 19-0 a favor de los cordobeses ya marcaba a ciencia cierta quien era el que imponía las condiciones. Sin embargo, en tiempo de descuento, Stefano Ferro anotó los primeros puntos de Tarucas, que fueron los que le bajó el telón al primer parcial favorable a Dogos por 19-3.

En el arranque del complemento, el conjunto cordobés amplió la ventaja: Nicolás Revol Pitt anotó la cuarta conquista y Nicolás Roger la conversión para estirar la cuenta a 26-3.

A partir de ahí Tarucas mostró una leve recuperación, que llevó al marcador tras la amarilla a Octavio Filippa. Con un hombre de más descontó de la mano de Mateo Pasquini, mientras que Stefano Ferro selló la conversión. Pocos minutos después Ferro continuó con las patadas efectivas y embocó un nuevo penal con el que los tucumanos se acercaron a un 26-13 que les permitía soñar con una remontada, que el local no permitió que suceda.

A partir de ahí empezó otro partido. Roger, implacable con el pie, volvió a meter un par de penales para dejar el marcador 32-13, mientras el reloj empezaba a jugar también su partido. A partir de ahí Dogos intentó jugar lejos de su ingoal y con la desesperación de Tarucas que, cuando tuvo la pelota en su poder cometió muchos errores y vio cómo minuto a minuto el pase a la final se alejaba hasta convertirse en una utopía. El conjunto de Diego Ghiglione había hecho méritos más que suficientes para ser uno de los finalistas .

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