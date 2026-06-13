Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

El Charrúa recibe a Deportivo Español en busca de entrar en zona de Reducido. Después habrá un parate de 15 días en el torneo de la Primera c

Primera C: Matías Giroldi, seguridad en el arco de Central Córdoba. El Charrúa recibe a Deportivo Español en el Gabino Sosa.

Con la necesidad de terminar lo más alto en la Zona B, en el cierre de la primera rueda, Central Córdoba se presenta en el barrio Tablada ante Deportivo Español, este sábado a las 15.30, en el marco de la fecha 16 en la Primera C .

El Matador, de flojo rendimiento en las primeras 15 jornadas, intentará maquillar el presente deportivo con un triunfo ante los gallegos y después trabajar de cara a la etapa final en el próximo semestre.

El presente del Charrúa no es para tirar manteca al techo, los números están a la vista. El proceso deportivo en los cuatro meses no fue el deseado para todos los hinchas. Desde el arranque del torneo, el 22 de febrero, hasta ahora, disputó 15 fechas: ganó en 4 ocasiones, empató en 6 veces y perdió en 5 oportunidades.

En el medio de la campaña, llegó la crisis deportiva y, por malos resultados, la dirigencia decidió rescindir el contrato con la dupla técnica de Daniel Teglia y Diego Acoglanis. En forma interina tomó la posta Alejandro Rubinich, pero tampoco pudo enderezar la situación.

>>Leer más: Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Llegó Sialle y Córdoba cambió

Después llegó Arnaldo Sialle, un experimentado entrenador con una vasta trayectoria en el fútbol. Con él al frente, el equipo disputó 7 encuentros, ganó 3 veces, empató en 2 oportunidades y cayó en las 2 restantes. Sumó 11 puntos.

En la última presentación, en la derrota ante Yupanqui (2-0), el equipo tuvo una tarde para el olvido y el Trapero con muy poco se quedó con una merecida victoria. El rival de esta tarde será Deportivo Español, equipo que lo eliminó del Reducido en 2025.

Paulo Killer lesionado

Con respecto al equipo que recibirá al Gallego, no será de la partida Paulo Killer. El defensor salió lesionado en la primera etapa ante el Trapero.

El once sería con Matías Giroldi; Francisco Duré, Mateo Yazszcuk, Valentín Rovetto y Emanuel Rodríguez; Joaquín Messi, Nery Domínguez, Facundo Galli y Cristián Sánchez; Marcos Córdoba y Franco Fernández o Renzo Altamura

El lunes, juegan Leones FC y Argentino

Leones FC y Argentino jugarán sus respectivo encuentros, el lunes feriado. El Salaíto visitará a Lamadrid, líder de la Zona A, a partir de las 15.30 en el estadio Roberto Larrosa. Por su parte el elenco de la familia Messi también jugará de visitante, a las 15.30 y será ante Fénix, último en la Zona B.