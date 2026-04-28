Ángel Di María volvió a ser titular en Central, fue el eje del equipo y marcó su primer gol en la Libertadores

Ángel Di María es el eje sobre el que juega Central. Aunque no debe haber ningún futbolero que no lo sepa, nunca estará de más repetirlo. Anoche jugó 64 minutos en Caracas y volvió a ser un imán para sus compañeros y una preocupación para los rivales.

Aun sin brillar, mostró destellos de su calidad, ejecutó un penal con gran precisión, le sacó una amarilla a un jugador venezolano y finalmente salió cuando el trámite del partido para el Canalla ya no lo necesitaba. Es que Di María es siempre Di María, y Central lo disfruta.

Arrastra problemas físicos que más de una vez lo dejaron afuera del equipo. La última vez que había estado en la formación inicial fue contra Independiente del Valle, en el primer partido por la Copa Libertadores, en el Gigante. A Asunción, para el choque contra Libertad, ni siquiera viajó. Pero anoche salió como titular y su esfuerzo valió la pena.

Al principio pareció que le costó entrar en el ritmo del partido. Sin embargo, con el paso de los minutos se convirtió, cuándo no, en el líder del equipo. Entró en juego varias veces, buscó siempre el mejor pase y tiró un centro precioso a la cabeza de Alejo Veliz que el delantero no pudo por poco mandar al fondo del arco (la pelota se fue cerca de uno de los palos).

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Gol de penal del campeón del mundo

Cuando el arquero del equipo venezolano bajó a Veliz en el área y cometió penal, Di María no dudó: pidió la pelota y se hizo cargo de la ejecución. Central ganaba 1 a 0 con el gol de Ignacio Ovando de cabeza y el tiro desde los 12 pasos era una gran oportunidad para empezar a sellar el resultado.

Y Di María no falló. Tomó una corta carrera, no dejó de mirar nunca al arquero y lanzó un remate que se fue sin dificultad al fondo del arco. Era el 2 a 0 para el Canalla y el quinto gol de Di María en lo que va del año.

Los goles de Di María en 2026

Ya le había marcado a Belgrano, Racing, Barracas y Newell’s por el torneo Apertura de la Liga Profesional. Ante Independiente del Valle no pudo hacerlo, así que el de anoche fue su primer gol en la Copa Libertadores. Cuando volvió a Central, en junio del año pasado, dijo que uno de sus sueños era jugar este torneo con la camiseta auriazul y llegar lo más lejos posible. Anoche, él y el equipo dieron otro paso en ese sentido. Y otra vez con Di María como gran protagonista.