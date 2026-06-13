La transición energética tracciona nuevas inversiones

Las empresas apuestan a consolidar su participación en el mercado de la descarbonización. MSU emitió bonos verdes mientras que PCR y ArcelorMittal inauguraron una nueva estación transformadora

La transición energética atrae inversiones y nuevos negocios en Argentina. MSU Green Energy anunció la colocación exitosa de su primer bono verde internacional por u$s 400 millones, una operación que le permitirá fortalecer su estructura financiera de largo plazo y acelerar el desarrollo de nueva infraestructura energética en Argentina. En tanto, días antes, CR y ArcelorMittal Acindar inauguraron las obras de ampliación de la Estación Transformadora de Ezeiza, que demadó u$s 40 millones.

En el caso de MSU, la emisión superó ampliamente el monto ofrecido, evidenciando el fuerte interés de inversores internacionales por participar en proyectos vinculados a la modernización de la matriz energética argentina y respaldando la estrategia de crecimiento sostenido de la compañía. La operación se colocó a una tasa de 9,75% y un plazo de 10 años.

"Este bono nos permite acelerar proyectos pensados para las próximas décadas y avanzar con la transformación de recursos en infraestructura, energía y desarrollo para Argentina", señaló Manuel Santos Uribelarrea, founder de la compañía y del Grupo MSU.

La operación representa un nuevo hito en la evolución del Grupo MSU, que en los últimos años consolidó su presencia en el sector energético, desde la generación térmica y renovable hasta la incorporación de El Chocón y el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía, alcanzando una escala que hoy la ubica como la tercera empresa del país en capacidad instalada de generación eléctrica y la segunda en capacidad instalada de origen renovable.

Estación transformadora

Por otra parte, PCR y ArcelorMittal Acindar inauguraron las obras de ampliación de la Estación Transformadora de Ezeiza que significó la energización de los nuevos capacitores Shunt instalados que permitirán aumentar la capacidad de transmisión y distribución de energía en 500 kV de todo el corredor troncal Comahue-Buenos Aires, que forma parte del Sistema Argentino de Interconexión (Sadi), en un equivalente al abastecimiento de 600 mil hogares y que presentaba restricciones de capacidad en condiciones de máxima demanda.

Con una inversión de 40 millones de dólares, se trata de una primera etapa estratégica del proyecto integral de PCR y ArcelorMittal Acindar que incluye también, en su fase de ampliación del sistema de transmisión eléctrica, la expansión de la capacidad de la Estación Transformadora de Olavarría. El proyecto se completa con la construcción del Parque Eólico Olavarría con una capacidad de 185,6 Mw de potencia con 29 aerogeneradores y la instalación de una línea eléctrica de 25 km para conectarlo al Sadi, sumando así un desembolso total de 275 millones de dólares. Durante la construcción de todo el proyecto en su conjunto se emplearán 350 personas en total, estando prevista su puesta en marcha definitiva en enero de 2027.

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Esta inversión es un aporte privado a la mejora y expansión del sistema de transmisión del país que será entregada al Sadi y forma parte central del primer proyecto de generación eólica aprobado bajo el esquema Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi).

“Nos sentimos muy orgullosos de que nuestro proyecto haga realidad una obra de ampliación de la capacidad de transporte, lo que permitirá integrar mayor generación renovable al Sadi. Esta obra viene a mejorar la situación de uno de los principales cuellos de botella que pueden restringir el crecimiento del país. A través de este tipo de acciones, seguimos reafirmando el compromiso de PCR con el bienestar general de la población, además de ser un impulso al desarrollo energético y productivo de la Argentina” aseguró Martín Federico Brandi, CEO de PCR.

“Con esta nueva fase, desde ArcelorMittal Acindar, consolidamos una visión de largo plazo alineada a nuestra estrategia de descarbonización, liderando la transición energética en la industria nacional y en nuestro país”, señaló Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar.