La Capital | Ovación | Central

Central y Newell's tienen árbitros para la última fecha del torneo Apertura

Hernán Mastrángelo será el juez del partido entre Central y Tigre en el Gigante. Luis Lobo Medina estará en Vélez y Newell's en el Amalfitani

28 de abril 2026 · 20:18hs
Hernán Mastrángelo todavía no dirigió a Central en el torneo Apertura.

Luis Lobo Medina dirigirá a Newells por cuarta vez en el Apertura.

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer los árbitros para la pendiente 9ª fecha del torneo Apertura. Hernán Mastrángelo será el responsable de dirigir el partido que Central jugará contra Tigre en el Gigante el domingo 3 de mayo. Mientras que Luis Lobo Medina estará a cargo del encuentro que Newell's disputará en Liniers contra Vélez Sarsfield el lunes 4.

Mastrángelo todavía no fue árbitro de Central en ninguno de los partidos que disputó en el torneo Clausura.

En cambio, Lobo Medina dirigió a Newell's en tres encuentros: Talleres (1-2), Deportivo Riestra (1-1) y Platense (1-1).

Para el enfrentamiento entre Central y Tigre en el Gigante, el VAR tendrá de responsable a Fernando Echenique.

El mal antecedente de Echenique

La fecha pasada, Echenique estuvo en el VAR de Newell's e Instituto. A partir de un llamado al árbitro Bruno Amiconi, se le quitó la tarjeta roja a Massaccesi por un golpe que le lanzó a Cóccaro.

La justificación de Amiconi fue que el defensor no tuvo una "conducta violenta", sino que fue una "acción temeraria".

Mastrángelo tendrá de asistentes en el Gigante a Hugo Páez y Federico Cano. En tanto, Javier Mihura será el encargado del AVAR.

En el estadio José Amalfitani de Liniers, donde se medirán Vélez y Newell's, el VAR tendrá a Salomé Di Iorio y en el AVAR a Agustín Méndez. Los jueces de línea serán Facundo Rodríguez y Carlos Viglietti.

Los árbitros de toda la fecha

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Eduardo Lucero

14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Diego Verlota

18.45 Unión – Talleres (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Marcos Horticolou

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Maximiliano Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Germán Delfino

AVAR: Jorge Broggi

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Mihura

16.00 Racing – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Yamil Possi

AVAR: Laura Fortunato

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Sebastián Habib

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Marcelo Bistocco

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Felipe Viola

AVAR: Mariana De Almeida

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Romero

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Agustín Méndez

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Ariel Penel

AVAR: Nelson Sosa

