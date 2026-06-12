La Capital | Política | Corte Suprema de Justicia

Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema nacional como juez federal en Santa Fe

La oficialización del nombramiento se publicó hoy en el Boletín Oficial. También se confirmaron otros dos cargos de jueces en la provincia

12 de junio 2026 · 11:26hs
Google Seguir a La Capital en Google
Emilio Rosatti

Foto: La Capital / Archivo

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue nombrado oficialmente juez federal de Santa Fe

El gobierno nacional oficializó este viernes la designación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, como titular del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe. En la misma resolución, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo también nombró a otros magistrados parar cubrir cargos vacantes en la capital provincial y en Rafaela.

La novedad sobre las designaciones para el ámbito de la Justicia Federal en Santa Fe llegó a través de tres decretos que llevan las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

En la misma publicación también se consignó que, mediante el decreto 446/2006 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), se nombró al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela a Santiago Joaquín Saux, mientras que por el decreto 446/2026 se designó al doctor Walter Rodríguez como magistrado del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe.

Trayectoria de Emilio Rosatti

La trayectoria de Emilio Rosatti comenzó en 2007 como auxiliar en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y luego pasó progresivamente por distintas funciones: escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo tribunal.

>> Leer más: Emilio Rosatti va por la revancha: el hijo del titular de la Corte vuelve a intentar ser juez

Las tres designaciones se concretaron después de que el Senado de la Nación aprobara un paquete de 74 pliegos judiciales durante una sesión realizada la semana pasada.

En ese procedimiento tuvo un punto de controversia cuando el gobierno nacional decidió retirar el pliego de María Victoria Michelli, a la que rechazó por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Pero, finalmente, la designación de Michelli fue confirmada.

Por otro lado, el decreto 444/2026 aceptó la renuncia presentada por Roberto Parrilli al cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B, con efecto a partir del 1° de agosto de 2026.

Noticias relacionadas
“Adorni debió renunciar hace rato. No es víctima, es responsable, enfatizó Gisela Scaglia.

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei

el pro acuso a adorni de mentirles a los argentinos y al congreso

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso

Adorni había concurrido en abril pasado a la Cámara de Diputados a brindar su informe.

Tras presentar su polémica declaración jurada, Adorni anunció que expondrá en el Senado en julio

La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: "Esto es más que un error"

Ver comentarios

Las más leídas

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newells

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newell's

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Lo último

Manuel Adorni acumula una nueva denuncia penal en su contra

Manuel Adorni acumula una nueva denuncia penal en su contra

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni

El calvario del hombre prendido fuego por policías que lo incriminaron con una causa armada

El calvario del hombre prendido fuego por policías que lo incriminaron con una causa armada

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera

Fue capturado en Córdoba. Sobre él pesaba una recompensa de $ 20 millones y formaba parte del listado de los siete criminales más buscados de Santa Fe
Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera
El calvario del hombre prendido fuego por policías que lo incriminaron con una causa armada

Por Martín Stoianovich
Policiales

El calvario del hombre prendido fuego por policías que lo incriminaron con una causa armada

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei
Política

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera
La Ciudad

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni
Política

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni

Condenan a Diego Tripi por violencia de género y abuso de armas
Policiales

Condenan a Diego Tripi por violencia de género y abuso de armas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newells

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newell's

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

En el choque que involucró al jugador de Newells Saúl Salcedo murió una persona: el futbolista está internado

En el choque que involucró al jugador de Newell's Saúl Salcedo murió una persona: el futbolista está internado

Ovación
Las 10 camisetas más lindas del Mundial 2026: los colores de la Copa del Mundo
Ovación

Las 10 camisetas más lindas del Mundial 2026: los colores de la Copa del Mundo

Las 10 camisetas más lindas del Mundial 2026: los colores de la Copa del Mundo

Las 10 camisetas más lindas del Mundial 2026: los colores de la Copa del Mundo

Un futbolista acusado de siete violaciones no podrá entrar a Canadá y se perderá el debut en el Mundial

Un futbolista acusado de siete violaciones no podrá entrar a Canadá y se perderá el debut en el Mundial

La decisión que tomó el DT de Inglaterra y que Bilardo aceptaba, pero con condiciones

La decisión que tomó el DT de Inglaterra y que Bilardo aceptaba, pero con condiciones

Policiales
El calvario del hombre prendido fuego por policías que lo incriminaron con una causa armada

Por Martín Stoianovich
Policiales

El calvario del hombre prendido fuego por policías que lo incriminaron con una causa armada

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera

Crimen del policía federal en Rosario: Es un héroe, lo vamos a despedir como tal

Crimen del policía federal en Rosario: "Es un héroe, lo vamos a despedir como tal"

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados

La Ciudad
Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura
La ciudad

Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%

Girda y los del Alba y Vilma Palma presentan una nueva versión de La Pachanga
Zoom

Girda y los del Alba y Vilma Palma presentan una nueva versión de "La Pachanga"

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires
Policiales

Trasladaron a Santa Fe a Plin Acosta, detenido el lunes en Buenos Aires

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matutina pero que mantiene la máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matutina pero que mantiene la máxima

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad
La Ciudad

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara
Policiales

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

Uber acelera en Santa Fe: la aplicación de viajes llega ahora a Venado Tuerto y Casilda
La Región

Uber acelera en Santa Fe: la aplicación de viajes llega ahora a Venado Tuerto y Casilda

Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló
Policiales

Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones
Policiales

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste
La Ciudad

Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país
Ovación

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país

Reforma laboral: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones
Economía

Reforma laboral: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos de un hombre de 82 años
Policiales

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos de un hombre de 82 años

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich
Policiales

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1 por ciento
Economía

La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1 por ciento

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: Esto es más que un error
Política

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: "Esto es más que un error"

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso
Política

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso

Aguinaldo: cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales
Economía

Aguinaldo: cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales

Día del Padre: comercios rosarinos salen a tentar clientes con sorteos, descuentos y cuotas
Economía

Día del Padre: comercios rosarinos salen a tentar clientes con sorteos, descuentos y cuotas

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución
Economía

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución