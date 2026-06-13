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El índice de precios de mayo subió 2,3% en la provincia

El IPC de Santa Fe aumentó por encima del nacional. Vivienda, salud y alimentos aumentaron por encima del promedio

13 de junio 2026 · 06:15hs
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La inflación fue de 2

La inflación fue de 2,3% durante mayo en Santa Fe. Los alimentos aumentos 2,4%.

La inflación fue del 2,3% en Santa Fe durante el mes de mayo, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). El indicador se ubicó dos décimas porcentuales por encima del que informó el jueves el Indec para todo el país. En cinco meses, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia acumuló una suba de 15,2% y en doce, 34,1%. Los rubros más importantes del gasto de los hogares fueron los que más aumentaron: vivienda y servicios básicos (3,9%), salud (2,8%) y alimentos (2,4%).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el jueves que el IPC nacional aumentó 2,1%, la segunda desaceleración mensual consecutiva, todavía sin perforar el piso de 2%. El indicador mostró subas acumuladas de 14,7% desde principios de año y de 33,2% interanual.

El ritmo de los precios

En Santa Fe, los precios subieron a un ritmo superior tanto en la comparación mensual como en la del acumulado 2026 y en la anual. Pero también mostraron una desaceleración respecto del 3% de abril y el 3,6% de marzo. La tasa inflacionaria de mayo fue la menor desde septiembre de 2025.

De todos modos, la medición del mes pasado puso en evidencia la dificultad para perforar el piso de 2% de inflación, a pesar del dólar planchado, de una frágil tregua en el ritmo de aumento del precio de los combustibles, de la estabilización en el precio de la carne y de la caída del consumo. Por encima del promedio crecieron tres rubros sensibles al bolsillo familiar: vivienda y servicios básicos, fundamentalmente por las tarifas; gastos de atención de la salud, por el aumento de las cuotas de las prepagas; y alimentos.

La canasta alimentaria se entonó con aumentos de aceites y grasas (4,8%), panificación (3,1%) y verduras (15,6%). En cambio, se mantuvieron con pocos cambios los precios de las carnes (0,6%), mientras que las verduras registraron deflación (-4,9%).

Hacia el interior, la leche fresca mostró una suba de 5,7% y el aceite de girasol de 5,4%. Aunque las carnes se mantuvieron respecto del mes pasado, sobresalió el aumento del 10,4% en el hígado. Por estacionalidad, el tomate aumentó 45,8%, mientras que la mandazna retrocedió 17,5%.

Por fuera de la división alimentaria, las mayores subas se registraron en las tarifas de servicios básicos y combustibles para la vivienda, fundamentalmente el suministro de gas. El incremento fue del 5,5%. La conexión a Internet registró un alza de 3,6% y el transporte de pasajeros de 3,5%. Los alquileres se incrementaron 2,7%. A nivel de grandes rubros, cinco evolucionaron por debajo del promedio. Se trata de educación (2,1%), equipamiento del hogar (2%), transporte (2%), esparcimiento (2%), otros bienes y servicios (1,7%) e indumentaria (0,3%).

Paritarias atrás

El IPC provincial ya superó en abril el aumento acordado entre el gobierno provincial y los gremios del sector público para todo el primer semestre del año, que lega en forma escalonada al 12,6% en junio.

A nivel nacional, la tregua de precios de combustibles y una calibración de la política tarifaria moderaron el peso que venía teniendo el rubro transporte, que en mayo subió 2%. En cambio, el rubro alimentos se ubicó por encima del índice general (2,5%). Educación (2,9%), recreación y cultura (2,8%), salud y vivienda (2,6%), también crecieron a mayor ritmo que el promedio. Prendas de vestir fue el segmento que menos subió (0,3%).

A nivel regional, el índice de precios mostró una gran dispersión. El Noreste encabezó las subas con un 2,6%. Le siguió el Gran Buenos Aires, con un alza de 2,3%. El Noroeste y Cuyo evolucionaron en línea con el IPC nacional (2,1%), la región pampeana se plantó en 2%, mientras que la patagónica perforó el piso y se ubicó en el 1,7%.

En la previa, se conoció que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1%. Por su parte, el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) informó el miércoles un alza de 2 % el mes pasada y un interanual del 32,6 %.

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