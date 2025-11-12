El club de los Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la Primera C: es un delantero extranjero

Información General
Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año
Información General
Revelan mails que comprometen a Trump en una causa de tráfico sexual
LA CIUDAD
Violencia en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro
La Ciudad
Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario
Política
Kicillof, contra gobernadores que "negocian deudas a cambio de leyes espantosas"
La Ciudad
En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para sus cuotas
LA CIUDAD
Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra el decreto
Política
La CGT rechazará de plano una reforma laboral que "avasalle" derechos
La Ciudad
Colectividades: demoraron a 5 cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento
La Región
Un choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
POLICIALES
Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
La Ciudad
"Más río, menos basura", diez años al servicio del Paraná y contra los descartables
POLICIALES
Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban revólver y cuchillos
LA CIUDAD
Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
Engañó a tres estudiantes con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto
La Ciudad
Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre
Policiales
La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína
Información General
Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud
Información General
"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Economía
El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario