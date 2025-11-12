El club de los Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la Primera C: es un delantero extranjero

En Leones FC ya trabajan con vistas al debut del equipo en el torneo de la Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino. En las últimas horas, el club de Lionel Messi acordó la llegada de su primer refuerzo y en las próximas semanas irá por otros.

Pero no es todo. Leones FC también le firmó contrato a dos de sus actuales jugadores de divisiones inferiores. Valentino Stizza se convirtió así en el primer jugador profesional del equipo de Messi, a quien luego se le sumó Santiago González. Ambos se formaron en las divisiones juveniles del club y ahora estarán a las órdenes del director técnico del equipo, Víctor Zapata.

Las polémicas que se abrieron en torno a la participación de Leones FC en la Primera C todavía no se disiparon, pero en el club presidido por Matías Messi aprietan el acelerador para armar el plantel con el que afrontará el certamen, en el que también juegan Argentino y Central Córdoba.

Leones FC se pone en marcha

Leones FC es un club amateur, pero a partir de ahora deberá firmar contrato con sus jugadores. De hecho, acaba de hacerlo con los primeros dos. Y el primero en sumarse es un delantero colombiano. Se llama Francisco Bravo, tiene 31 años y viene de jugar en Central Ballester, equipo que también milita en la Primera C.

"Desde Colombia llegó Francisco “Pacho” Bravo, que se convirtió en refuerzo para el plantel de Leones FC que afrontará la próxima temporada del torneo de Primera C. ¡Bienvenido, Pacho!". Esta fue la bienvenida del club con sede en Alvear a su primera incorporación.

El debate sobre la inclusión de Leones FC en el campeonato de la Primera C tiene que ver con que fue aprobado por la AFA sin que el club de los Messi se clasificara deportivamente para jugar ese certamen. Para eso debió competir antes en el Promocional Amateur, algo que no ocurrió.