El presidente de Barcelona sobre el regreso de Messi: "El Barça está por encima de todos"
Joan Laporta, mandatario del conjunto catalán, dio una tajante respuesta sobre la vuelta del rosarino al club y su paso por el Camp Nou
12 de noviembre 2025·11:18hs
Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol con un posteo en el campo de juego del Camp Nou, mítico estadio de Barcelona que se encuentra en plena remodelación. El astro rosarino viajó a España para sumarse a la concentración de la selección argentina y realizó una inesperada visita que no cayó del todo bien a la dirigencia.
El regreso del capitán argentino elevó la ilusión de millones de fanáticos que sueñan con verlo nuevamente con la camiseta de Barcelona. Pero esta hipótesis no fue impulsada por Joan Laporta, presidente del conjunto catalán, quien brindó una entrevista en la que se refirió a un futuro homenaje y la salida del 10 en 2021.
“No sabía que vendría, pero el Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo. Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo”, expresó el mandatario culé para el
Al mencionar las remodelaciones del estadio, continuó: “Cuando esté acabado tendremos una capacidad de 105 mil aficionados, así que nos gustaría. Estamos trabajando para el homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y en el marco del homenaje, nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece Leo. Me gustaría que se llevase a cabo un homenaje para el mejor jugador de la historia. Me consta que a él también le gustaría“
La puerta de Barcelona parece cerrada
Laporta se refirió a la abrupta salida de Messi de Barcelona, poco después de ser campeón de la Copa América 2021, cuando no llegaron a un acuerdo y se marchó a París Saint-Germain. “Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada. El Barça está por encima de todos. No fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar. Si el homenaje puede rehacerlo, estaríamos contentos”, remarcó.
“No es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador”, sentenció el presidente culé con una tajante respuesta a las versiones sobre un posible regreso del astro rosarino al club, apagando así la ilusión de millones de fanáticos.
Cabe destacar que en la publicación del 10 en su cuenta personal de Instagram, escribió: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.
El diario catalán Sport TV publicó una entrevista desde Miami donde Lionel habló sobre su etapa en el Barça, lo que fue su polémica salida del club hace cuatro años. A mediados de 2021, el máximo ganador del Balón de Oro anunció que finalizaba su paso por el Barcelona luego de que Laporta no renovara el vínculo del jugador en medio de una crisis financiera institucional.
Messi recordó ese momento como "el más triste" y dijo: "A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente por la pandemia". Además, agregó: "Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona".
Por otro lado, reflexionó sobre lo que fue su vida en la ciudad y los deseos de su familia: "Extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos".
Noticias relacionadas
Messi sorprendió con un posteo en Barcelona: "Ojalá algún día pueda volver"
Lionel Messi busca un hito con Inter Miami en la MLS: cuándo juega y contra qué rival
El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"
"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors
En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas
Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Lo último
Parecidos a Newell's: los jugadores de otro club de primera dicen que no cobran desde agosto
Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias
Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
Secuestraron documentación, su celular y computadoras. Está sospechado de haber autorizado, con una medida judicial, que una empresa del financista Fernando Whpei compre u$S10 millones al cambio oficial, mientras regía el cepo cambiario.
La Ciudad
¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias
La Ciudad
Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela de Rosario
LA CIUDAD
Violencia y bochorno en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro
LA CIUDAD
Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra decreto de Javier Milei
La Ciudad
Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario
Dejanos tu comentario
Las más leídas
"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors
En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas
Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos
La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína
Ovación
Ovación
Los jugadores de Newell's volvieron a entrenar después del paro que hicieron el lunes
Los jugadores de Newell's volvieron a entrenar después del paro que hicieron el lunes
Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial en el club del Parque
La "ventaja" de Alpine en 2026 que ilusiona a Colapinto y Gasly
Policiales
Policiales
Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos
Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur
La Ciudad
La Ciudad
¿Cómo será este verano en Rosario? Expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias
Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario
Demoraron a cinco cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento en Colectividades
Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra decreto de Javier Milei
Policiales
Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito
Ovación
Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación
Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante
POLICIALES
Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur
Salud
Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles
La Ciudad
Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta
Información General
Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos
Policiales
Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado
Economía
Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos
Economía
EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas
Información General
Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo
Información General
Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración
El Mundo
Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje
Política
Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y debe presentarse el jueves
Economía
El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre
Policiales
Un adolescente de 13 años jugaba en una vereda de su casa y le dispararon
Política
Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales
La Región
La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica
La Ciudad
El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes
Política
Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados