El presidente de Barcelona sobre el regreso de Messi: "El Barça está por encima de todos"

Joan Laporta, mandatario del conjunto catalán, dio una tajante respuesta sobre la vuelta del rosarino al club y su paso por el Camp Nou

Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol con un posteo en el campo de juego del Camp Nou , mítico estadio de Barcelona que se encuentra en plena remodelación. El astro rosarino viajó a España para sumarse a la concentración de la selección argentina y realizó una inesperada visita que no cayó del todo bien a la dirigencia .

El regreso del capitán argentino elevó la ilusión de millones de fanáticos que sueñan con verlo nuevamente con la camiseta de Barcelona. Pero esta hipótesis no fue impulsada por Joan Laporta, presidente del conjunto catalán , quien brindó una entrevista en la que se refirió a un futuro homenaje y la salida del 10 en 2021.

“ No sabía que vendría, pero el Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático , acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo. Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo ”, expresó el mandatario culé para el

Al mencionar las remodelaciones del estadio, continuó: “Cuando esté acabado tendremos una capacidad de 105 mil aficionados, así que nos gustaría. Estamos trabajando para el homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y en el marco del homenaje, nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece Leo. Me gustaría que se llevase a cabo un homenaje para el mejor jugador de la historia. Me consta que a él también le gustaría “

Messi deja Barcelona.jpg Lionel Messi se despidió de Barcelona a mediados de 2021 con una emotiva conferencia de prensa.

La puerta de Barcelona parece cerrada

Laporta se refirió a la abrupta salida de Messi de Barcelona, poco después de ser campeón de la Copa América 2021, cuando no llegaron a un acuerdo y se marchó a París Saint-Germain. “Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada. El Barça está por encima de todos. No fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar. Si el homenaje puede rehacerlo, estaríamos contentos”, remarcó.

“No es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador”, sentenció el presidente culé con una tajante respuesta a las versiones sobre un posible regreso del astro rosarino al club, apagando así la ilusión de millones de fanáticos.

Cabe destacar que en la publicación del 10 en su cuenta personal de Instagram, escribió: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Las declaraciones de Messi

El diario catalán Sport TV publicó una entrevista desde Miami donde Lionel habló sobre su etapa en el Barça, lo que fue su polémica salida del club hace cuatro años. A mediados de 2021, el máximo ganador del Balón de Oro anunció que finalizaba su paso por el Barcelona luego de que Laporta no renovara el vínculo del jugador en medio de una crisis financiera institucional.

Messi recordó ese momento como "el más triste" y dijo: "A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente por la pandemia". Además, agregó: "Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona".

Por otro lado, reflexionó sobre lo que fue su vida en la ciudad y los deseos de su familia: "Extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos".