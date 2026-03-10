La Capital | Información General | Tulipán

Crisis en una reconocida fábrica de preservativos: Tulipán despidió a 220 trabajadores

Con una caída del consumo interno de casi el 50%, la empresa de profilácticos redujo significativamente su planta de empleados

10 de marzo 2026 · 09:24hs
Crisis en la fábrica de los preservativos Tulipán

Crisis en la fábrica de los preservativos Tulipán

La crisis económica y la caída del consumo interno golpea a todos los rubros. En esta ocasión, Kopelco S.A., la empresa fabricante de los preservativos Tulipán, despidió a 220 trabajadores, lo que representa una reducción del 60% de su plantilla operativa

En particular, Tulipán pasó de 355 a 135 empleados, un importantísimo recorte de personal. El ajuste afecta principalmente a trabajadores de las plantas que la compañía posee en el partido bonaerense de San Martín y en la provincia de San Luis, donde se concentra la producción de preservativos y otros artículos derivados del látex.

Tulipán no solo produce preservativos, sino también derivados del látex, como elásticos para ropa interior, globos y distintos tipos de hilados industriales. No obstante, la caída del consumo golpeó a todos los rubros.

Caída de las ventas en Tulipán

“Estamos muy preocupados, es un momento muy desafiante”, expresó el gerente general de la empresa, Felipe Kopelowicz, quien aseguró que en algunos rubros las ventas llegaron a desplomarse hasta un 50%.

A pesar del desplomo del consumo, Tulipán se mantiene líder en el mercado local de preservativos, con una participación cercana al 40%. Sin embargo, el retroceso del consumo interno y la contracción de otras unidades de negocio dejaron a Kopelco S.A. en una situación compleja.

>> Leer más: Otra fábrica baja su persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos

Kopelowicz definió el momento económico que atraviesa la compañía como un “jaque total” para una empresa de más de 40 años de historia en la industria argentina.

