La Capital | Ovación | Miguel Russo

Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

La casaca, que fue atada a unos globos y se lanzó desde la Bombonera, tiene la inscripción "Miguel" y “1958-∞". La encontraron a muchos kilómetros.

12 de noviembre 2025 · 17:01hs
La camiseta que Boca soltó en la Bombonera en homenaje a Miguel Russo apareció en un campo de Uruguay.

La camiseta que Boca soltó en la Bombonera en homenaje a Miguel Russo apareció en un campo de Uruguay.
Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

El joven que trabajaba en un campo de Uruguay divisó algo extraño y se detuvo. Cuando vio de qué se trataba, no podía creerlo: era la camiseta de Boca que el club soltó en la Bombonera en homenaje a Miguel Russo pocos días después de su muerte.

El nombre de quien encontró la camiseta xeneize con el nombre de Miguel y la inscripción “1958-∞" se llama Agustín Eugui. El joven trabajaba en el campo al mando de un tractor cuando hizo el hallazgo. Y su sorpresa fue mayúscula.

Todo ocurrió en un campo de Cañada Nieto, un pueblo de menos de 500 habitantes ubicado en el departamento Soriano, en Uruguay. La camiseta había sido lanzada al aire el sábado 18 de octubre en la Bombonera, cuando Boca recibió a Belgrano. Aquel fue un partido más que especial, ya que fue el primero luego de la muerte de Miguel Ángel Russo.

Eugui cortaba el pasto en el campo, un poco de casualidad. "Nunca se corta, pero estaba un poco alto y había que hacerlo", explicó este miércoles a una radio uruguaya. Después de ver la camiseta, el joven le mandó una foto a su novia y al rato ella le respondió con un video: eran las imágenes del día que Boca había hecho la suelta de la camiseta en la Bombonera.

"La camiseta estaba impeclable", contó Eugui en una de las tantas entrevistas que dio este miércoles.

De la Bombonera a Uruguay

En la Bombonera ese día hubo distintos homenajes al entrenador fallecido. Y uno de ellos consistió en soltar una camiseta de Boca atada a unos globos. La casaca tomó vuelo y se perdió en el aire: es la que Eugui encontró en el campo de Cañada Nieto en el que estaba trabajando.

Leer más: Parecidos a Newell's: los jugadores de otro club de primera dicen que no cobran desde agosto

El hallazgo de Eugui se conoció este martes, dos días después de la victoria de Boca en el superclásico ante River. Las imágenes del hallazgo muestran los globos desinflados y un detalle contundente: la camiseta que lleva el nombre de Russo y la inscripción “1958-∞" estaba intacta.

La camiseta será devuelta a Boca

Eugui dijo que devolverá la camiseta a los jugadores de Boca. "Es más importante para ellos que para mi", explicó. También contó que ya habló con Edinson Cavani y que la devolución está en marcha. El equipo podría mostrarla en su próximo partido ante Tigre, equipo en el que casualmente juega Ignacio, el hijo de Miguel Russo.

Russo murió el 8 de octubre en Buenos Aires y sus cenizas fueron esparcidas en tres estadios: la Bombonera, el Gigante y la cancha de Estudiantes. Sus familiares cumplieron así un deseo que el entrenador expresó antes de su muerte.

camiseta1
Noticias relacionadas
Colapinto y Gasly conducirán los monoplazas de Alpine en 2026

¿Espiaron a Colapinto?: investigan la intrusión de desconocidos en las oficinas de Alpine

Martín Anselmi: Siempre está pendiente el hecho de dirigir en Newells.

"En algún momento voy a dirigir a Newell's": la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 con Alpine en 2026.

El director de Alpine sobre Colapinto: "Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz"

Ariel Holan tiene la posibilidad de que Central juegue la última fecha con un equipo alternativo.

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Ver comentarios

Las más leídas

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

Lo último

Tomo nota: la respuesta de Santilli al pedido de reunión que le hizo el gobierno de Kicillof

"Tomo nota": la respuesta de Santilli al pedido de reunión que le hizo el gobierno de Kicillof

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

¿Espiaron a Colapinto?: investigan la intrusión de desconocidos en las oficinas de Alpine

¿Espiaron a Colapinto?: investigan la intrusión de desconocidos en las oficinas de Alpine

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

La víctima tenía 23 años, era vecina de ese barrio de la zona oeste de Rosario, hija única y alumna de la Facultad de Medicina de la UNR. Los vecinos y el chofer intentaron reanimar a la joven, que no resistió
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud
La Ciudad

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
Policiales

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Dura de bajar: la inflación de octubre se aceleró al 2,3% y acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses
Economía

Dura de bajar: la inflación de octubre se aceleró al 2,3% y acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Mercado Libre recibió un 50% más de exenciones impositivas: son u$s 350 millones en los últimos 5 años
Información General

Mercado Libre recibió un 50% más de exenciones impositivas: son u$s 350 millones en los últimos 5 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

Ovación
En algún momento voy a dirigir a Newells: la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa
OVACIÓN

"En algún momento voy a dirigir a Newell's": la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

En algún momento voy a dirigir a Newells: la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

"En algún momento voy a dirigir a Newell's": la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

El director de Alpine sobre Colapinto: Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz

El director de Alpine sobre Colapinto: "Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz"

Policiales
Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Policiales

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

La Ciudad
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
La Ciudad

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo

Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo

Demoraron a cinco cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento en Colectividades
La Ciudad

Demoraron a cinco cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento en Colectividades

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
La Región

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Más Río Menos Basura, diez años al servicio del río Paraná y de una ciudad sin descartables
La Ciudad

"Más Río Menos Basura", diez años al servicio del río Paraná y de "una ciudad sin descartables"

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos
POLICIALES

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
LA CIUDAD

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Los árboles que lloran en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre
La Ciudad

Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína
Policiales

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud
Información General

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Información General

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario
Economía

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito
Policiales

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur
POLICIALES

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Por Matías Petisce
La Ciudad

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos
Información General

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado
Policiales

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado