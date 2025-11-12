Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

La casaca, que fue atada a unos globos y se lanzó desde la Bombonera, tiene la inscripción "Miguel" y “1958-∞". La encontraron a muchos kilómetros.

La camiseta que Boca soltó en la Bombonera en homenaje a Miguel Russo apareció en un campo de Uruguay.

El joven que trabajaba en un campo de Uruguay divisó algo extraño y se detuvo. Cuando vio de qué se trataba, no podía creerlo: era la camiseta de Boca que el club soltó en la Bombonera en homenaje a Miguel Russo pocos días después de su muerte.

El nombre de quien encontró la camiseta xeneize con el nombre de Miguel y la inscripción “1958-∞" se llama Agustín Eugui. El joven trabajaba en el campo al mando de un tractor cuando hizo el hallazgo. Y su sorpresa fue mayúscula.

Todo ocurrió en un campo de Cañada Nieto, un pueblo de menos de 500 habitantes ubicado en el departamento Soriano, en Uruguay. La camiseta había sido lanzada al aire el sábado 18 de octubre en la Bombonera, cuando Boca recibió a Belgrano. Aquel fue un partido más que especial, ya que fue el primero luego de la muerte de Miguel Ángel Russo.

Eugui cortaba el pasto en el campo, un poco de casualidad. "Nunca se corta, pero estaba un poco alto y había que hacerlo", explicó este miércoles a una radio uruguaya. Después de ver la camiseta, el joven le mandó una foto a su novia y al rato ella le respondió con un video: eran las imágenes del día que Boca había hecho la suelta de la camiseta en la Bombonera.

"La camiseta estaba impeclable", contó Eugui en una de las tantas entrevistas que dio este miércoles.

De la Bombonera a Uruguay

En la Bombonera ese día hubo distintos homenajes al entrenador fallecido. Y uno de ellos consistió en soltar una camiseta de Boca atada a unos globos. La casaca tomó vuelo y se perdió en el aire: es la que Eugui encontró en el campo de Cañada Nieto en el que estaba trabajando.

El hallazgo de Eugui se conoció este martes, dos días después de la victoria de Boca en el superclásico ante River. Las imágenes del hallazgo muestran los globos desinflados y un detalle contundente: la camiseta que lleva el nombre de Russo y la inscripción “1958-∞" estaba intacta.

La camiseta será devuelta a Boca

Eugui dijo que devolverá la camiseta a los jugadores de Boca. "Es más importante para ellos que para mi", explicó. También contó que ya habló con Edinson Cavani y que la devolución está en marcha. El equipo podría mostrarla en su próximo partido ante Tigre, equipo en el que casualmente juega Ignacio, el hijo de Miguel Russo.

Russo murió el 8 de octubre en Buenos Aires y sus cenizas fueron esparcidas en tres estadios: la Bombonera, el Gigante y la cancha de Estudiantes. Sus familiares cumplieron así un deseo que el entrenador expresó antes de su muerte.