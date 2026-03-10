RCP: mitos y verdades de una maniobra que puede salvar vidas

La Capital | Salud | RCP

10 de marzo 2026 · 09:32hs
La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica sencilla que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, todavía circulan numerosos mitos que generan dudas y, en algunos casos, impiden actuar a tiempo. En un país donde se estima que ocurren alrededor de 40.000 muertes súbitas al año, la capacitación masiva de la sociedad civil se vuelve una urgencia de salud pública.

“La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una maniobra de emergencia que se realiza cuando una persona sufre un paro cardiorrespiratorio. Consiste en aplicar compresiones rítmicas sobre el pecho para mantener la circulación sanguínea y permitir que el oxígeno continúe llegando a órganos vitales como el cerebro y el corazón hasta que llegue la asistencia médica”, explicó Sebastián Alonso, instructor del equipo de RCP de Osde.

Un dato clave: cuando la RCP es realizada por una persona entrenada, incluso si no es profesional de la salud, las probabilidades de supervivencia pueden aumentar hasta un 40%. Por el contrario, en situaciones extrahospitalarias donde nadie interviene, las chances de sobrevivir disminuyen cerca de un 10% por cada minuto que pasa sin maniobras de reanimación. Actuar rápido es fundamental, ya que los primeros seis minutos tras el colapso son críticos para evitar daños neurológicos irreversibles.

La importancia de la cadena de supervivencia

Para comprender el impacto de esta técnica, es necesario ubicarla dentro de lo que los especialistas llaman cadena de supervivencia. Este proceso consta de cinco eslabones fundamentales:

  • Reconocimiento temprano de la emergencia y llamado al sistema de emergencias.

  • Inicio inmediato de la RCP.

  • Desfibrilación rápida.

  • Soporte vital avanzado.

  • Cuidados posparo en un centro asistencial.

En Argentina, el 70% de los paros cardíacos ocurren fuera de los hospitales: en hogares, clubes, centros comerciales o en la vía pública. Esto significa que el primer eslabón de la cadena no suele ser un médico, sino un familiar, un compañero de trabajo o un transeúnte. La intervención de estos “primeros respondientes” es la que sostiene la vida hasta que llega el sistema de salud.

Cinco mitos sobre la RCP

1. “Solo pueden practicarla los profesionales de la salud”

Falso. Existen dos tipos de reanimación: la avanzada, realizada por equipos médicos, y la RCP básica, que puede y debe ser realizada por cualquier persona capacitada. Está diseñada precisamente para el ámbito extrahospitalario, donde cada minuto cuenta. No se necesitan conocimientos médicos complejos: basta con conocer la técnica y decidir intervenir.

2. “Quien la practica puede tener problemas legales”

Falso. En Argentina, la Ley de Prevención de la Muerte Súbita protege a quienes realizan RCP básica o utilizan un DEA (desfibrilador externo automático) durante una emergencia. La normativa excluye de responsabilidad legal a quien actúa de buena fe para salvar una vida, justamente para fomentar la ayuda solidaria.

3. “No puede realizarse en niños”

Falso. La RCP puede aplicarse a personas de todas las edades. En lactantes y niños existen adaptaciones técnicas, como utilizar dos dedos o una sola mano para las compresiones, pero el principio es el mismo: mantener el flujo sanguíneo y la oxigenación hasta la llegada de la ambulancia. Estas maniobras pueden duplicar o triplicar las probabilidades de supervivencia.

4. “No puede practicarse en mujeres embarazadas”

Falso. Si una mujer embarazada sufre un paro cardíaco, la RCP debe iniciarse sin dudar. Salvar la vida de la madre es también proteger la del bebé. Las guías internacionales recomiendan realizar las compresiones normalmente; si hay otra persona presente, puede desplazarse el útero hacia la izquierda para facilitar el retorno venoso, aunque esto no debe retrasar el inicio de las compresiones.

5. “Puede generar más daño del que ya tiene la persona”

Falso. Las guías internacionales de reanimación son claras: es preferible realizar RCP a alguien que finalmente no la necesitaba que no hacerlo cuando sí era necesaria. A veces existe temor a fracturar una costilla durante las compresiones. Aunque esto puede suceder, el daño potencial no es comparable con el paro cardíaco, que implica la muerte clínica si no se interviene.

El rol de la tecnología: el uso del DEA

Otro pilar clave en la lucha contra la muerte súbita es el acceso a la desfibrilación temprana. El DEA (desfibrilador externo automático) es un dispositivo portátil que analiza el ritmo cardíaco y aplica una descarga eléctrica si detecta una fibrilación ventricular, una de las causas más frecuentes de paro cardíaco.

Estos equipos están diseñados para ser utilizados por personas sin formación médica, ya que brindan instrucciones de voz claras durante todo el proceso.

“El DEA analiza el ritmo cardíaco y solo descarga si es necesario. Es imposible dar una descarga accidental a alguien que no la requiere”, explicó Alonso.

El uso combinado de RCP y desfibrilación en los primeros tres minutos puede elevar las probabilidades de supervivencia a más del 70%. Por eso, la creación de áreas cardioprotegidas en espacios públicos —como clubes, aeropuertos o centros comerciales— se ha convertido en una estrategia clave en muchas ciudades.

Actuar salva vidas

“La RCP no es un procedimiento exclusivo del ámbito médico. Es una herramienta comunitaria. Saber cómo actuar ante un paro cardiorrespiratorio multiplica las posibilidades de supervivencia. No intervenir, en cambio, reduce drásticamente esas chances minuto a minuto. Capacitarse puede convertir a cualquier persona en el eslabón clave para salvar una vida”, concluyó Alonso.

La formación en RCP es un acto de responsabilidad social. Los cursos suelen ser breves, prácticos y accesibles, y no requieren una gran exigencia física. En un mundo donde lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento, estar preparado para actuar es uno de los gestos de solidaridad más valiosos que una persona puede ofrecer a su comunidad.

