El 9 alternativo preferido en Newell's es un juvenil, por sobre dos que llegaron como refuerzo

Francisco Scarpeccio se hizo un lugar en Newell's y es la opción si Matías Cóccaro no llega al partido ante Unión. Hoyos y el Colo Ramírez, relegados

El partido contra Unión se jugará el viernes y en Newell’s existe incertidumbre sobre la presencia de Matías Cóccaro. La contractura en la pantorilla que obligó al reemplazo del atacante uruguayo en el último partido puede dejarlo al margen de la 15ª fecha. Faltan pocos días y es reducido el tiempo con el que contará para recuperarse.

Las alternativas para reemplazarlo son tres. Pero la ventaja la tiene Francisco Scarpeccio. El juvenil fue la principal opción del entrenador cuando debió elegir del banco el sustituto de Cóccaro en los dos últimos compromisos.

“Lo veo muy bien. Necesitábamos un jugador de presión alta” , explicó Kudelka sobre la decisión de que Scarpeccio ingrese por Cóccaro durante el encuentro contra San Lorenzo en el Parque.

Más allá de las características del delantero de 20 años, es evidente que está en la consideración del técnico para este presente, por encima de Michael Hoyos y Juan Ignacio Ramírez.

Un juvenil que se convirtió en prioridad por sobre dos nueve que se incorporaron para la presente temporada.

NOB goles 95007 Scarpeccio anotó en la victoria de Newell's ante Central Córdoba. Los pibes del club siempre son alternativas válidas. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

La primacía de Scarpeccio por sobre los otros dos delanteros es un mensaje de Kudelka. Expone sin vueltas su preferido si es que falta Cóccaro. Mirando el futuro, para cuando concluya el torneo Apertura, queda abierta la duda sobre la situación de Hoyos y Ramírez. Porque en la actualidad se encuentran relegados y cada vez juegan menos.

Scarpeccio, gol y reemplazo de Cóccaro

Si Cóccaro no llega en condiciones para el partido en el estadio 15 de Abril, Scarpeccio es el gran candidato a jugar de titular. Que otra duda cabe. El juvenil reemplazó al uruguayo en el segundo tiempo contra Central Córdoba (3-1) en Santiago del Estero, convirtiendo un gol, el primero de su carrera, mientras Ramírez y Hoyos siguieron el trámite desde el banco.

Una historia que se repitió frente a San Lorenzo (0-0) en el Coloso. Cóccaro se retiró lesionado a los 22’ y el que entró fue Scarpeccio, con sus compañeros centrodelanteros sentados otra vez en el banco hasta el final del partido.

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“Soy un nueve de área que tiene la virtud de manejarse bien en esa zona”, manifestó el juvenil en una entrevista con La Capital de 2023, cuando tenía 17 años y todavía no asomaba en la primera.

El gol que necesita todo nueve apareció en Santiago del Estero. Convirtió en el tercero de sus cuatro partidos en primera división, aunque si se cuentan los minutos, jugó apenas algo más de un encuentro. En este breve lapso dio indicios de sus condiciones para explotar el juego aéreo a partir de su altura, la capacidad para posicionarse dentro del área, la explosión de los espacios y la presión en la salida del rival.

Hoyos y el Colo Ramírez lo miran desde el banco

Mientras Scarpeccio se hace un lugar, los otros nueve que hoy son relevos están perdiendo espacios. Hoyos no juega desde hace tres fechas, cuando entró contra Gimnasia de Mendoza. Participó de las primeras 8 fechas, hasta el clásico, ya sea de titular o entrando desde el banco. Anotó un gol en el 1 a 1 contra Independiente de la 2ª fecha.

image (50) Michael Hoyos hizo un único gol, ante Independiente. Lleva 2 encuentros sin ingresar. Marcelo Bustamante

Una situación similar es la del Colo Ramírez. La intención de que se potencie y se revalúe, considerando los 4 millones de dólares que pagó el club por su pase en 2024, por ahora se frustró. Ni bien asumió, Kudelka lo confirmó de titular y le dio la cinta de capitán contra Central.

image (51) Juan Ignacio Ramírez, de capitán con Frank Kudelka a no jugar en Newell's. Leo Vincenti

Estuvo entre los once en los dos siguientes partidos (Platense 0-0 y Lanús 0-5). Desde ese instante, fue suplente, sin pisar el campo de juego en los siguientes y últimos tres compromisos.

Otra señal de que a Kudelka no les termina de convencer la actualidad de Hoyos y Ramírez es que en ciertos momentos de partidos recientes fue la ubicación de nueve de Luciano Herrera, siendo que su puesto natural es de extremo.

“Los juveniles tienen posibilidades”, dijo Kudelka en relación a la cantidad de jóvenes que terminaron jugando el partido frente al Ciclón. El técnico les dio confianza. La que depositará en Scarpeccio si Cóccaro no mejora. Los otros nueve, los de mayor recorrido, deberán exigirse para ganarse la consideración del conductor rojinegro.