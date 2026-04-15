La Capital | Ovación | Newell's

El 9 alternativo preferido en Newell's es un juvenil, por sobre dos que llegaron como refuerzo

Francisco Scarpeccio se hizo un lugar en Newell's y es la opción si Matías Cóccaro no llega al partido ante Unión. Hoyos y el Colo Ramírez, relegados

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

15 de abril 2026 · 06:10hs
Francisco Scarpeccio reemplazó a Matías Cóccaro durante los dos últimos partidos de Newells.

Héctor Rio

Francisco Scarpeccio reemplazó a Matías Cóccaro durante los dos últimos partidos de Newell's.
Michael Hoyos hizo un único gol

Marcelo Bustamante

Michael Hoyos hizo un único gol, ante Independiente. Lleva 2 encuentros sin ingresar.
Juan Ignacio Ramírez

Leo Vincenti

Juan Ignacio Ramírez, de capitán con Frank Kudelka a no jugar en Newell's.

El partido contra Unión se jugará el viernes y en Newell’s existe incertidumbre sobre la presencia de Matías Cóccaro. La contractura en la pantorilla que obligó al reemplazo del atacante uruguayo en el último partido puede dejarlo al margen de la 15ª fecha. Faltan pocos días y es reducido el tiempo con el que contará para recuperarse.

Las alternativas para reemplazarlo son tres. Pero la ventaja la tiene Francisco Scarpeccio. El juvenil fue la principal opción del entrenador cuando debió elegir del banco el sustituto de Cóccaro en los dos últimos compromisos.

“Lo veo muy bien. Necesitábamos un jugador de presión alta”, explicó Kudelka sobre la decisión de que Scarpeccio ingrese por Cóccaro durante el encuentro contra San Lorenzo en el Parque.

Con 20 años, es prioridad

Más allá de las características del delantero de 20 años, es evidente que está en la consideración del técnico para este presente, por encima de Michael Hoyos y Juan Ignacio Ramírez.

Un juvenil que se convirtió en prioridad por sobre dos nueve que se incorporaron para la presente temporada.

NOB goles 95007
Scarpeccio anotó en la victoria de Newell's ante Central Córdoba. Los pibes del club siempre son alternativas válidas.

Scarpeccio anotó en la victoria de Newell's ante Central Córdoba. Los pibes del club siempre son alternativas válidas.

La primacía de Scarpeccio por sobre los otros dos delanteros es un mensaje de Kudelka. Expone sin vueltas su preferido si es que falta Cóccaro. Mirando el futuro, para cuando concluya el torneo Apertura, queda abierta la duda sobre la situación de Hoyos y Ramírez. Porque en la actualidad se encuentran relegados y cada vez juegan menos.

Scarpeccio, gol y reemplazo de Cóccaro

Si Cóccaro no llega en condiciones para el partido en el estadio 15 de Abril, Scarpeccio es el gran candidato a jugar de titular. Que otra duda cabe. El juvenil reemplazó al uruguayo en el segundo tiempo contra Central Córdoba (3-1) en Santiago del Estero, convirtiendo un gol, el primero de su carrera, mientras Ramírez y Hoyos siguieron el trámite desde el banco.

Una historia que se repitió frente a San Lorenzo (0-0) en el Coloso. Cóccaro se retiró lesionado a los 22’ y el que entró fue Scarpeccio, con sus compañeros centrodelanteros sentados otra vez en el banco hasta el final del partido.

>> Leer más: Newell's y Central ya conocen a los árbitros para los choques con Unión y Sarmiento

“Soy un nueve de área que tiene la virtud de manejarse bien en esa zona”, manifestó el juvenil en una entrevista con La Capital de 2023, cuando tenía 17 años y todavía no asomaba en la primera.

El gol que necesita todo nueve apareció en Santiago del Estero. Convirtió en el tercero de sus cuatro partidos en primera división, aunque si se cuentan los minutos, jugó apenas algo más de un encuentro. En este breve lapso dio indicios de sus condiciones para explotar el juego aéreo a partir de su altura, la capacidad para posicionarse dentro del área, la explosión de los espacios y la presión en la salida del rival.

Hoyos y el Colo Ramírez lo miran desde el banco

Mientras Scarpeccio se hace un lugar, los otros nueve que hoy son relevos están perdiendo espacios. Hoyos no juega desde hace tres fechas, cuando entró contra Gimnasia de Mendoza. Participó de las primeras 8 fechas, hasta el clásico, ya sea de titular o entrando desde el banco. Anotó un gol en el 1 a 1 contra Independiente de la 2ª fecha.

image (50)
Michael Hoyos hizo un único gol, ante Independiente. Lleva 2 encuentros sin ingresar.

Michael Hoyos hizo un único gol, ante Independiente. Lleva 2 encuentros sin ingresar.

Una situación similar es la del Colo Ramírez. La intención de que se potencie y se revalúe, considerando los 4 millones de dólares que pagó el club por su pase en 2024, por ahora se frustró. Ni bien asumió, Kudelka lo confirmó de titular y le dio la cinta de capitán contra Central.

image (51)
Juan Ignacio Ramírez, de capitán con Frank Kudelka a no jugar en Newell's.

Juan Ignacio Ramírez, de capitán con Frank Kudelka a no jugar en Newell's.

Estuvo entre los once en los dos siguientes partidos (Platense 0-0 y Lanús 0-5). Desde ese instante, fue suplente, sin pisar el campo de juego en los siguientes y últimos tres compromisos.

Otra señal de que a Kudelka no les termina de convencer la actualidad de Hoyos y Ramírez es que en ciertos momentos de partidos recientes fue la ubicación de nueve de Luciano Herrera, siendo que su puesto natural es de extremo.

 “Los juveniles tienen posibilidades”, dijo Kudelka en relación a la cantidad de jóvenes que terminaron jugando el partido frente al Ciclón. El técnico les dio confianza. La que depositará en Scarpeccio si Cóccaro no mejora. Los otros nueve, los de mayor recorrido, deberán exigirse para ganarse la consideración del conductor rojinegro.

Noticias relacionadas
La reserva de Newells dio un paso atrás en San Juan.

La reserva de Newell's, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

Fernando Espinoza será el árbitro de Newells ante Unión y Andrés Merlos el de Central ante Sarmiento. 

Newell's y Central ya conocen a los árbitros para los choques con Unión y Sarmiento

Newells. Sabemos que estamos en una situación difícil, pero hay que evolucionar en el juego, dijo Oscar Salomón.

Oscar Salomón y la levantada de Newell's: "Estamos siendo competitivos entre nosotros"

la otra vida de un exarquero de newells: es mas dificil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa está inhibida

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa está inhibida

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Pésimas noticias para Central: Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

Pésimas noticias para Central: Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

Lo último

El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes de Rosario

El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes de Rosario

Mala noticia en Boca: Agustín Marchesín se rompió los ligamentos cruzados

Mala noticia en Boca: Agustín Marchesín se rompió los ligamentos cruzados

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo

El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes de Rosario

En 2025, hubo muertes por fentanilo adulterado. Hace pocos días, fue el escándalo por "fiestas de propofol". Temor entre quienes deben recibir estas drogas
El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes de Rosario

Por Florencia O’Keeffe
Un fuerte temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta
La Región

Un fuerte temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta

La inflación de marzo en Santa Fe superó el salto a nivel nacional
Economía

La inflación de marzo en Santa Fe superó el salto a nivel nacional

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes
Policiales

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Disputa entre bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud
POLICIALES

Disputa entre bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa está inhibida

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa está inhibida

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Pésimas noticias para Central: Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

Pésimas noticias para Central: Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

Venta de hamburguesas a $1.000 en Rosario: La gente estuvo al lado nuestro

Venta de hamburguesas a $1.000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"

Ovación
El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido antes de una final en San Genaro

Por Luis Castro
Ovación

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido antes de una final en San Genaro

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido antes de una final en San Genaro

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido antes de una final en San Genaro

El 9 alternativo preferido en Newells es un juvenil, por sobre dos que llegaron como refuerzo

El 9 alternativo preferido en Newell's es un juvenil, por sobre dos que llegaron como refuerzo

Copa Libertadores: Central juega en Paraguay con la necesidad de traerse algo en los bolsillos

Copa Libertadores: Central juega en Paraguay con la necesidad de traerse algo en los bolsillos

Policiales
Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo
POLICIALES

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo

Disputa entre bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud

Disputa entre bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados por un crimen resonante

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados por un crimen resonante

La Ciudad
La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026

El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026

Venta de hamburguesas a $1.000 en Rosario: La gente estuvo al lado nuestro
La Ciudad

Venta de hamburguesas a $1.000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"

La avioneta decomisada podrá ser rematada en la subasta de bienes
La ciudad

La avioneta decomisada podrá ser rematada en la subasta de bienes

Chocaron dos camiones en autopista a Santa Fe y uno cayó de un puente
LA REGION

Chocaron dos camiones en autopista a Santa Fe y uno cayó de un puente

Los docentes de las facultades públicas sacan sus aulas a la calle
La Ciudad

Los docentes de las facultades públicas sacan sus aulas a la calle

Médica del Pami: Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo
LA CIUDAD

Médica del Pami: "Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo"

El FMI recorta el crecimiento y duplica la previsión de inflación para la Argentina
Economía

El FMI recorta el crecimiento y duplica la previsión de inflación para la Argentina

Transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones
La Región

Transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones

Clausuraron Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
La Ciudad

Clausuraron Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Delivery de drogas: cayeron dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Policiales

Delivery de drogas: cayeron dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986
Información General

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986