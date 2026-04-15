El arquero del último Newell's campeón extendió su contrato en México y será muy difícil que alguna vez vuelva

Nahuel Guzmán fue campeón con Newell's en 2013, el último título conseguido por los rojinegros, y al año siguiente se fue a México.

Se formó en Newell's , jugó en primera y fue campeón en 2013, el último título conquistado por los rojinegros, de la mano de Gerardo Martino. Luego se fue a México y muchas veces se habló de la posibilidad de que regresara, aunque eso nunca ocurrió.

Nahuel Guzmán lleva más de 12 años en el mismo equipo, Tigres. Y Si alguien en el parque Independencia todavía se ilusionaba con la posibilidad de que algún día regresara, parece que deberá ir despertando del sueño.

El Patón, un auténtico ídolo del equipo mexicano en el que también juega Ángel Correa, acaba de firmar un nuevo vínculo con esa institución, hasta fines de 2027. Para entonces estará a punto de cumplir 42 años, por lo que es probable que Tigres sea su último equipo.

Volvió de un préstamo para ser campeón con Newell's

Guzmán se formó en la cantera rojinegra y en un momento se fue a préstamo a Independiente Rivadavia, ya que en el club querían que ganara rodaje porque le veían grandes condiciones. Jugó un tiempo en el equipo mendocino, y cuando regresó el Tata Martino le dio el espaldarazo y lo convirtió en su arquero titular.

En 2013 Newell's hizo una campaña inolvidable y, por su estilo de juego, el arquero tuvo mucho protagonismo. Es que aquel equipo del Tata tenía como una de sus grandes virtudes el hecho de salir jugando desde el fondo y las condiciones de Guzmán eran ideales para ese estilo.

Newell's ganó aquel campeonato y poco después Guzmán se fue a México. Se lo llevó Tigres, uno de los grandes del fútbol de ese país. El Patón no tardó en convertirse en una figura y también en ídolo de los hinchas. Renovó contrato varias veces y más de 12 años después, con 40 de edad, sigue siendo el arquero del equipo de Nuevo León.

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Firmó un nuevo contrato hasta fines de 2027

Pero la historia continuará, ya que Guzmán acaba de firmar la extensión de su vínculo. El nuevo contrato tendrá vigencia hasta diciembre de 2027. Para entonces estará a punto de cumplir 42 años (nació el 10 de febrero de 1986) y seguramente será el broche de su carrera.