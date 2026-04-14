La reserva de Newell's, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan Los pibes de Newell's perdieron 2-1 ante San Martín y dejaron pasar una buena chance de afirmarse arriba 14 de abril 2026 · 18:29hs

La reserva de Newell's dio un paso atrás en San Juan.

En la división reserva, Newell's tropezó esta tarde en San Juan ante San Martín, el último del grupo B, y perdió una gran posibilidad de afirmarse en el lote más alto de su zona. Los dirigidos por Lucas Bernardi cayeron 2 a 1 y se volvieron sin nada en las manos, en una visita que planteaba otras expectativas.

Es que el conjunto verdinegro era el vagón de cola del grupo y el duelo se presentaba como una gran oportunidad para sumar puntos importantes y para estar cada vez más instalado entre los que están dando pelea por el grupo B.

Vale remarcar que el partido se disputó en el predio Emanuel Más y correspondió a la fecha 9ª, del Torneo Apertura Proyección. El local marcó goles, a los 39’ del primer tiempo, y a los 18’ del complemento, en tanto la Lepra descontó sobre el final, a los 48’ de la etapa final, a través de Sebastián Montero, de penal.

Un inesperado traspié Con este inesperado traspié el equipo rojinegro se ubicó 6º en la zona B, con 16 puntos, a través de 5 triunfos, 1 igualdad, y 3 caídas. Por su parte, San Martín está 18º en el mismo grupo, último con 6 unidades, producto de 2 victorias, y 7 derrotas.

Vale destacar que en esta categoría clasifican 4 de cada zona a la siguiente fase, y en este grupo, para tener como referencia, Quilmes marcha 4º con 17 puntos. Leer más: Newell's y Central ya conocen a los árbitros para los choques con Unión y Sarmiento La formación de Newell's Newell’s formó con Francisco Sciarini; Gino Barrio, Juan Blas Saman (Néstor Boretto), Alejo Velacoz, y Valentino Torrente (Felipe Calderone); Blas Benedetto (Gino Podestá), Thomas Viola (Sebastián Montero), Alan Mereles, y Thomás Ríos (Mateo Villalba); Thiago Gigena, y Joaquín Amadío.