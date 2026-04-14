La reserva de Newell's, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

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Enrico retruca a Michlig: "San Cristóbal es de los más beneficiados con obras"
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Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos
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El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
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Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
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Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible
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Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
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Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico de siete años que sobrevivió tras perder a toda su familia
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Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986
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Verónica Ojeda pidió frenar las burlas a su hijo en medio del juicio por la muerte de Maradona
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El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas
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Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas
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Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis
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Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
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Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores
Política
Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha
Economía
Caputo admitió que "la inflación de marzo estará por encima del 3 %"
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Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores
Información general
Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares
El Mundo
Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta
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Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana