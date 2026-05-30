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Santa Fe habilita el trámite de DNI y pasaporte para personas que no pueden trasladarse

El Registro Civil de la provincia ofrece la posibilidad de gestionar de manera digital los documentos por razones de salud o discapacidad, entre otras

30 de mayo 2026 · 12:41hs
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El Registro Civil habilita el trámite online de DNI y pasaporte para personas con movilidad reducida

El Registro Civil habilita el trámite online de DNI y pasaporte para personas con movilidad reducida

El Registro Civil de Santa Fe habilitó la solicitud online del DNI y el pasaporte para personas con imposibilidad de traslado, ya sea por motivos de salud o discapacidad. En estos casos se podrá acceder a los documentos sin salir de casa, ya que un agente estatal los visitará para facilitar el procedimiento.

El gobierno provincial confirmó que el trámite a través de internet servirá para pedir la toma de los datos en el domicilio. El proyecto consiste en utilizar dispositivos especiales de manera fácil, rápida y transparente para garantizar los derechos de la ciudadanía cuando no tienen chances de ir a las oficinas públicas.

Cómo realizar el trámite de manera online

Tal como lo indica su nombre, toda la gestión se realiza de manera digital. Se solicita a través de la página web oficial del Poder Ejecutivo santafesino.

Una vez generado y aprobado el trámite, el Registro Civil enviará un equipo al domicilio particular, geriátrico, hospital, o sanatorio para la toma de datos digitales que se requiere en cada DNI y pasaporte.

Costos del trámite y entrega

DNI

Regular: $ 10.000

Exprés: $ 26.000

Vale recordar que el trámite es gratuito para personas que cobran la jubilación mínima, beneficiarias de planes sociales. Lo mismo ocurre con quienes tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la declaración jurada de escasos recursos.

Pasaporte

Regular: $ 100.000

Exprés: $ 200.000

El pago debe realizarse de manera electrónica al momento de la visita domiciliaria, mediante un código QR generado en ese instante por el agente de Registro Civil.

En cuanto a la entrega, el DNI o pasaporte será entregado por correo postal en el domicilio declarado durante la gestión. En caso de poseerlo, hay que adjuntar el certificado médico que detalla la historia clínica y acredita que la persona se encuentra imposibilitada de trasladarse. Este requisito no es obligatorio para realizar el trámite.

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