Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas

Efectivos de la Policía de Investigaciones incautaron más de 50 envoltorios con cocaína en los procedimientos que se desarrollaron en esa localidad y en Pueblo Esther

Tras dos allanamientos por microtráfico en Villa Gobernador Gálvez y Pueblo Esther , se pudo desarmar una banda que comercializaba drogas en la modalidad delivery en esas dos localidades. Demoraron a tres personas y una de ellas quedó detenida. Además, se secuestró cocaína, dinero y un vehículo.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de investigaciones (PDI), en los que sus efectivos secuestraron 51 envoltorios de cocaína , con un peso total de 10 gramos, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y un Fiat Siena, que fue trasladado al depósito judicial.

Las medidas se originaron a partir de una denuncia vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes en una vivienda ubicada en la zona de Paraná al 300, en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, la cual se encontraba usurpada . A partir de tareas de inteligencia criminal, los investigadores corroboraron que en ese lugar se comercializaban drogas al menudeo, identificando además el vehículo utilizado por el principal sospechoso y un domicilio alternativo en la zona de Río Limay al 3800 , en la localidad de Pueblo Esther . En los operativos fueron demorados Diego N. (46), Ricardo A. (27) y Gonzalo S. (27).

Por disposición judicial, Diego N. quedó detenido como principal investigado en la causa, mientras que Ricardo A. fue notificado por tenencia simple y Gonzalo S. recuperó la libertad tras la constatación de su domicilio.

Derribo de búnkeres

Casi al mismo tiempo, funcionarios judiciales y representantes de Policía Federal Argentina supervisaron dos nuevos derribos de búnkeres de venta de estupefacientes en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de la aplicación de la ley de microtráfico. Los procedimientos se realizaron en Santiago del Estero al 200 y en la intersección de Pueyrredón y avenida Monteflores. Con estas nuevas intervenciones, Villa Gobernador Gálvez suma seis puestos de venta de drogas derribados, mientras que el departamento Rosario alcanza los 80. A nivel provincial, el total asciende a 122 inactivaciones desde la sanción de la ley mencionada.

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La fiscal Brenda Debiasi brindó detalles de la investigación y explicó que las tareas investigativas en la zona de Monteflores y Pueyrredón se iniciaron “hace aproximadamente 45 días” a partir de denuncias vecinales vinculadas al comercio de estupefacientes. “Se pudieron constatar múltiples maniobras, identificar a las personas involucradas y, a partir del seguimiento de esas personas, localizar este segundo punto en calle Santiago del Estero, donde también verificamos que era utilizado para la venta de drogas”, detalló.

Debiasi indicó además que se realizaron unos diez allanamientos simultáneos en la vecina localidad, durante los cuales se secuestró material estupefaciente fraccionado y se detuvo a “una persona mayor de edad y a un menor que cumplía funciones de «soldadito»”.

En relación al inmueble derribado en Pueyrredón y Monteflores, la fiscal precisó que el titular registral “era una persona de avanzada edad que entendemos ya falleció” y señaló que no existían denuncias de usurpación ni personas que reclamaran la propiedad. “Pudimos constatar que no había camas ni elementos que indicaran que el lugar era utilizado como vivienda efectiva”, señaló.

En cuanto al búnker derribado de Santiago del Estero al 200, señaló que tras la muerte de su propietaria, había devenido en un aguantadero ligado a la venta de drogas. Pese a esa situación, no existían denuncias por usurpación ni personas que reclamaran el inmueble.