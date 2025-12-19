Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

El futbolista canalla le envió una camiseta a un deportista venezolano que se convirtió en una de las sorpresas de la liga estadounidense

Ángel Di María trascendió fronteras al destacarse como una de las figuras de la selección argentina y del fútbol mundial durante casi dos décadas, por lo que millones de fanáticos en el mundo lo reconocen . Entre ellos, un jugador venezolano de fútbol americano confesó su admiración por Fideo, quien le envió una camiseta de Rosario Central .

El deportista vinotinto, Andy Borregales , fue consultado por su futbolista favorito durante una entrevista y no dudó en señalar a Angelito, debido a que cuando jugaba al fútbol lo hacía “en la misma posición”, por lo que tenía al rosarino como referente.

“¡Nuestro panita como niño en Navidad!”, publicaron las redes sociales de los New England Patriots en español, y agregaron: “Andy Borregales recibió un regalo muy especial de su más grande ídolo, el gran Fideo, Ángel Di María” .

“Gracias Rosario Central por el enorme detalle” , cerró el posteo del equipo de la NFL junto al característico emoji de las dos manos que forman un corazón, tal como acostumbra a celebrar sus goles el futbolista auriazul.

A través del video difundido por la cuenta oficial de la franquicia que ganó seis SuperBowl a lo largo de su historia, el pateador recibió la camiseta del Canalla con una especial dedicatoria de su ídolo. “Para Andy, con todo mi cariño”, escribió Di María junto a su firma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/patriotsespanol/status/2001774515404116455?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Nuestro panita como niño en Navidad! @Borregales_andy recibió un regalo muy especial de su más grande ídolo, el gran Fideo, Ángel Di María.



Gracias Rosario Central por el enorme detalle. #PatriotsEspañol pic.twitter.com/baZcJPD2yq — Patriots Español (@patriotsespanol) December 18, 2025

Quién es Andy Borregales, fanático de Di María

Desde el vestuario de los Patriots, Borregales celebró con euforia el regalo de su ídolo futbolístico, quien le envió su camiseta de Central con el 11 en la espalda. Este joven venezolano de 23 años, fanático del fútbol, empezó su camino alejado de los campos de fútbol americano.

Si bien fue criado en Estados Unidos, nació en Caracas el 2 de enero de 2002 y mantiene la cultura de su país de origen junto a su familia. Con el tiempo, se acercó al tradicional deporte estadounidense y empezó a destacarse en la etapa universitaria hasta ser seleccionado por los Patriots en la posición 182 de la sexta ronda del draft de la NFL de 2025, siendo el primer pateador elegido del draft.

En la presente temporada, se quedó con el puesto de pateador titular gracias a sus buenos rendimientos y comenzó a consolidarse como una de las jóvenes promesas de la liga.