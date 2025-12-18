El presidente de Central explicó por qué se fue Ariel Holan y la razón por la que eligió a Almirón

Gonzalo Belloso contó los detalles de por qué se dio el cambio de entrenador. "En este club siempre hay que buscar más", dijo

Entre tantas cosas de las que habló Gonzalo Belloso , una de ellas fue el nombramiento de Jorge Almirón , el técnico que viene a ocupar el espacio que dejó la partida de Ariel Holan , a quien no se le renovó el contrato. A Central se le viene una temporada brava, con Copa Libertadores incluida.

Belloso contó la experiencia que vivieron en 2024, en la que vio que el equipo estaba “un poco relajado” tras el título obtenido en la Copa de la Liga 2023 , con Miguel Ángel Russo como entrenador. “Veíamos que cada vez que lo queríamos presionar un poco rápidamente nos decías «acabamos de salir campeones». Y cuando planteábamos otro objetivo escuchaba «bueno, se nos escapó» . Nos queremos que eso nos pase de nuevo. Queremos que desde el día uno, salgo Angelito, se tengan que ganar nuevamente el lugar. Todos en este club tenemos que renovar a cada rato las credenciales de por qué estamos acá. Nosotros como dirigentes y los jugadores demostrar por qué se tienen que poner la camiseta de Central” , dijo el Pejerrey.

Central viene de un buen 2025, en el que fue el equipo que más puntos sumó en la acumulada, pero en el que se quedó afuera de manera temprana tanto en el Apertura como en el Clausura.

pantalla Antes de la conferencia se proyectó un video con imágenes de 2025 y Ángel Di María no podía falta. Virginia Benedetto / La Capital

La exigencia de siempre en Central

“En Central siempre hay que buscar más. En octavos nos quedamos afuera y no nos gustó. Este club tiene que acostumbrarse a ser sumamente competitivo. El esfuerzo que hacen los socios y los hinchas exige eso. Por eso pegamos un giro. Fuimos a buscar un gran técnico con un gran presente con Almirón, que en 2024 ganó todo con Colo Colo, que es el último técnico que llegó a una final de Libertadores con un equipo argentino. Estamos muy esperanzados de repetir el 2025, pero con más presencia”, agregó el mandamás canalla.

Y habló de algunos detalles de los que hasta aquí nade había hablado. “Era el técnico que queríamos, el único que fuimos a buscar, el único con el que hablamos. Al momento que se fue Holan, a la tarde ya estábamos trabajando con él”, dijo.

Y agregó: “A Almirón lo conozco de siempre, seguí muy de cerca su campaña en Lanús, en Boca, porque en esos años estaba trabajando en Conmebol. Encargué a asesores que tenemos y miramos parámetros, un ranking de posibles técnicos, y Almirón era el número uno. Necesitábamos un técnico que haya dirigido a un equipo grande, que haya sido competitivo en Libertadores, que esté vigente, que haya peleado cosas importantes hasta hace poco tiempo, pero también un técnico que quisiera venir al otro día. Y todo eso lo cumplió”.

Dirigentes Belloso y sus pares de comisión directiva de Central en la sede fundacional canalla. Virginia Benedetto / La Capital

Almirón dijo que quería dirigir en Arroyito

Además, el presidente auriazul contó que “el primer día que hablamos nos dijo que siempre quiso dirigir a Central y nos gustó. Eso, sumado a todo los puntos a favor que tenía, hizo que nos decidieramos por él. Nos encanta su perfil duro de trabajo”.

Y remató: “Creíamos que necesitábamos este cambio y lo hicimos. Fue un cambio difícil, valiente por parte de a comisión directiva, pero que necesitábamos. La zona de confort a todos nos hace mal, por eso buscamos nuevos objetivos con este cambio”.