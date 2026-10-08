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Central y Newell's ya conocen cuando jugarán las fechas 13, 14 y 15 del torneo Clausura

En la antesala del inicio de la fecha 12, AFA confirmó la programación de las subsiguientes tres jornadas del campeonato local

8 de octubre 2026 · 09:15hs
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Newells visitará a Gimnasia de Mendoza en la próxima fecha

Newell's visitará a Gimnasia de Mendoza en la próxima fecha, mientras que Central recibirá a Independiente Rivadavia

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026, con días y horarios para todos los partidos. De esta manera, Central y Newell's ya conocen su calendario para las tres jornadas previas a la última fecha de la fase regular.

El Canalla tendrá dos partidos como visitante y uno como local, mientras que la Lepra alternará dos presentaciones en el Coloso Marcelo Bielsa con un encuentro fuera de Rosario.

Central comenzará esta seguidilla el sábado 17 de octubre a las 20, cuando visite a Atlético Tucumán por la fecha 13 de la Zona B. Una semana después, el equipo rosarino regresará al Gigante de Arroyito para recibir a Huracán el sábado 24 de octubre a las 21.30 por la fecha 14.

El último compromiso de este tramo llegará el viernes 30 de octubre a las 21.15, cuando los dirigidos por Jorge Almirón visiten a Sarmiento por la fecha 15. Después de esos tres partidos, el Canalla cerrará la fase regular frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante.

Por su parte, Newell's tendrá su partido de la fecha 13 el lunes 19 de octubre a las 19, cuando reciba a Central Córdoba en el Coloso. Por la fecha 14, la Lepra visitará a San Lorenzo el sábado 24 de octubre a las 19.15.

El equipo rojinegro volverá a jugar como local por la fecha 15 ante Unión el domingo 1° de noviembre a las 18.30. Luego de esta jornada, Newell's terminará la fase regular frente a Instituto en Córdoba.

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Cuándo juegan Central y Newell's la próxima fecha

Antes de afrontar las fechas 13, 14 y 15, los equipos rosarinos deberán disputar la jornada 12 del torneo Clausura.

Newell’s empató 0-0 con Lanús en el Coloso y permanece en puestos de playoffs. Su próximo compromiso será el lunes 12 de octubre a las 18.30, cuando visite a Gimnasia de Mendoza por la Zona A.

El encuentro de la Lepra tendrá a Juan Cruz Robledo como árbitro principal, con Eric Grunmann y Uriel García Leri como asistentes. Ulises Jerónimo será el cuarto árbitro, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR y Julián Beligoy será el AVAR. El partido será televisado por TNT Sports.

Por su parte, Central viene de igualar 1-1 con Banfield el pasado lunes como visitante y se mantiene entre los primeros puestos tanto de la Zona B como de la pelea por el título de la Tabla Anual.

El Canalla jugará por la fecha 12 el domingo 11 de octubre a las 17, cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Gigante de Arroyito.

El encuentro contará con el arbitraje de Facundo Tello, acompañado por Pablo González y Marcos Horticolou como asistentes. Enzo Gutiérrez actuará como cuarto árbitro, mientras que José Carreras estará en el VAR y Diego Verlota en el AVAR. El partido también se podrá ver por TNT Sports.

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