Cuándo volverá a jugar la selección argentina tras la despedida de Messi

A la espera de la renovación de Lionel Scaloni, el DT dirigirá en la próxima fecha Fifa, la cual será en apenas unas semanas y marcará el camino sin el 10

Nico Paz fue una de las figuras de la selección argentina en esta fecha Fifa.

La despedida de Lionel Messi dejó un vacío difícil de tapar en la selección argentina , aunque el propio 10 bancó a sus compañeros este martes luego de su último partido con victoria 3 a 0 ante Benín. Por eso, tras el emotivo momento vivido en el Monumental, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni empezará a mirar hacia el futuro .

Ante la salida de su referente, ídolo y capitán, el entrenador de la Albiceleste afrontará un proceso de renovación en el plantel , con algunos futbolistas que pasarán al frente para acompañar a los jóvenes talentos que ya dejaron sus destellos con la selección.

Los primeros partidos de la selección argentina sin Messi serán en apenas unas semanas, en la última fecha Fifa del 2026 , y empezarán a develar quiénes encabezarán el plantel durante los próximos años. Algunas de estas señales se vieron en los primeros dos encuentros, en la victoria 4 a 0 ante Bolivia el miércoles pasado y en la goleada 7 a 0 frente a Burkina Faso del sábado.

Cabe destacar que el propio Scaloni manifestó sus intenciones de continuar al frente del equipo nacional , pero todavía se encuentra en negociaciones con la AFA para extender su contrato , el cual vencerá en diciembre de este año. Por el momento, la renovación se encuentra avanzada, pero sin confirmación oficial .

Cuándo volverá a jugar la selección argentina

La última ventana internacional de este 2026 se desarrollará entre el lunes 9 y el martes 17 de noviembre, período en el que se espera que la selección argentina afronte dos partidos amistosos.

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No obstante, la AFA no confirmó a los rivales, las fechas, los horarios ni las sedes de los posibles encuentros que disputaría la Albiceleste, ya que negociarán a contrarreloj con los rivales que estén disponibles.

Si bien Scaloni todavía no confirmó su continuidad más allá de diciembre, será el entrenador en los próximos dos encuentros de Argentina y planteó que le dará espacio a nuevos futbolistas para consolidarlos en la estructura del equipo.