Central Córdoba: se vota el domingo, pero si no surge otra lista el miércoles habrá presidente

La asamblea del Charrúa aprobó que haya elecciones el domingo. Por ahora hay una sola lista y el plazo vence el miércoles, a las 21

La única lista por ahora en Central Córdoba es la que postula a Omar Vicente a la presidencia.

Central Córdoba puede tener este miércoles una nueva comisión directiva encabezada por Omar Vicente. Es que este martes se realizó una asamblea en la sede de calle San Martín y, además de aprobarse la memoria y balance, se ratificó el llamado a elecciones para el domingo 14 de diciembre.

Por ahora, se presentará sólo el oficialismo y si hasta hoy a las 21 no surge ninguna otra opción electoral se proclamará ahí mismo a la lista que lleva como candidato a Vicente para ser el presidente charrúa.

Hubo una buena concurrencia de socios y la reunión terminó al grito de: “Soy charrúa, soy charrúa”.

Oficial2 La asamblea de Central Córdoba.

Por ahora hay un candidato a Central Córdoba

Por ahora, el único candidato al máximo cargo le dijo a Ovación: “Estoy muy feliz, el socio charrúa se hizo presente y se aprobaron todos los puntos de la asamblea, a pesar de algunos contratiempos. Lo más importante es que este miércoles, hasta las 21, será el último plazo para la presentación de las listas, y el domingo 14 serán las elecciones, en la sede de la calle San Martín”.

Omar Vicente, actual conductor del club, busca ser reelecto por el oficialismo para dirigir los destinos del club de barrio Tablada.