Central Córdoba realiza la asamblea y el domingo tendrá elecciones

La entidad de barrio Tablada realizará la asamblea este martes, a las 19, en su sede de calle San Martín antes de la presentación de listas

Juan Iturrez

8 de diciembre 2025 · 21:13hs
Central Córdoba. El oficialismo irá con Omar Vicente como presidente y Julio Leidi (vice). La nueva comisión tendrá 4 años de mandato.  

Central Córdoba realizará la Asamblea General Extraordinaria este martes, a partir de las 19, en la sede de la calle San Martín 3250. Dicha reunión se había anunciado el pasado 23 de noviembre por la actual comisión directiva, comandada por Omar Vicente. Las elecciones de la entidad de Tablada serán el domingo 14.

“Estamos preparando la asamblea y se vienen días importantes para nuestra institución”, confió el actual presidente de la institución de barrio Tablada a Ovación.

Vicente le había asegurado a este medio que "el adelanto es lo más prolijo, para que la nueva comisión pueda ser quien arme el equipo y su cuerpo técnico”. El dirigente será el candidato del oficialismo junto a Julio Leidi (candidato a vicepresidente) y Marinés Barulich, la actual secretaria.

En la previa de la asamblea, el titular de Córdoba volvió a remarcar el proceso que comenzó en enero: “Queremos continuar el proceso que arrancó a principio del año más allá de lo futbolístico. Además, hay varias obras en mente para el 2026 para el Gabino Sosa, el predio de Villa Gobernador Gálvez donde juegan las inferiores y las instalaciones del fútbol infantil que están cerca del estadio (Virasoro y Juan Manuel de Rosas)".

Por último, explicó cómo será el cronograma de Córdoba entre este martes y miércoles. “Primero vamos a realizar la asamblea con varios puntos a desarrollar. Y este miércoles, hasta las 21, será la presentación de las listas”, aseveró el presidente charrúa.

Julio Leidi, la apuesta del oficialismo

Por su parte Julio Leidi, candidato a vicepresidente, se mostró feliz por la oportunidad de ser parte de la vida de los charrúas.

“Venimos trabajando a full para tener una buena asamblea. Esto no es más que un trámite por el hecho administrativo. Más allá de que venga quien venga y pueda hablar del adelantamiento o no de las elecciones, nosotros esperamos siempre que haya una oposición y estamos abiertos a las elecciones. Quiero que Central Córdoba tenga unas elecciones después de tantos años y estamos muy seguros de todo lo que vamos a hacer por el club de acá a cuatro años, el entusiasmo es muy grande. Nos pusimos a trabajar en el armado del equipo desde el lunes siguiente a la eliminación con Deportivo Español. Siempre Córdoba está por encima de todo y estamos tratando de llevarlo a lo más alto posible”, dijo Leidi, socio desde hace 42 años.

