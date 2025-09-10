La Capital | Ovación | Central

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

El Canalla dio a conocer el monto total de los reclamos sobre transferencias previas en un informe del mercado de pases de invierno

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

10 de septiembre 2025 · 09:15hs
Central sumó dos titulares para afrontar el Torneo Clausura 2025. 

Marcelo Bustamante / La Capital

Central sumó dos titulares para afrontar el Torneo Clausura 2025. 

Rosario Central dio a conocer este martes por la noche lo actuado durante el mercado de pases de mitad de año. Además de las altas y bajas en el plantel, el Canalla brindó detalles adicionales sobre deudas pendientes por algo más de cuatro millones y medio de euros a partir de transferencias previas.

El informe puede verse en las distintas redes sociales oficiales de la institución con un apartado en relación a las ventas de distintos jugadores en las dos gestiones anteriores. Es que existen reclamos judiciales, entre otros, por convenios impagos de parte de clubes de origen de futbolistas vendidos. Hasta Hacienda española elevó una demanda que supera la cifra de 1.500.000 euros. Todos los reclamos se encuentran en vía de cobro judicial.

En la presentación, entre las altas, aparecen las incorporaciones de Ángel Di María, que llegó libre de Benfica de Portugal y de Alejo Veliz, a préstamo de Tottenham de Inglaterra por un año (no figura el monto abonado por el delantero). La lista incluye al arquero Axel Werner, que extendió su vínculo por un año en tratativas con Elche. La Academia pagó 100 mil dólares por la cesión. Además, figuran dos reincorporaciones: Fabricio Oviedo, que estuvo en Lausanne de Suiza, y Francesco Lo Celso, cedido a Instituto de Córdoba.

¿Cuánto cobró Central en el mercado de pases?

En cuanto a las bajas, entre ventas, cesiones y rescisiones de vínculo, emigraron 13 futbolistas y Central recaudó 1.650.000 dólares. La transferencia más importante fue la de Lautaro Giaccone. El extremo cordobés de 24 años emigró a Argentinos Juniors, que compró el 50 por ciento de los derechos económicos del jugador por 900 mil dólares. El informe también confirma la venta del 60% del pase del volante Ramiro Peralta (22 años) al Club Juventud de Uruguay por USD 200.000.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1965582351154700685&partner=&hide_thread=false

En el área de las bajas también hay detalles de las cesiones de seis futbolistas: Kevin Ortiz se fue a Atlético Tucumán hasta fin de 2026 por 150 mil dólares; Agustín Bravo se mudó a Instituto de Córdoba con el mismo plazo y cargo y Tobías Cervera volvió a Aldosivi de Mar del Plata hasta fin año. En este caso, el Canalla cobrará USD 50.000.

>> Leer más: Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Por otra parte, Giovanni Bogado se fue a préstamo a Olimpia de Paraguay hasta diciembre de 2026 a cambio de 100 mil dólares. Juan Cruz Cerrudo se incorporó a Chaco For Ever y Elías Ocampo firmó contrato con Colegiales. En ambos casos, los acuerdos se cerraron sin cargo por un año y medio.

Además, el informe hace un repaso de las rescisiones de contratos de común acuerdo con Miguel Barbieri, Jonatan Gómez, Augusto Solari y Thiago Mast. Y también la rescisión de contrato anticipada del delantero paraguayo Sebastián Ferreira, que le reportó a Rosario Central un ingreso de 100 mil dólares.

Las deudas por ventas de futbolistas de Central

En el final del reporte del mercado aparece información adicional en la que se afirma que Rosario Central deberá afrontar deudas contraídas en las dos gestiones anteriores. Todos los casos se refieren a incumplimientos de pago de convenios o de impuestos a las transferencias de algunos jugadores por un monto total de 4,6 millones de euros.

>> Leer más: Tras ser dado de alta, Russo espera dirigir este domingo a Boca contra Central en el Gigante

Los conflictos más relevantes involucran a los clubes de origen de esos futbolistas, que no cobraron el dinero pactado en relación a una transferencia. Allí aparece la Academia Griffa, reclamando 450 mil euros por la venta de Giovani Lo Celso a París Saint-Germain (PSG) en 2016. Tiro Federal pidió 550 mil euros por los traspasos de Gastón Ávila (2022) y Maximiliano Lovera (2019). También figura Mitre de Pérez con una demanda del mismo monto en relación a la incorporación de Facundo Buonanotte a Brighton de Inglaterra.

A estas deudas hay que agregar una más por 1.000.000 de euros. El pasivo se generó por una intermediación impaga en el pase de Walter Montoya al Sevilla de España. En último término se menciona un reclamo de la Hacienda española que supera el millón y medio de euros por tributos pendientes en las ventas de los pases del Chaque al mismo club andaluz, Jeremías Ledesma (Cádiz) y Lautaro Blanco (Elche).

Noticias relacionadas
El 4 de noviembre de 2015 Ceballos dirigió el polémico encuentro decisivo entre Central y Boca.

A 10 años de la polémica final entre Central y Boca con el arbitraje de Diego Ceballos

Ariel Holan piensa el próximo partido de Central, nada menos que ante Boca. Clave para la Copa Libertadores.

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Russo está transitando su tercer ciclo al frente de Boca.

Tras el alta, Russo espera dirigir este domingo a Boca contra Central en el Gigante

Los futbolistas de Central festejan eufóricos tras el triunfo en el clásico. El Canalla vuelve al Gigante.

Un escudo protector que Central todavía mantiene para el gran choque ante Boca en el Gigante

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Lo último

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

El gobierno provincial ofrece 70 millones de pesos para atrapar a Matías Gazzani, en el primer lugar del ranking, y dictó nuevas resoluciones sobre ocho pedidos de captura

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
El presidente comunal electo de Zavalla tapó con maquinaria de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

El presidente comunal electo de Zavalla tapó con maquinaria de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe
Economía

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Newells debe poner lo mejor ante Atlético Tucumán porque necesita ganar

Newell's debe poner lo mejor ante Atlético Tucumán porque necesita ganar

Ovación
Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Básquet: La dirigencia rosarina siempre nos apoyó para fomentar el 3x3

Básquet: "La dirigencia rosarina siempre nos apoyó para fomentar el 3x3"

En Newells, el Ogro Fabbiani carga con el karma de no poder repetir equipo

En Newell's, el Ogro Fabbiani carga con el karma de no poder repetir equipo

Policiales
Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

La Ciudad
Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

El tiempo en Rosario: un miércoles con más calorcito aunque con algunas nubes

El tiempo en Rosario: un miércoles con más calorcito aunque con algunas nubes

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso
Economía

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento
El Mundo

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento

Un chico de 13 años tenía todo listo para un tiroteo masivo en Washington
Información General

Un chico de 13 años tenía "todo listo" para un tiroteo masivo en Washington

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %
Información General

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad
Política

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado
Información General

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado

Quique Llopis se suma a Entre cuerdas y letras, el ciclo musical de LT8
La Ciudad

Quique Llopis se suma a "Entre cuerdas y letras", el ciclo musical de LT8

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios
La Región

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: No nos moveremos ni un milímetro
Politica

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: "No nos moveremos ni un milímetro"

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14 % en Nueva York
Economía

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14 % en Nueva York

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza
Economía

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico
Policiales

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Maximiliano Pullaro contra Milei: Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe
Política

Maximiliano Pullaro contra Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas
Política

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos
ovacion

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días
La Ciudad

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper
LA CIUDAD

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper