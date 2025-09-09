La Capital | La Ciudad | Entre cuerdas y letras

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

El trovador rosarino será el protagonista del nuevo capítulo del ciclo de música en vivo. La cita es este jueves a las 19 en el auditorio de La Capital, con entrada libre y gratuita

9 de septiembre 2025 · 14:29hs
Quique Llopis se presentará este jueves a las 19 en el ciclo “Entre Cuerdas y Letras”

Quique Llopis se presentará este jueves a las 19 en el ciclo “Entre Cuerdas y Letras”, en el auditorio de La Capital y con transmisión por LT8.

El ciclo “Entre Cuerdas y Letras”, que combina música, poesía y entrevistas en vivo, tendrá este jueves un nuevo capítulo con la participación de Quique Llopis, reconocido trovador rosarino.

La propuesta, conducida por Marcelo Gianserra, se emitirá desde las 19 en el auditorio de La Capital (Sarmiento 763) y en simultáneo por LT8 Radio Rosario. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

Llopis es cantautor, poeta y docente, con una extensa trayectoria en la música popular argentina y latinoamericana. Su obra atraviesa la canción de autor, el folclore y la trova rosarina, con un estilo intimista que lo consolidó como una voz singular dentro del cancionero local.

A lo largo de su carrera, compartió escenario con referentes como Jorge Fandermole, Chiqui Ledesma y Carlos Aguirre, y publicó discos que reflejan su búsqueda por unir palabra y melodía en una misma trama.

El ciclo musical de LT8

El ciclo “Entre Cuerdas y Letras” es una propuesta cultural que acerca al público a artistas de la escena rosarina, generando un espacio de encuentro donde la música se entrelaza con la literatura y la conversación.

Este año participaron figuras como Rubén Goldín, Tiago Galíndez, Rescate, Eugenia Craviotto, Fabián Gallarado, El Pájaro Gómez, entre otros.

