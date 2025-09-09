Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

El trovador rosarino será el protagonista del nuevo capítulo del ciclo de música en vivo. La cita es este jueves a las 19 en el auditorio de La Capital, con entrada libre y gratuita

Quique Llopis se presentará este jueves a las 19 en el ciclo “Entre Cuerdas y Letras”, en el auditorio de La Capital y con transmisión por LT8.

El ciclo “Entre Cuerdas y Letras” , que combina música, poesía y entrevistas en vivo, tendrá este jueves un nuevo capítulo con la participación de Quique Llopis , reconocido trovador rosarino.

La propuesta, conducida por Marcelo Gianserra , se emitirá desde las 19 en el auditorio de La Capital (Sarmiento 763) y en simultáneo por LT8 Radio Rosario . La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

Llopis es cantautor, poeta y docente , con una extensa trayectoria en la música popular argentina y latinoamericana. Su obra atraviesa la canción de autor, el folclore y la trova rosarina, con un estilo intimista que lo consolidó como una voz singular dentro del cancionero local.

A lo largo de su carrera, compartió escenario con referentes como Jorge Fandermole, Chiqui Ledesma y Carlos Aguirre , y publicó discos que reflejan su búsqueda por unir palabra y melodía en una misma trama.

El ciclo musical de LT8

El ciclo “Entre Cuerdas y Letras” es una propuesta cultural que acerca al público a artistas de la escena rosarina, generando un espacio de encuentro donde la música se entrelaza con la literatura y la conversación.

>> Leer más: Comienza un ciclo de radio abierta en LT8: entrevistas a grandes artistas rosarinos

Este año participaron figuras como Rubén Goldín, Tiago Galíndez, Rescate, Eugenia Craviotto, Fabián Gallarado, El Pájaro Gómez, entre otros.