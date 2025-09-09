Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

El ciclo “Entre Cuerdas y Letras”, que combina música, poesía y entrevistas en vivo, tendrá este jueves un nuevo capítulo con la participación de Quique Llopis, reconocido trovador rosarino.
La propuesta, conducida por Marcelo Gianserra, se emitirá desde las 19 en el auditorio de La Capital (Sarmiento 763) y en simultáneo por LT8 Radio Rosario. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.
Llopis es cantautor, poeta y docente, con una extensa trayectoria en la música popular argentina y latinoamericana. Su obra atraviesa la canción de autor, el folclore y la trova rosarina, con un estilo intimista que lo consolidó como una voz singular dentro del cancionero local.
A lo largo de su carrera, compartió escenario con referentes como Jorge Fandermole, Chiqui Ledesma y Carlos Aguirre, y publicó discos que reflejan su búsqueda por unir palabra y melodía en una misma trama.
El ciclo “Entre Cuerdas y Letras” es una propuesta cultural que acerca al público a artistas de la escena rosarina, generando un espacio de encuentro donde la música se entrelaza con la literatura y la conversación.
Este año participaron figuras como Rubén Goldín, Tiago Galíndez, Rescate, Eugenia Craviotto, Fabián Gallarado, El Pájaro Gómez, entre otros.
