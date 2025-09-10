Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

La PDI hizo los allanamientos a un mes de la denuncia de un hombre que estuvo cautivo dentro de un taller mecánico y terminó internado

La Policía de Investigaciones (PDI) y otros grupos de las fuerzas provinciales detuvieron a cuatro personas el martes 9 de septiembre de 2025 tras una denuncia de secuestro en el barrio Triángulo y Moderno. Las autoridades secuestraron teléfonos celulares, un automóvil y un rifle de aire comprimido.

El gobierno de Santa Fe dio a conocer este martes una denuncia por un secuestro en la zona oeste rosarina. La víctima dijo que recibió amenazas de muerte y sufrió una terrible golpiza hasta que logró escapar. Por su declaración detuvieron a cuatro personas en distintos allanamientos.

La Policía de Investigaciones (PDI) y otros grupos de las fuerzas de seguridad provinciales hicieron el operativo un mes después de la internación de un hombre lesionado, que afirmó que se lo habían llevado a bordo de una camioneta en el barrio Triángulo y Moderno , pero luego consiguió huir y pidió auxilio.

El fiscal Ramiro González Raggio solicitó cuatro allanamientos en diferentes zonas de la ciudad. Además de los arrestos, fuentes oficiales confirmaron el secuestro de seis celulares, un rifle de aire comprimido calibre 22 y un automóvil , entre otros elementos de interés para la causa.

El gobierno de Santa Fe precisó que el secuestro ocurrió el viernes 8 de agosto, cuando un grupo de personas interceptó al denunciante y lo obligó a subir a un vehículo bajo amenazas de muerte. Tres hombres le pegaron trompadas y lo agredieron con un caño de hierro para obligarlo a subir.

Allanamientos PDI La Policía de Investigaciones (PDI) y otros grupos de las fuerzas provinciales detuvieron a cuatro personas el martes 9 de septiembre de 2025 tras una denuncia de secuestro en el barrio Triángulo y Moderno. Video: Gobierno de Santa Fe.

La banda se llevó a la víctima en la camioneta y se escondieron en un taller mecánico. Allí continuó la golpiza, pero el hombre se escapó y fue a pedirle ayuda a un familiar. Finalmente recibió asistencia en el Hospital Centenario por las lesiones.

>> Leer más: Lissa de Bandana contó que intentaron secuestrarla en pleno auge de la banda

Semanas después de este episodio, la unidad de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó allanamientos de una vivienda ubicada en Matienzo al 3200 y otra en el cruce de la misma calle con Dean Funes. También inspeccionaron un domicilio sobre Parker Martínez al 2400, en inmediaciones del barrio Parque.

Allanamientos PDI Foto: PDI.

Como resultado del procedimiento, Ángel Alexis C. quedó detenido y a disposición de la Fiscalía. El hombre de 38 años fue trasladado bajo arresto al igual que Matías C. (22), Pablo O. (27) y Andrea Sofía M. (35). Las cuatro personas fueron identificadas con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), el Grupo de Acción Táctica (GAT) y el Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (GIRI) de la Unidad Regional II.