La Capital | Policiales | Secuestro

Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

La PDI hizo los allanamientos a un mes de la denuncia de un hombre que estuvo cautivo dentro de un taller mecánico y terminó internado

10 de septiembre 2025 · 10:45hs
La Policía de Investigaciones (PDI) y otros grupos de las fuerzas provinciales detuvieron a cuatro personas el martes 9 de septiembre de 2025 tras una denuncia de secuestro en el barrio Triángulo y Moderno. Las autoridades secuestraron teléfonos celulares

Foto: PDI.

La Policía de Investigaciones (PDI) y otros grupos de las fuerzas provinciales detuvieron a cuatro personas el martes 9 de septiembre de 2025 tras una denuncia de secuestro en el barrio Triángulo y Moderno. Las autoridades secuestraron teléfonos celulares, un automóvil y un rifle de aire comprimido.

El gobierno de Santa Fe dio a conocer este martes una denuncia por un secuestro en la zona oeste rosarina. La víctima dijo que recibió amenazas de muerte y sufrió una terrible golpiza hasta que logró escapar. Por su declaración detuvieron a cuatro personas en distintos allanamientos.

La Policía de Investigaciones (PDI) y otros grupos de las fuerzas de seguridad provinciales hicieron el operativo un mes después de la internación de un hombre lesionado, que afirmó que se lo habían llevado a bordo de una camioneta en el barrio Triángulo y Moderno, pero luego consiguió huir y pidió auxilio.

El fiscal Ramiro González Raggio solicitó cuatro allanamientos en diferentes zonas de la ciudad. Además de los arrestos, fuentes oficiales confirmaron el secuestro de seis celulares, un rifle de aire comprimido calibre 22 y un automóvil, entre otros elementos de interés para la causa.

¿Cómo fue el secuestro en la zona oeste rosarina?

El gobierno de Santa Fe precisó que el secuestro ocurrió el viernes 8 de agosto, cuando un grupo de personas interceptó al denunciante y lo obligó a subir a un vehículo bajo amenazas de muerte. Tres hombres le pegaron trompadas y lo agredieron con un caño de hierro para obligarlo a subir.

Allanamientos PDI

La Policía de Investigaciones (PDI) y otros grupos de las fuerzas provinciales detuvieron a cuatro personas el martes 9 de septiembre de 2025 tras una denuncia de secuestro en el barrio Triángulo y Moderno.

La banda se llevó a la víctima en la camioneta y se escondieron en un taller mecánico. Allí continuó la golpiza, pero el hombre se escapó y fue a pedirle ayuda a un familiar. Finalmente recibió asistencia en el Hospital Centenario por las lesiones.

>> Leer más: Lissa de Bandana contó que intentaron secuestrarla en pleno auge de la banda

Semanas después de este episodio, la unidad de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó allanamientos de una vivienda ubicada en Matienzo al 3200 y otra en el cruce de la misma calle con Dean Funes. También inspeccionaron un domicilio sobre Parker Martínez al 2400, en inmediaciones del barrio Parque.

Allanamientos PDI

Como resultado del procedimiento, Ángel Alexis C. quedó detenido y a disposición de la Fiscalía. El hombre de 38 años fue trasladado bajo arresto al igual que Matías C. (22), Pablo O. (27) y Andrea Sofía M. (35). Las cuatro personas fueron identificadas con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), el Grupo de Acción Táctica (GAT) y el Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (GIRI) de la Unidad Regional II.

Noticias relacionadas
La entrada al departamento de 3 de Febrero al 1500 donde permaneció cautivo el empresario.

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

El presunto jefe de Los Menores sigue en la cima de la lista de recompensas.

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Bombas molotov contra el vestuario de las canchas de fútbol 5 en Seguí y Garzón.

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

a una atleta de los jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio triangulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Lo último

Nuevos impuestos en billeteras virtuales: cómo funcionan y qué sucede en Santa Fe

"Nuevos" impuestos en billeteras virtuales: cómo funcionan y qué sucede en Santa Fe

Fue a la escuela con un arma, efectuó disparos al aire y se atrincheró

Fue a la escuela con un arma, efectuó disparos al aire y se atrincheró

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Una pareja dejó a sus mascotas en su vehículo mientras hacía compras en Rosario. Intervino la policía. Qué arrojó el estudio sanitario y en qué condición estaban los animales
Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno recapacite y no la vete
La Ciudad

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Ovación
La comisión fiscalizadora de Newells presentó un escrito a la dirigencia leprosa
Ovación

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión fiscalizadora de Newells presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Policiales
Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Policiales

Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

La Ciudad
Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno recapacite y no la vete
La Ciudad

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto
Zoom

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra
La Región

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Módolo: El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa

Por Alvaro Torriglia
Economía

Módolo: "El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa"

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei
Política

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso
Economía

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento
El Mundo

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento

Un chico de 13 años tenía todo listo para un tiroteo masivo en Washington
Información General

Un chico de 13 años tenía "todo listo" para un tiroteo masivo en Washington

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %
Información General

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad
Política

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado
Información General

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado

Quique Llopis se suma a Entre cuerdas y letras, el ciclo musical de LT8
La Ciudad

Quique Llopis se suma a "Entre cuerdas y letras", el ciclo musical de LT8

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios
La Región

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: No nos moveremos ni un milímetro
Politica

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: "No nos moveremos ni un milímetro"

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14% en Nueva York
Economía

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14% en Nueva York

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza
Economía

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico
Policiales

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Maximiliano Pullaro contra Milei: Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe
Política

Maximiliano Pullaro contra Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"