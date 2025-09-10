Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Un complejo de canchas de fútbol 5 ubicado ubicado en bulevar Seguí y Garzón , en la zona sudoeste de Rosario, sufrió este miércoles a la madrugada un ataque con bombas molotov.

El incidente sucedió alrededor de las 2 de hoy . Se trata de un emprendimiento que hace tres meses se inauguró en ese sector de la ciudad con el nombre “Mega 8” y donde funcionan cuatro canchas de césped sintético y que incluye vestuarios completos y sector de buffet.

Según fuentes policiales, una mujer denunció que dos personas se acercaron hasta el lugar y arrojaron dos bombas incendiarias. Una cayó dentro de una de las canchas y la otra impactó contra la pared del ingreso a vestuarios.

Los voceros indicaron que el caso fue denunciado a la central de emergencias 911. Cuando efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar, el fuego que se había iniciado en el sector de vestuarios ya se había apagado, pero debieron sofocar las llamas que estaban aún encendidas sobre la superficie de césped sintético.

La información preliminar indica que en el momento del ataque había un sereno que estaba dentro de una de las dependencias, pero que no alcanzó a ver a los agresores. Si bien prefirió no hacer declaraciones públicas, un empleado manifestó al móvil de LT8 que no se recibieron amenazas o advertencias y que los titulares desconocían los motivos de la agresión.