El presidente comunal electo de Zavalla tapó con maquinaria de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Matías Suárez contó que el sector arreglado era muy peligroso. "Si no hay respuestas del gobierno nacional, las tenemos que dar nosotros”, resaltó

10 de septiembre 2025 · 08:38hs
La ruta 33 entre Zavalla y Pujato presenta un estado calamitoso por la falta de mantenimiento. 

Foto: La Capital / Archivo.

La ruta 33 entre Zavalla y Pujato presenta un estado calamitoso por la falta de mantenimiento.  
Ante el estado calamitoso de la ruta nacional 33, el presidente comunal electo de Zavalla, Matías Suárez, tomó una decisión: decidió reparar con su propia maquinaria uno de los cráteres más grandes -y por ende más peligrosos- que presenta esa arteria que cruza toda la localidad. Suárez, quien asumirá el cargo de intendente de Zavalla el 10 de diciembre en reemplazo de Guillermo Rajmil, contó que el lugar donde decidió realizar la reparación, en el cruce de la 33 con la nacional A012, estaba prácticamente intransitable.

El presidente comunal electo detalló este miércoles cómo fue que tomó la decisión de hacer la reparación por mano propia. “Después de conversaciones con el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico; de recibir la indignación de los vecinos y ante la falta de respuesta del gobierno nacional, decidimos hacernos cargo de este problema. Tengo una empresa constructora y mi propia retroexcavadora. Le pedí los materiales a Corredores Viales que amablemente los dejaron ahí. Ellos tienen un obrador en Zavalla y me proveyeron el material. Entonces con personal propio, cortamos la ruta e hicimos el trabajo en tres horas”, remarcó Suárez

El intendente electo de Zavalla admitió, en declaraciones a LT8, que no solicitó autorización a ninguna repartición nacional. Sin embargo, aseguró que actuó para defender las vidas de quienes todos los días transitan por ese lugar. Cabe recordar que la Dirección de Vialidad Nacional, organismo que estaba a cargo del mantenimiento de las rutas nacionales, fue disuelto por el presidente Javier Milei mediante un decreto. “El ministro de Obras Públicas me respaldó y, como se dice popularmente, me mandé solo”, sostuvo Suárez.

Al ser consultado sobre si había algún riesgo de que su acción sea cuestionada ante la Justicia, Suárez opinó: “Hay un poco de riesgo de que esto sea cuestionado, pero no me importó. Por ese lugar pasan todos los días mis familiares y la gente del pueblo que me eligió oportunamente para gobernar la comuna a partir del 10 de diciembre. El costo y beneficio no me importó” .

Tramo crítico de la ruta 33

“El tramo de la 33 que atraviesa Zavalla está tremendo. Tenemos la fortuna que los camiones que vienen desde Pujato suben al rulo para dirigirse a Roldán por la A012 antes de pasar por nuestro pueblo. Por eso, el lugar más crítico es el cruce de esas rutas. La gente necesita respuestas y si no hay respuestas del gobierno nacional, las tenemos que dar nosotros”, sostuvo Suárez.

Zavalla.jpg

El próximo presidente comunal está de “acuerdo con que las cuentas de Nación deben estar en positivo, pero hay cosas que no se pueden dejar de hacer. El domingo hubo una elección que fue un llamado de atención para Javier Milei”. Suárez finalmente admitió que volvería a hacer reparaciones por su cuenta. “Ya pedimos otra batea que si la traen haré el trabajo. A mí no me cuesta tanto, y para el pueblo es importante. La gente de Zavalla está contenta y así lo expresó en las redes sociales”, concluyó.

El presidente comunal electo de Zavalla tapó con maquinaria de su empresa un "cráter" en la ruta 33

