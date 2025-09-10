La Capital | Ovación | Carlos Quintana

Preparen la plaqueta: Carlos Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Desde aquel debut en enero de 2023, Carlos Quintana se transformó en uno de los mimados por el hincha de Central.

10 de septiembre 2025 · 06:15hs
Carlos Quintana fue el primer refuerzo que trajo Miguel Angel Russo y cumplió con creces. Se transformó en un bastión de la defensa canalla.

Carlos Quintana fue el primer refuerzo que trajo Miguel Angel Russo y cumplió con creces. Se transformó en un bastión de la defensa canalla.

Preparen la plaqueta. Este domingo de no mediar ningún imprevisto, Carlos Quintana cumplirá sus primeros 100 partidos con la camiseta de Central cuando los canallas enfrenten a Boca Juniors en el Gigante de Arroyito por el interzonal de la fecha 8.

Su debut fue el 27 de enero de 2023, en la primera fecha de la Liga Profesional 2023, cuando los de Arroyito vencieron 1 a 0 a Argentinos Juniors en Génova y Cordiviola con grito de Jhonatan Candia. En ese partido el DT fue Miguel Russo y Quintana salió a los 72? siendo sustituido por Kevin Silva.

Los canallas formaron con: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana (72’ Kevin Silva) y Alan Rodríguez; Francis Mac Allister, Kevin Ortiz e Ignacio Malcorra; Fabricio Oviedo (55’ Luca Martínez Dupuy) y Jhonatan Candia (44’ Octavio Bianchi).

En su primer campeonato en Central jugó 24 de los 27 partidos. En los tres partidos que faltó los canallas no pudieron ganar: en la fecha 4 fue 0-3 ante Lanús (V), en la jornada 22 ante San Lorenzo (V) 0-1 y en la 26 contra River (L) 3-3.

Durante aquella Liga Profesional 2023 anotó sus primeros dos goles con la camiseta auriazul. Fueron de penal a Tomás Marchiori de Atlético Tucumán (V) 2-2 en la fecha 12 y a Ezequiel Unsain de Defensa y Justicia (L) 1-2 en la jornada 17.

Leer más: Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Luego fue titular en la derrota de Central por 1 a 0 ante Chaco For Ever, en los 16vos de final de la Copa Argentina 2023, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.

En su primer año fue campeón

Cuando Central fue campeón de la Copa de la Liga 2023, Quintana estuvo presente en 15 de los 17 encuentros. Faltó en la fecha 6 ante Gimnasia (V) 1-2 y en la 14 con Arsenal (V) 2-1. Además, a fines de 2023, jugó el cotejo del Trofeo de Campeones contra River que los auriazules perdieron 2 a 0 en Santiago del Estero.

En 2024 los canallas jugaron cinco competiciones. Ya que además de la Liga y de la Copa de la Liga, disputaron la Copa Argentina, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Fue un calendario extenso de 53 partidos y el Pelado jugó 34 (33 como titular y uno ingresando desde el banco).

En la Copa de la Liga 2024, donde Central no clasificó a los playoffs, jugó 11 partidos (10 de titular) y le hizo un gol de cabeza a Nelson Insfrán de Gimnasia (L) 2-1. En la fecha 10, frente a Instituto (L) 1-0, sufrió su única expulsión en Central por parte de Pablo Dóvalo.

En la Copa Argentina estuvo tanto en el triunfo por penales en 32vos contra Douglas Haig en cancha de Unión y en la derrota con Barracas Central 1 a 0 en el estadio de Platense.

Leer más: El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

El gol más importante de Carlos Quintana

El 4 de abril de 2024 convirtió su gol más importante en el club a Guillermo De amores de Peñarol (L) 1-0 en el debut canalla en la Copa Libertadores de ese año. En esa competición internacional jugó los seis partidos como también actuó en los cuatro cotejos de la Copa Sudamericana.

Mientras, en la Liga Profesional 2024 fue donde más faltó. Actuó en 11 de los 27 partidos. Primero porque en el primer semestre del año se cuidó algunos partidos para jugar las copas internacionales y luego de quedar afuera de la Sudamericana ante Fortaleza, el 21 de agosto de 2024, por algunos problemas físicos y de lesión jugó solamente 6 de los últimos 16 partidos de ese torneo. Igual, aportó dos goles, ambos de cabeza: en la fecha 17 ante Enrique Bologna de Defensa y Justicia (V) 1-2 y la 21 contra Ezequiel Centurión de Independiente Rivadavia de Mendoza (V) 1-1.

El 2025 del Pelado

Finalmente, en 2025, su historia marca que en el Apertura estuvo en 15 de los 18 cotejos. No jugó en la fecha 5 contra Deportivo Riestra (V) 0-0, en la 11 ante River (V) 2-2 y en la 12 con Vélez (L) 2-1. En los octavos de final le hizo un tanto de cabeza a Matías Mansilla de Estudiantes (L) 2-0. En tanto, en el Clausura lleva un registro perfecto, ya que estuvo en los siete partidos que el canalla disputó en lo que va del torneo.

Sus números marcan que con él en cancha, Central ganó 40 partidos, empató 39 y perdió 20. Anotó 7 goles. Miguel Angel Russo lo dirigió 65 partidos, Ariel Holan 24 y Matías Lequi en 10 oportunidades.

