La Capital | Policiales | recompensas

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

El gobierno provincial ofrece 70 millones de pesos para atrapar a Matías Gazzani, en el primer lugar del ranking, y dictó nuevas resoluciones sobre ocho pedidos de captura

10 de septiembre 2025 · 09:52hs
El presunto jefe de Los Menores sigue en la cima de la lista de recompensas.

El presunto jefe de Los Menores sigue en la cima de la lista de recompensas.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe modificó las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe. Según las resoluciones dictadas hasta este martes, el Estado aplicó un aumento y ofrece 385 millones de pesos para cerrar la búsqueda de presuntos asesinos y jefes de bandas delictivas.

Matías Gazzani se mantiene como la figura principal dentro de la lista de sospechosos que se dio a conocer a principios de agosto. A partir de la firma de la resolución 2.694, quien aporte datos útiles sobre el paradero del jefe de Los Menores podrá cobrar hasta $ 70.000.000 luego de la detención.

Desde el último jueves, el gobierno decidió actualizar el monto de los pagos por información para esclarecer causas penales de alto impacto en Rosario y la capital provincial. También confirmó la inclusión de Fernando Andrés Cappelletti en la nómina de los más buscados y fijó una recompensa de 20 millones de pesos por el Colo, otro supuesto miembro de la banda que operaba en el barrio 7 de Septiembre.

¿Quiénes son los prófugos más buscados de Santa Fe?

  • Matías Ignacio Gazzani. Recompensa de 70 millones de pesos
  • Brian Walter Bilbao (50 millones de pesos)
  • Waldo Alexis Bilbao (50 millones de pesos)
  • Vicente Matías Pignata (40 millones de pesos)
  • Jesús Maximiliano Eusebio (35 millones de pesos)
  • Facundo Nicolás Aguirre (35 millones de pesos)
  • Fernando Sebastián Vázquez (30 millones de pesos)
  • Alexis Emanuel "Chami" Mendoza (30 millones de pesos)
  • Ramiro Gastón Escalante (25 millones de pesos)
  • Fernando Andrés "Colo" Cappelletti (20 millones de pesos)

La lista de presuntos delincuentes requeridos por la Justicia se modificó a fines de agosto, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Gerardo Sebastián "Dibu" Gómez. Si bien el gobierno había ofrecido $ 35.000.000 por datos sobre el prófugo, el arresto se concretó sin intervención de informantes y la recompensa quedó vacante.

>> Leer más: Recompensas: quién es Colo Cappelletti o "Rojo23", nuevo miembro de "los diez más buscados"

Las autoridades identificaron al sospechoso durante un operativo realizado el martes 26 de agosto en Dock Sud. El subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz, confirmó días después que todas las tareas que derivaron en la aprehensión fueron realizadas por las fuerzas de seguridad provinciales, el Bloque de Captura de Presos de Alto Perfil y el fiscal Patricio Saldutti.

Luego del procedimiento en el partido bonaerense de Avellaneda, Gómez fue trasladado a la cárcel de Piñero. Actualmente cumple prisión preventiva como miembro de la banda de Cristian Nicolás "Pupito" Avalle, otro recluso que lideraba una banda asociada a Los Monos en Villa Gobernador Gálvez.

Aumentó la recompensa por los hermanos Bilbao

Entre los cambios que introdujo el gobierno santafesino se destacan la actualización de la recompensa de Brian Bilbao. El prófugo rosarino tiene un pedido de captura internacional activo desde hace casi dos años como supuesto jefe de una organización dedicada al narcotráfico a nivel internacional.

El hermano del líder, Waldo Bilbao, también es buscado por una solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF). En base a la evidencia presentada ante la Justicia federal, el gobierno santafesino ofrece 50 millones de pesos por cada uno de los prófugos.

¿Cómo se pagan las recompensas en Santa Fe?

Los informantes sólo cobran si contribuyen con el esclarecimiento de los delitos denunciados. El gobierno de Santa Fe pondrá el dinero sobre la mesa a cambio de ayudar en la captura y no habrá que esperar al cierre del proceso penal con una sentencia.

Una vez que la fiscalía interviniente confirma que la validez de los datos, el Estado paga la recompensa en efectivo, con "total anonimato" y "bajo constancia notarial de la escribanía" del Poder Ejecutivo provincial. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, describió un mecanismo tan sencillo como llamativo: "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

>> Leer más: Quién es Matías Gazzani: del rumor del barrio a la recompensa millonaria por su captura

Las autoridades remarcaron que las identidades de quienes colaboran con la búsqueda quedan absolutamente reservadas. "No tiene que hacer cola para ir al banco. Todo el esfuerzo está puesto en eliminar las trabas burocráticas que pudieran dar lugar a una filtración", comentaron fuentes oficiales cuando se dio a conocer la lista de prófugos.

Además de los 385 millones de pesos del presupuesto provincial, algunos prófugos como Gazzani y Vicente Matías Pignata aparecen en el programa nacional de recompensas con otros montos. Desde el Estado aclararon que estas medidas no son incompatibles con las que tomó el gobierno santafesino.

¿Cómo aportar información para cobrar recompensas?

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los sospechosos puede enviar un correo electrónico a [email protected]. Otra opción es presentarse en alguna de las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

El organismo provincial hizo el pedido de captura de la mayoría de las personas que figuran en la lista de prófugos. En el caso de los hermanos Bilbao, buscados por la Justicia federal como miembros de una banda dedicada a la venta de drogas, es posible comunicarse con el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de la dirección de correo electrónico [email protected]. Si no, también está la opción de concurrir a las siguientes oficinas judiciales para aportar datos:

  • Fiscalía Federal de Rosario: Mitre 601 y 621
  • Fiscalía Federal de Santa Fe: Monseñor Zaspe 3277
  • Sede fiscal descentralizada de San Lorenzo: Belgrano 1801
  • Sede fiscal descentralizada de Rafaela: bulevar Hipólito Irigoyen 316
  • Sede fiscal descentralizada de Venado Tuerto: Chacabuco 743
  • Sede fiscal descentralizada de San Nicolás: San Martin 78
  • Sede fiscal descentralizada Reconquista: San Martín 1158
Noticias relacionadas
Bombas molotov contra el vestuario de las canchas de fútbol 5 en Seguí y Garzón.

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

a una atleta de los jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio triangulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

El búnker en que mataron a Lucas Urrutia

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

La joven detenida está sospechada de haber perpetrados asaltos, arrebatos y estafas con tarjetas de crédito en la zona de calle San Luis.

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Lo último

Nuevos impuestos en billeteras virtuales: cómo funcionan y qué sucede en Santa Fe

"Nuevos" impuestos en billeteras virtuales: cómo funcionan y qué sucede en Santa Fe

Fue a la escuela con un arma, efectuó disparos al aire y se atrincheró

Fue a la escuela con un arma, efectuó disparos al aire y se atrincheró

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Una pareja dejó a sus mascotas en su vehículo mientras hacía compras en Rosario. Intervino la policía. Qué arrojó el estudio sanitario y en qué condición estaban los animales
Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno recapacite y no la vete
La Ciudad

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Ovación
La comisión fiscalizadora de Newells presentó un escrito a la dirigencia leprosa
Ovación

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión fiscalizadora de Newells presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Policiales
Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Policiales

Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

La Ciudad
Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno recapacite y no la vete
La Ciudad

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto
Zoom

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra
La Región

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Módolo: El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa

Por Alvaro Torriglia
Economía

Módolo: "El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa"

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei
Política

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso
Economía

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento
El Mundo

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento

Un chico de 13 años tenía todo listo para un tiroteo masivo en Washington
Información General

Un chico de 13 años tenía "todo listo" para un tiroteo masivo en Washington

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %
Información General

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad
Política

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado
Información General

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado

Quique Llopis se suma a Entre cuerdas y letras, el ciclo musical de LT8
La Ciudad

Quique Llopis se suma a "Entre cuerdas y letras", el ciclo musical de LT8

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios
La Región

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: No nos moveremos ni un milímetro
Politica

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: "No nos moveremos ni un milímetro"

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14% en Nueva York
Economía

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14% en Nueva York

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza
Economía

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico
Policiales

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Maximiliano Pullaro contra Milei: Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe
Política

Maximiliano Pullaro contra Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"