Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei

El mediático se presentó en Balcarce 50 y se mostró frustrado por la falta de visibilidad del PRO en las listas electorales

9 de septiembre 2025 · 20:13hs
El Mago sin Dientes fue a la Casa Rosada a reclamar por el lugar relegado en que quedó el PRO. 

El Mago sin Dientes fue a la Casa Rosada a reclamar por el lugar relegado en que quedó el PRO. 

En medio de la vorágine política interna que sacude a La Libertad Avanza (LLA) tras su contundente derrota en las legislativas bonaerenses, se vivió un episodio insólito frente a la Casa Rosada. Pablo Cabaleiro, popularmente conocido como el Mago sin Dientes y militante histórico del PRO, se presentó este martes vestido con frac y galera en la explanada presidencial para exigir ser recibido por el presidente Javier Milei.

“Quiero que me escuche, quiero hablar con el presidente”, comentó en medio de los móviles periodísticos apostados allí.

El acontecimiento se produjo mientras se desarrollaba un encuentro clave en el interior del edificio de gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con dirigentes como Diego Valenzuela, Cristian Ritondo y otros referentes de LLA, se encontraban reunidos en una mesa bonaerense para analizar las causas del traspié electoral y reestructurar la estrategia rumbo a octubre.

El Mago sin Dientes expresó su dolor y frustración por la falta de visibilidad del PRO en el contexto político actual. “Siempre estuve en el búnker del PRO, pero este fin de semana no lo veía”, expresó con desazón. Y agregó: “¿Dónde está ese partido político que tuvo la ciudad, la provincia y la Nación? Hoy quiero que me escuchen, que me reciba el presidente”.

El personal de la Casa Rosada lo orientó sobre la vía formal: presentarse mediante una carta para solicitar audiencia. “Me están diciendo que voy a hacer una carta para ver si me recibe el presidente”, concluyó antes de retirarse.

El Mago sin Dientes, una visita llamativa en medio de una reunión clave

El episodio puso de manifiesto el estado de confusión que reina en la coalición oficialista tras el revés electoral del domingo.

Todavía no se sabe si el mediático concurrió por su cuenta o por pedido de algún sector de la dirigencia del partido de Mauricio Macri, relegada en el cierre de listas.

Puertas adentro de la Casa Rosada, el oficialismo intentaba reorganizarse. Karina Milei lideró una reunión de la mesa política bonaerense junto a referentes del PRO y LLA, con el objetivo de delinear una nueva campaña y revertir la mala performance electoral en el principal distrito del país.

