A una atleta de los Jadar le robaron un traje de 6.000 dólares: lo encontraron en barrio Triángulo

Economía Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14 % en Nueva York

Economía La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza

Policiales Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Política Maximiliano Pullaro contra Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"

Política Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

ovacion Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos

La Ciudad Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

POLICIALES Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

LA CIUDAD Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

Política Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas

Zoom Lali y su nueva canción para Milei: "Él y toda su gente son unos payasos, un chiste"

Información General Lanzamiento del Iphone 17: qué se sabe del nuevo celular de Apple

La Ciudad "Si hay veto, hay marcha": las universidades anticipan paro y movilización

La Ciudad La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

la region Frenan un desmonte que arrasó bosques de máxima conservación en Santa Fe

Policiales Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

POLICIALES Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

LA CIUDAD La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Pullaro cruzó a Milei: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"