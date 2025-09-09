La Capital | Policiales | atleta

A una atleta de los Jadar le robaron un traje de 6.000 dólares: lo encontraron en barrio Triángulo

La riojana Fernanda Russo, que compite en tiro deportivo de alta precisión, finalmente podrá participar en los Juegos

9 de septiembre 2025 · 21:40hs
A una atleta de los Jadar le robaron un traje de 6.000 dólares: lo encontraron en barrio Triángulo

Una deportista riojana que llegó a Rosario para participar de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) recuperó este martes el traje de competición, valuado en más de 6.000 dólares, que le había sido robado horas antes. La indumentaria fue encontrada en un operativo policial realizado en barrio Triángulo.

La atleta riojana Fernanda Russo, que compite en tiro deportivo de alta precisión, había dejado su traje en un auto frente a un hotel céntrico, en la mañana de este martes. Sin que ella lo advirtiera, delincuentes lo robaron junto a otras prendas y una rueda de auxilio.

2025-09-09 robo atleta jadar2
El costoso traje recuperado.

El costoso traje recuperado.

Cuando la Policía realizó un operativo en Aguzzi al 4000 encontró un bolso azul con insignias argentinas. Adentro estaba el traje de Fernanda Russo, que necesitaba para los Jadar pero también para su próxima cita deportiva, en Alemania.

Los uniformados también encontraron en el mismo domicilio de barrio Triángulo material de origen vegetal que era investigado ante la sospecha de narcomenudeo.

