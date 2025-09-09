La Capital | Policiales | Los Menores

Homicidio narco: prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

El asesinato está ligado a un antiguo búnker. La trama es el narcomenudeo que azota la zona sudoeste y la banda Los Menores podría estar detrás

9 de septiembre 2025 · 18:16hs
El búnker en que mataron a Lucas Urrutia

El búnker en que mataron a Lucas Urrutia

La fiscal Marisol Fabbro imputó en el mediodía de este martes a Brian M. por el homicidio de Lucas Leonel Urrutia, ocurrido el 5 de enero pasado en barrio Gráfico.

Los cargos son: homicidio simple agravado por ser cometido con arma de fuego en grado de consumado en calidad de coautor, agravado por la participación de un menor, en concurso real con el delito de portación de arma de fuego de guerra. El juez Aldo Bilbao Benítez y dispuso la prisión preventiva efectiva del imputado por el plazo de ley, dos años.

La fiscal sostuvo en su alegato que aquel domingo 5 de enero, aproximadamente a las 21, en Mateo Booz al 9000, barrio Gráfico, estaba junto a Junior Aquiles G., quien cayó en French al 5600 (ex 2500) y se convirtió así en el segundo detenido por el crimen de Urrutia, de 28 años. El primer sospechoso fue allanado por la Justicia de Menores poco después del homicidio: su celular fue hallado en la escena del crimen, ya que se le cayó al momento de escapar. Los dos pertenecían a la banda autodenominada Los Menores, oriundos del barrio 7 de Septiembre.

A la víctima la convocaron por medio de un llamado telefónico y llegó al lugar a bordo de su auto, acompañado por un familiar y dos amigos. Lo esperaban dos hombres que los hicieron ingresar a una casa, discutieron y Urrutia recibió un disparo. En el derrotero de la causa, el 28 de julio de 2025 se imputó a Aqules G. por los delitos de homicidio como coautor. En esa oportunidad el juez Bilbao Benítez dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Búnker y aguantadero

Según las crónicas de La Capital el lugar donde mataron a Urrutia era un aguantadero vinculado al narcotráfico de la zona. Ya en septiembre de 2021 hubo un operativo desplegado por el entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en una serie de allanamientos que culminó con el secuestro de 12 kilos de cocaína. Tiempo después, en otro procedimiento, hallaron autos robados y carteles con la firma de "La Mafilia".

Lucas Leonel Urrutia no era del barrio. Algunos rumores apuntaron a que había llegado desde la zona sur para "guardarse", pero también se investiga si pudo ser citado en esa vivienda como parte del plan para matarlo. Fuentes oficiales indicaron que como antecedente la víctima tenía una aprehensión de 2016 por tenencia ilegal de arma de fuego.

Los allanamientos de Berni conectaban Rosario con San Nicolás. Una de las viviendas allanadas fue en Jacobacci al 9100, donde la Policía secuestró 12 kilos de cocaína, un arma, un chaleco de la Policía y detuvo a Gonzalo Ezequiel Villalba. Otra parte del operativo fue en la casa de Mateo Booz al 9000. Allí detuvieron a Julio César Villalba, hermano del otro apresado.

Allanamientos

En 2022 la Justicia provincial ordenó otros allanamientos en la casa de Mateo Booz. Supuestos nuevos dueños se instalaron y se fueron a los pocos meses, durante un tiempo fue un punto de venta de drogas y siempre se mantuvo como un aguantadero. En agosto de 2022 la casa fue allanada nuevamente.

El fiscal Patricio Saldutti pidió varios allanamientos en viviendas de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Se investigaba el homicidio de Ricardo Capoulat, un empresario de 53 años que en junio de 2022 lo mataron para robarle la camioneta. En la casa de Mateo Booz al 9000 hallaron documentación de la Volkswagen Amarok que le habían robado a Capoulat y varios cartuchos de armas de fuego de distinto calibre. Pero además encontraron otros cinco autos con pedidos de secuestro activo, algunos de ellos casi desarmados.

