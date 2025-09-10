La Capital | Ovación | Argentina

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

El equipo de Scaloni "se paseó" por las eliminatorias y ya se enfoca en su próximo gran objetivo: el Mundial, con Leo Messi en el centro de la escena

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

10 de septiembre 2025 · 13:12hs
Lionel Messi ante Venezuela

AP

Lionel Messi ante Venezuela, su último partido por eliminatorias. El 10 puso en duda su presencia en el Mundial.

Argentina cerró una nueva etapa en este tránsito dorado que se acostumbró a vivir. La derrota a manos de Ecuador no significó absolutamente nada que vaya más allá de la angustia lógica que implica una derrota. Lo que tiene por delante es el equipo de Lionel Scaloni es ajustar detalles mínimos de cara al gran desafío que se le avecina: el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En materia de fútbol, y frente a la abundancia que existe, no es tiempo de recortes, sino de expansión.

Frente a esto, habrá algo que sobrevolará por encima de cualquier tipo de especulaciones que puedan hacerse a futuro y tiene que ver ni más ni menos con la presencia de Lionel Messi en la cita ecuménica.

Es que fue el propio Messi, tras el partido ante Venezuela, quien abrió un enorme signo de interrogación sobre si estará en condiciones de afrontar un nuevo Mundial.

Lo que dio a entender Messi

Palabras más, palabras menos, dijo que los nueve meses que restan para el Mundial parece poco, pero que para él significa mucho tiempo y que irá evaluando día a día, partido a partido, cómo se siente.

>>Leer más: Lionel Scaloni, contundente: "No hablé con Messi sobre el próximo Mundial"

Argentina2
Valencia define de penal y marca la diferencia para Ecuador. La derrota causó angustia, pero no más que eso.

Valencia define de penal y marca la diferencia para Ecuador. La derrota causó angustia, pero no más que eso.

De la forma que sea, Messi siempre será un as de espadas en la manga, amén de los años que le cante el DNI. Su sola presencia significará un escudo protector para Argentina y, a la vez, un llamado de atención para cualquier equipo que se le ponga enfrente.

Ahora, ya para este Mundial que se viene o después del mismo, será necesario un recambio al que Scaloni ya comenzó a darle forma, con la aparición de nuevos valores que de a poco comenzaron a insertarse en una estructura que parece no resentirse. El caso de Franco Mastantuono es un buen ejemplo.

Las eliminatorias, un trámite

Esa estructura, con actores ya con un largo recorrido en la selección, más otros que comenzaron a hacerse un lugar, Argentina transitó unas eliminatorias sudamericanas con una decisión suprema, pero con una supremacía que está fuera de discusión.

Basta con echarle un vistazo a cómo quedó la tabla de posiciones al término de la competencia, con una diferencia abultada respecto al resto. Esos 10 puntos de distancia con Paraguay (el último en lograr la clasificación de manera directa) despeja todo tipo de dudas.

>>Leer más: Otamendi tuvo la peor despedida en su último partido por eliminatorias

Argentina3
La selección argentina tiene jugadores de mucha experiencia y otros nuevos que empujan, como Mastantuono.

La selección argentina tiene jugadores de mucha experiencia y otros nuevos que empujan, como Mastantuono.

Lo que dejó esta nueva eliminatoria es que Argentina está en un nivel muy superior a sus pares latinoamericanos y que el verdadero testeo lo debe hacer frente a otras grandes potencias del mundo, especialmente las del fútbol europeo.

Una prueba para el equipo de Scaloni

Será, por ejemplo, una verdadera prueba de fuego la Finalissima que afrontará el equipo de Scaloni frente a España, campeón de la última Eurocopa. Ese partido tiene como fecha probable marzo de 2026. Todo lo demás que juegue, que serán encuentros amistosos y de preparación, servirán únicamente para eso, para preparar al equipo de cara al Mundial.

Hay una “vieja guardia” que viene bancando los trapos, resistiendo y actuando en el nivel que exige un seleccionado, pero también hay nuevos valores que acompañan y que, en definitiva, colaboran para que ese nivel de máxima competitividad no decaiga. Hay puestos en los que buscar o potenciar nuevas alternativas (quedó claro que la ausencia de Cuti Romero implica un dolor de cabeza), pero hay tiempo suficiente como para que todo se acomode.

Scaloni
Lionel Scaloni ya ganó varios títulos importante con Argentina y ahora irá por algunos más.

Lionel Scaloni ya ganó varios títulos importante con Argentina y ahora irá por algunos más.

Después de dos Copa América (Brasil y Estados Unidos), una Finalissimaa (ante Italia) y un Mundial (Qatar), es poco lo que se le puede pedir a este equipo argentino, pero suele decirse que “el que más tiene, más quiere”. Y como Argentina se acostumbró a ganar, la exigencia y las expectativas serán cada vez mayores.

>>Leer más: Lionel Scaloni: "Estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no te toca"

El cierre con derrota no es lo que esta Argentina de Scaloni fue a buscar a suelo ecuatoriano, pero no implicó ni siquiera un llamado de atención. Fue apenas un partido más en el que, condicionantes de por medio (la expulsión de Otamendi en el primer tiempo fue uno de los más significativos), el resultado no fue el esperado. Argentina está desde hade tiempo en un nivel alto y nadie se anima a decir que haya tocado su techo futbolístico. Se aspira a que no sea así.

Sería crucial que Messi se sienta en condiciones y forme parte de ese nuevo Mundial en el que este equipo argentino irá la consagración, con una base por demás de sólida y en medio de la articulación de un recambio que ya está en marcha. Nada de recortes, sí expansión y mayor crecimiento.

Alexis Mac Allister se esfuerza ante la marca del jugador ecuatoriano. Argentina va por un triunfo más.

La despedida de Argentina en eliminatorias no fue la deseada: cayó 1-0 en su visita a Ecuador

Charly García fue a ver a la Selección y después del partido se sacó una foto con Messi, De Paul y Chiqui Tapia

Abrazo de leyendas: Messi y Charly García se encontraron después del partido

Nicolás Otamendi y Lionel Messi jugaron su último partido con la selección argentina por Eliminatorias.

Nicolás Otamendi se despidió de la gente: "Fue mi último partido oficial por Eliminatorias"

Los once de Argentina que iniciaron ante Venezuela, con un Messi acompañado con sus tres hijos.

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Nuevos impuestos en billeteras virtuales: cómo funcionan y qué sucede en Santa Fe

"Nuevos" impuestos en billeteras virtuales: cómo funcionan y qué sucede en Santa Fe

Fue a la escuela con un arma, efectuó disparos al aire y se atrincheró

Fue a la escuela con un arma, efectuó disparos al aire y se atrincheró

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Una pareja dejó a sus mascotas en su vehículo mientras hacía compras en Rosario. Intervino la policía. Qué arrojó el estudio sanitario y en qué condición estaban los animales
Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno recapacite y no la vete
La Ciudad

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

