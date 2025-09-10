A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

El equipo de Scaloni "se paseó" por las eliminatorias y ya se enfoca en su próximo gran objetivo: el Mundial, con Leo Messi en el centro de la escena

Lionel Messi ante Venezuela, su último partido por eliminatorias. El 10 puso en duda su presencia en el Mundial.

Argentina cerró una nueva etapa en este tránsito dorado que se acostumbró a vivir. La derrota a manos de Ecuador no significó absolutamente nada que vaya más allá de la angustia lógica que implica una derrota. Lo que tiene por delante es el equipo de Lionel Scaloni es ajustar detalles mínimos de cara al gran desafío que se le avecina: el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 . En materia de fútbol, y frente a la abundancia que existe, no es tiempo de recortes, sino de expansión.

Frente a esto, habrá algo que sobrevolará por encima de cualquier tipo de especulaciones que puedan hacerse a futuro y tiene que ver ni más ni menos con la presencia de Lionel Messi en la cita ecuménica.

Es que fue el propio Messi, tras el partido ante Venezuela, quien abrió un enorme signo de interrogación sobre si estará en condiciones de afrontar un nuevo Mundial.

Palabras más, palabras menos, dijo que los nueve meses que restan para el Mundial parece poco, pero que para él significa mucho tiempo y que irá evaluando día a día, partido a partido, cómo se siente.

Argentina2 Valencia define de penal y marca la diferencia para Ecuador. La derrota causó angustia, pero no más que eso.

De la forma que sea, Messi siempre será un as de espadas en la manga, amén de los años que le cante el DNI. Su sola presencia significará un escudo protector para Argentina y, a la vez, un llamado de atención para cualquier equipo que se le ponga enfrente.

Ahora, ya para este Mundial que se viene o después del mismo, será necesario un recambio al que Scaloni ya comenzó a darle forma, con la aparición de nuevos valores que de a poco comenzaron a insertarse en una estructura que parece no resentirse. El caso de Franco Mastantuono es un buen ejemplo.

Las eliminatorias, un trámite

Esa estructura, con actores ya con un largo recorrido en la selección, más otros que comenzaron a hacerse un lugar, Argentina transitó unas eliminatorias sudamericanas con una decisión suprema, pero con una supremacía que está fuera de discusión.

Basta con echarle un vistazo a cómo quedó la tabla de posiciones al término de la competencia, con una diferencia abultada respecto al resto. Esos 10 puntos de distancia con Paraguay (el último en lograr la clasificación de manera directa) despeja todo tipo de dudas.

Argentina3 La selección argentina tiene jugadores de mucha experiencia y otros nuevos que empujan, como Mastantuono.

Lo que dejó esta nueva eliminatoria es que Argentina está en un nivel muy superior a sus pares latinoamericanos y que el verdadero testeo lo debe hacer frente a otras grandes potencias del mundo, especialmente las del fútbol europeo.

Una prueba para el equipo de Scaloni

Será, por ejemplo, una verdadera prueba de fuego la Finalissima que afrontará el equipo de Scaloni frente a España, campeón de la última Eurocopa. Ese partido tiene como fecha probable marzo de 2026. Todo lo demás que juegue, que serán encuentros amistosos y de preparación, servirán únicamente para eso, para preparar al equipo de cara al Mundial.

Hay una “vieja guardia” que viene bancando los trapos, resistiendo y actuando en el nivel que exige un seleccionado, pero también hay nuevos valores que acompañan y que, en definitiva, colaboran para que ese nivel de máxima competitividad no decaiga. Hay puestos en los que buscar o potenciar nuevas alternativas (quedó claro que la ausencia de Cuti Romero implica un dolor de cabeza), pero hay tiempo suficiente como para que todo se acomode.

Scaloni Lionel Scaloni ya ganó varios títulos importante con Argentina y ahora irá por algunos más.

Después de dos Copa América (Brasil y Estados Unidos), una Finalissimaa (ante Italia) y un Mundial (Qatar), es poco lo que se le puede pedir a este equipo argentino, pero suele decirse que “el que más tiene, más quiere”. Y como Argentina se acostumbró a ganar, la exigencia y las expectativas serán cada vez mayores.

El cierre con derrota no es lo que esta Argentina de Scaloni fue a buscar a suelo ecuatoriano, pero no implicó ni siquiera un llamado de atención. Fue apenas un partido más en el que, condicionantes de por medio (la expulsión de Otamendi en el primer tiempo fue uno de los más significativos), el resultado no fue el esperado. Argentina está desde hade tiempo en un nivel alto y nadie se anima a decir que haya tocado su techo futbolístico. Se aspira a que no sea así.

Sería crucial que Messi se sienta en condiciones y forme parte de ese nuevo Mundial en el que este equipo argentino irá la consagración, con una base por demás de sólida y en medio de la articulación de un recambio que ya está en marcha. Nada de recortes, sí expansión y mayor crecimiento.