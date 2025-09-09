La Capital | Economía | Bioceres

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14 % en Nueva York

La empresa que cotiza en Nasdaq informó una caída en sus ventas. El derrumbe de ingresos en todas sus divisiones, la salida del negocio de semillas y un escenario financiero adverso marcaron el cierre del ejercicio fiscal 2025

9 de septiembre 2025 · 19:12hs
En 2021

En 2021, la biotecnológica rosarina Bioceres comenzó a cotizar en el índice Nasdaq de Wall Street.

Los ingresos de Bioceres Crop Solutions cayeron 28 %. La compañía que cotiza en el Nasdaq cerró su ejercicio fiscal 2025 con pérdidas millonarias. La firma de origen rosarino y madre del trigo HB4 resistente a sequía informó un resultado negativo de u$s 55,2 millones y ventas por u$s 335 millones, frente al ejercicio anterior. Tras la presentación del balance su acción en Nueva York llegó a desplomarse 14 %.

A pesar de la caída en ingresos, la compañía mantuvo un margen bruto relativamente estable del 39,3 % para el año, respaldado por productos propietarios de mayor valor.

"Estamos reportando un trimestre final decepcionante en un año fiscal extremadamente desafiante", dijo Federico Trucco, director ejecutivo de Bioceres en un comunicado de prensa, y agregó: "Nuestros resultados este trimestre se vieron significativamente impactados por el cambio en nuestra estrategia de negocio de semillas, que por sí solo representó cerca de la mitad de la disminución del margen bruto".

La compañía atribuyó “los decepcionantes resultados” a varios factores que afectan al mercado argentino, incluyendo ventas extraordinarias del año anterior vinculadas a la devaluación del peso, una economía agrícola más débil y un endurecimiento del financiamiento en todo el sector agrícola.

El ecosistema de Bioceres

La presentación del balance del ejercicio fiscal 2025 llega luego de que la calificadora FIX rebajó la nota de Rizobacter y Agrality, dos de sus filiales clave. En el caso de Rizobacter, la calificadora resaltó un margen EBITDA ajustado de apenas 10,6 %, una deuda de u$s 181 millones y un apalancamiento neto de 7,5x, que obligaron a la controlante a gestionar un waiver para no incumplir covenants. En Agrality, pese a márgenes estables, el fuerte vínculo con Bioceres recortó su nota.

El delicado panorama financiero de Bioceres Crop Solutions se da en paralelo al default de Bioceres SA, la firma madre que surgió en 2001 en Rosario y que en julio dejó impago un vencimiento de pagarés bursátiles por u$s 5,3 millones. Si bien son estructuras hoy separadas, el episodio alimentó dudas entre inversores y acreedores sobre la solidez del ecosistema Bioceres.

El balance

Los ingresos de Bioceres se derrumbaron en todos sus segmentos. Protección de cultivos facturó u$s 182 millones en el año, un 20 % menos que en 2024, afectada por la debilidad de la demanda en Argentina, aunque con resiliencia en bioinsumos y adyuvantes en mercados externos.

La división de Nutrición de cultivos se redujo 37 % a u$s 89 millones, golpeada por la menor superficie de maíz y la presión sobre los fertilizantes microgranulados. En tanto, Semillas e integrados retrocedió 34 % a u$s 64 millones, por el repliegue del programa HB4 y la transición hacia un modelo de alianzas estratégicas.

En febrero, Bioceres había dado un primer paso en esa dirección al anunciar su salida del negocio de producción y venta de semillas, con el objetivo de concentrarse en investigación y desarrollo y apoyarse en alianzas estratégicas con jugadores globales. A través de acuerdos con GDM (Don Mario) para soja y Florimond Desprez para trigo, la compañía buscó capitalizar su plataforma HB4 sin asumir los costos industriales de producción. Esa decisión, que marcó un cambio de modelo, hoy se refleja en la caída de ingresos del segmento de semillas e integrados.

A su vez, en el cuarto trimestre, las ventas fueron de u$s74,7 millones, un 40 % menos interanual. El margen bruto anual se sostuvo en 39 %, gracias a productos de mayor valor agregado, pero el beneficio bruto cayó 29 % a u$s132 millones.

El balance arrojó un rojo neto de u$s 55 millones, frente a una ganancia de u$s 7 millones en 2024. El Ebitda ajustado se hundió 65 %, hasta u$s 28 millones.

La presión también vino por el lado financiero: los gastos por intereses crecieron 54 % a u$s 22 millones y las pérdidas financieras totales sumaron u$s 50 millones. La deuda consolidada cerró en u$s 255 millones, con una deuda neta de u$s 221 millones.

Noticias relacionadas
Precio del dólar hoy

Luego del lunes negro, el dólar bajó y el blue se consigue más barato en Rosario

Cómo abrió la cotización del dólar este martes

Dólar: cómo abrió la cotización este martes, tras la subida por las elecciones bonaerenses

El S&P Merval en pesos se hundió 13,3% durante la primera rueda de la semana, en dólares se desmoronó 16,4%.

Mercados en rojo: la city duda sobre el futuro del programa económico

La empresa Vassalli emplea a unas 300 personas. 

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Ver comentarios

Las más leídas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

Lo último

Argentina juega en Ecuador para cerrar unas eliminatorias que ganó con comodidad

Argentina juega en Ecuador para cerrar unas eliminatorias que ganó con comodidad

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: No nos moveremos ni un milímetro

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: "No nos moveremos ni un milímetro"

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

La Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Coronda inició las entrevistas con familias denunciantes y pidió el resguardo de las víctimas
Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Por Gonzalo Santamaría
Argentina juega en Ecuador para cerrar unas eliminatorias que ganó con comodidad
Ovación

Argentina juega en Ecuador para cerrar unas eliminatorias que ganó con comodidad

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

Módolo: El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa

Por Alvaro Torriglia
Economía

Módolo: "El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa"

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Ovación
Newells o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina
Ovación

Newell's o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina

Newells o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina

Newell's o Belgrano: qué prefieren los hinchas de Argentinos para las semifinales de Copa Argentina

Argentina cambia medio equipo para jugar con Ecuador por las eliminatorias

Argentina cambia medio equipo para jugar con Ecuador por las eliminatorias

La selección se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y  probar jugadores

La selección se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y  probar jugadores

Policiales
Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico
Policiales

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

La Ciudad
La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare
La Ciudad

La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Quique Llopis se suma a Entre cuerdas y letras, el ciclo musical de LT8

Quique Llopis se suma a "Entre cuerdas y letras", el ciclo musical de LT8

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper
LA CIUDAD

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas
Política

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas

Lali y su nueva canción para Milei: Él y toda su gente son unos payasos, un chiste
Zoom

Lali y su nueva canción para Milei: "Él y toda su gente son unos payasos, un chiste"

Lanzamiento del Iphone 17: qué se sabe del nuevo celular de Apple
Información General

Lanzamiento del Iphone 17: qué se sabe del nuevo celular de Apple

Si hay veto, hay marcha: las universidades anticipan paro y movilización
La Ciudad

"Si hay veto, hay marcha": las universidades anticipan paro y movilización

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario
La Ciudad

La recuperación de muelles permitirá que lleguen cruceros a Rosario

Frenan un desmonte que arrasó bosques de máxima conservación en Santa Fe
la region

Frenan un desmonte que arrasó bosques de máxima conservación en Santa Fe

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
Policiales

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero
LA CIUDAD

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Pullaro cruzó a Milei: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos
Zoom

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Política

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Plan de Veredas: se hicieron casi 2.700 en solamente ocho meses
La Ciudad

Plan de Veredas: se hicieron casi 2.700 en solamente ocho meses

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
La Ciudad

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Por Gustavo Conti

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca