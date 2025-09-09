Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14 % en Nueva York

La empresa que cotiza en Nasdaq informó una caída en sus ventas. El derrumbe de ingresos en todas sus divisiones, la salida del negocio de semillas y un escenario financiero adverso marcaron el cierre del ejercicio fiscal 2025

Los ingresos de Bioceres Crop Solutions cayeron 28 %. La compañía que cotiza en el Nasdaq cerró su ejercicio fiscal 2025 con pérdidas millonarias. La firma de origen rosarino y madre del trigo HB4 resistente a sequía informó un resultado negativo de u$s 55,2 millones y ventas por u$s 335 millones, frente al ejercicio anterior. Tras la presentación del balance su acción en Nueva York llegó a desplomarse 14 %.

A pesar de la caída en ingresos, la compañía mantuvo un margen bruto relativamente estable del 39,3 % para el año, respaldado por productos propietarios de mayor valor.

"Estamos reportando un trimestre final decepcionante en un año fiscal extremadamente desafiante", dijo Federico Trucco, director ejecutivo de Bioceres en un comunicado de prensa, y agregó: "Nuestros resultados este trimestre se vieron significativamente impactados por el cambio en nuestra estrategia de negocio de semillas, que por sí solo representó cerca de la mitad de la disminución del margen bruto".

La compañía atribuyó “los decepcionantes resultados” a varios factores que afectan al mercado argentino, incluyendo ventas extraordinarias del año anterior vinculadas a la devaluación del peso, una economía agrícola más débil y un endurecimiento del financiamiento en todo el sector agrícola.

El ecosistema de Bioceres

La presentación del balance del ejercicio fiscal 2025 llega luego de que la calificadora FIX rebajó la nota de Rizobacter y Agrality, dos de sus filiales clave. En el caso de Rizobacter, la calificadora resaltó un margen EBITDA ajustado de apenas 10,6 %, una deuda de u$s 181 millones y un apalancamiento neto de 7,5x, que obligaron a la controlante a gestionar un waiver para no incumplir covenants. En Agrality, pese a márgenes estables, el fuerte vínculo con Bioceres recortó su nota.

El delicado panorama financiero de Bioceres Crop Solutions se da en paralelo al default de Bioceres SA, la firma madre que surgió en 2001 en Rosario y que en julio dejó impago un vencimiento de pagarés bursátiles por u$s 5,3 millones. Si bien son estructuras hoy separadas, el episodio alimentó dudas entre inversores y acreedores sobre la solidez del ecosistema Bioceres.

El balance

Los ingresos de Bioceres se derrumbaron en todos sus segmentos. Protección de cultivos facturó u$s 182 millones en el año, un 20 % menos que en 2024, afectada por la debilidad de la demanda en Argentina, aunque con resiliencia en bioinsumos y adyuvantes en mercados externos.

La división de Nutrición de cultivos se redujo 37 % a u$s 89 millones, golpeada por la menor superficie de maíz y la presión sobre los fertilizantes microgranulados. En tanto, Semillas e integrados retrocedió 34 % a u$s 64 millones, por el repliegue del programa HB4 y la transición hacia un modelo de alianzas estratégicas.

En febrero, Bioceres había dado un primer paso en esa dirección al anunciar su salida del negocio de producción y venta de semillas, con el objetivo de concentrarse en investigación y desarrollo y apoyarse en alianzas estratégicas con jugadores globales. A través de acuerdos con GDM (Don Mario) para soja y Florimond Desprez para trigo, la compañía buscó capitalizar su plataforma HB4 sin asumir los costos industriales de producción. Esa decisión, que marcó un cambio de modelo, hoy se refleja en la caída de ingresos del segmento de semillas e integrados.

A su vez, en el cuarto trimestre, las ventas fueron de u$s74,7 millones, un 40 % menos interanual. El margen bruto anual se sostuvo en 39 %, gracias a productos de mayor valor agregado, pero el beneficio bruto cayó 29 % a u$s132 millones.

El balance arrojó un rojo neto de u$s 55 millones, frente a una ganancia de u$s 7 millones en 2024. El Ebitda ajustado se hundió 65 %, hasta u$s 28 millones.

La presión también vino por el lado financiero: los gastos por intereses crecieron 54 % a u$s 22 millones y las pérdidas financieras totales sumaron u$s 50 millones. La deuda consolidada cerró en u$s 255 millones, con una deuda neta de u$s 221 millones.