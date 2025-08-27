Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

La situación del futbolista es cuanto menos extraña: no juega, pero su pase fue tasado en una cifra muy alta

Durante el mercado de pases europeo, hubo un futbolista formado en Central que sonó como posible en varios equipos, incluido un grande de Alemania. Sin embargo, el tiempo pasó y el jugador no fue transferido, aparentemente porque su club le puso un precio muy alto.

Se trata del ex-Central Facundo Buonanotte, cuyo pase pertenece al Brighton & Hove Albion. Lo extraño es que el club no lo vendió, pero tampoco lo tiene en cuenta para esta temporada en la Premier League.

El chico nacido en Pérez estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Borussia Dortmund. El club alemán lo quería a préstamo con una opción de compra, pero el Brighton solo aceptaba venderlo. Y el precio era muy alto: alrededor de 40 millones de euros.

Buonanotte llegó al Brighton en 2022 por una cifra cercana a los 12 millones de euros. Tuvo una muy buena primera temporada en el club del sur de Inglaterra, pero en la siguiente fue cedido al Leicester City. Y luego regresó al equipo dueño del pase.

Sigue en el Brighton, pero no juega

En el actual mercado de pases, que todavía no cerró en Europa, hubo varios equipos que se interesaron por Buonanotte. Además del Dortmund, el Lyion (Francia), el Bayern Leverkusen (Alemania) y el Olimpique Marsella (Francia) apuntaron al chico que se formó en las inferiores de Central.

También hubo equipos de la Premier League que preguntaron condiciones por su transferencia, incluidos el West Ham y el Crystal Palace. Sin embargo, ninguno consiguió avanzar con el Brighton, que lo tasó muy bien, no lo vendió y ahora no lo utiliza.

De hecho, Buonanotte no entró en la convocatoria para los primeros dos partidos de la temporada, contra el Fulham y el Everton, y tampoco está en la lista de los futbolistas que afrontarán el partido por la tercera fecha de la Premier League, contra el Manchester City de Pep Guardiola.

Ahora el jhugador reapareció en el radar del Leicester City, donde tuvo muy buenos rendimientos, y es posible que finalmente el Brighton acepte cederlo por otra temporada.