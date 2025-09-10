La Capital | La Ciudad | Ciencias del Movimiento

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Se dictarán en el gimnasio de la UNR, de Moreno y Urquiza. La inscripción a sus cuatro carreras será a fin de año. Es 13ª facultad que tendrá la UNR

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

10 de septiembre 2025 · 06:25hs
El gimnasio de la UNR

Foto: gentileza UNR

El gimnasio de la UNR, donde funcionará la facultad.

Antes de que termine el ciclo lectivo, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) abrirá la inscripción a cuatro nuevas carreras: profesorado en Educación Física, licenciatura en Deporte, licenciatura en Sistemas Integrales de Cuidado y tecnicatura en acompañamiento de la persona mayor. Todas funcionarán dentro de una nueva unidad académica: la facultad de Ciencias del Movimiento Humano y Cuidado, cuya creación se aprobó el año pasado. Las clases se dictarán en el gimnasio universitario, de Moreno y Urquiza.

En los pasillos del edificio del rectorado se trabaja contrarreloj para poner en funcionamiento la que será la 13ª facultad de la universidad pública rosarina. La creación de la facultad de Ciencias del Movimiento Humano y Cuidado fue presentada como un acontecimiento histórico. La última vez que se creó una facultad fue en 1987 cuando, en base a la Escuela de Psicología que funcionaba en la Facultad de Humanidades y Artes, se creó la Facultad de Psicología.

La nueva unidad académica ofrecerá en principio dos licenciaturas _en Deporte y Sistemas Integrales de Cuidado_, el profesorado en Educación Física y una tecnicatura en acompañamiento de la persona mayor. Los planes de estudio de las cuatro carreras están en etapa de presentación al Consejo Superior de la UNR, que tiene que avalarlos.

Pero ya está definido que tanto el profesorado como las licenciaturas se extenderán por cuatro años, en tanto la tecnicatura tendrá una duración de tres años. Las clases comenzarán en abril próximo, como en el resto de las facultades de la UNR.

La sede administrativa de la nueva facultad va a funcionar en el edificio del gimnasio de la UNR, en Moreno y Urquiza. En ese lugar, funcionan el natatorio, canchas de básquet y futbol de salón, y otras instalaciones deportivas, la editorial y la radio de la UNR, que próximamente se mudarán a otro edificio.

Las nuevas propuestas de formación se presentarán oficialmente en el marco de la Expocarreras, que se desarrollará del 17 al 19 de septiembre, en los galpones de la Franja Joven del Río (en avenida Belgrano 950 bis). La inscripción a la carrera no será en octubre, como sucede en el resto de las facultades, sino que comenzará más cerca de fin de año, tal como ocurrió con la licenciatura de Datos, lanzada el año pasado.

Leer más: La UNR evalúa posibles lugares para la nueva facultad donde dictará educación física

La noticia irrumpe en medio del conflicto que mantienen las universidades con las autoridades nacionales en el marco del reclamo de mayor presupuesto para ciencia y tecnología y mejores salarios para los profesores. Una puja que escribirá un nuevo capítulo esta semana si el presidente Javier Milei veta la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.

Un diseño más flexible

Más allá de este contexto adverso, la creación de estas nuevas carreras es un paso más en el proceso de diversificar la oferta de formación de la universidad pública local, abarcando trayectos que tradicionalmente no estaban contenidos en la casa de estudios, relacionados con las transformaciones producidas a escala global en el campo del conocimiento y con la demanda de jóvenes y personas adultas que desean capacitarse en nuevas áreas para que puedan acceder en forma gratuita.

En ese marco, en los últimos cuatro años, se crearon las carreras de Turismo, Diseño Gráfico y Diseño de Indumentaria, Corretaje Inmobiliario, Inteligencia Artificial, Seguridad Ciudadana y Ciencias de Datos, entre otras alternativas.

La facultad de Ciencias del Movimiento Humano y Cuidado forma parte de ese proceso de crecimiento de la UNR, tanto en términos académicos como de matrícula y de espacio físico. Además incorporan un diseño institucional más flexible, transversal y acorde con la demanda actual, con una perspectiva más moderna de la gestión de la educación superior.

Cuando se presentó la creación de la carrera, en diciembre pasado, se la propuso como una respuesta de la demanda de la sociedad que sostiene el funcionamiento universitario y demanda profesionales capaces de desarrollar una mirada crítica que aporte a la mejor calidad de vida de la población.

Una deuda pendiente

Diez días antes de que termine el 2024, el Consejo Superior de la UNR aprobó la creación de la nueva facultad para el dictado de las careras de profesorado en educación física y la licenciatura en deporte. También se propusieron carreras relacionadas a los cuidados, nutrición y acompañamiento de la persona mayor.

La novedad se presentó como un acontecimiento histórico. La última vez que se creó una facultad fue en 1987 cuando. en base a la Escuela de Psicología que funcionaba en la Facultad de Humanidades y Artes, se creó la Facultad de Psicología.

La nueva unidad académica es parte de un proceso de expansión tiene como misión alojar propuestas en educación y formación profesional de carácter interdisciplinario, basadas en una pedagogía solidaria, articulada a partir de problemas, y orientada al hacer reflexivo y crítico.

Actualmente la UNR está compuesta por doce facultades que asumen la formación de pregrado, grado y posgrado, el Centro de Estudios Interdisciplinarios orientado al posgrado, cuatro establecimientos de Enseñanza Pre-Universitaria y dos Polos Educativos, que ofrecen titulaciones de bachillerato y técnicas no universitarias. En el caso del Instituto Politécnico Superior y la Escuela Superior de Comercio se ofrecen también carreras terciarias.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: un miercoles con mas calorcito aunque con algunas nubes

El tiempo en Rosario: un miércoles con más calorcito aunque con algunas nubes

El proyecto apunta a mejorar el tránsito en esquinas sin semáforos.

La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare

Para validar el Boleto Educativo en la tarjeta Sube, los usuarios deberán acercarse a una de las dos terminales automáticas que hay en Rosario.

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

En conmemoración por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Lo último

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

El presidente comunal electo de Zavalla tapó con maquinaria de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Matías Suárez contó que el sector arreglado era muy peligroso. "Si no hay respuestas del gobierno nacional, las tenemos que dar nosotros”, resaltó

El presidente comunal electo de Zavalla tapó con maquinaria de su empresa un cráter en la ruta 33
Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe
Economía

Obras sociales y prepagas deben más de $6.000 millones a hospitales públicos de Santa Fe

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario ya está en modo Jadar

Por Pablo Mihal
Ovación

La ciudad del deporte: con una inolvidable apertura, Rosario ya está en modo Jadar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Newells debe poner lo mejor ante Atlético Tucumán porque necesita ganar

Newell's debe poner lo mejor ante Atlético Tucumán porque necesita ganar

Ovación
Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Básquet: La dirigencia rosarina siempre nos apoyó para fomentar el 3x3

Básquet: "La dirigencia rosarina siempre nos apoyó para fomentar el 3x3"

En Newells, el Ogro Fabbiani carga con el karma de no poder repetir equipo

En Newell's, el Ogro Fabbiani carga con el karma de no poder repetir equipo

Policiales
Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Ataque incendiario con bomba molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

La Ciudad
Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

El tiempo en Rosario: un miércoles con más calorcito aunque con algunas nubes

El tiempo en Rosario: un miércoles con más calorcito aunque con algunas nubes

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso
Economía

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento
El Mundo

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento

Un chico de 13 años tenía todo listo para un tiroteo masivo en Washington
Información General

Un chico de 13 años tenía "todo listo" para un tiroteo masivo en Washington

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %
Información General

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad
Política

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado
Información General

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado

Quique Llopis se suma a Entre cuerdas y letras, el ciclo musical de LT8
La Ciudad

Quique Llopis se suma a "Entre cuerdas y letras", el ciclo musical de LT8

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios
La Región

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: No nos moveremos ni un milímetro
Politica

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: "No nos moveremos ni un milímetro"

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14 % en Nueva York
Economía

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14 % en Nueva York

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza
Economía

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico
Policiales

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Maximiliano Pullaro contra Milei: Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe
Política

Maximiliano Pullaro contra Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas
Política

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos
ovacion

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días
La Ciudad

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper
LA CIUDAD

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas
Política

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas