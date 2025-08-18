La Capital | Ovación | Ángel Di María

Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo a lo largo de su carrera

La figura de Central no incluyó a Messi porque el juego solo debía incluir a jugadores no argentinos.

18 de agosto 2025 · 12:43hs
Ángel Di María se prepara para afrontar el clásico con Newells después de largos años.

LA CAPITAL/Sebastian Suarez Meccia

Ángel Di María se prepara para afrontar el clásico con Newell's después de largos años.

Ángel Di María, una de las grandes figuras de Central que espera con ansiedad el clásico con Newell's, fue sometido a un juego y armó una formación con grandes jugadores con los que compartió equipo a lo largo de toda su tremenda carrera deportiva.

Quizás el detalle que llamó la atención es que no apareció en el once ideal Lionel Messi, pero se trató de futbolistas no argentinos. A Lionel lo mencionó entre los cinco futbolistas más determinantes de la selección argentina junto a Diego Maradona y Mario Kempes, entre otros.

En el juego que le propusieron a Angelito en una entrevista con el diario La Nación armó un equipo con grandes estrellas del fútbol mundial y con los que en algún momento de su recorrido futbolístico compartió equipo, pero con la salvedad que no debían ser argentinos.

El equipo de Ángel Di María

El once ideal para Di María es el siguiente: Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Marquinhos y Marcelo; Modric, Verratti y Neymar; Benzema, Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo.

Lo dicho, Angelito utilizó el nombre de Messi para incluirlo entre los jugadores más sobresalientes en la historia de la selección argentina y que aún sigue generando admiración en el mundo.

