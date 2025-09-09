Primera foto de la mesa política de La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes" El gobierno difundió la primera foto oficial de su mesa política tras la derrota en Buenos Aires, con Milei, Karina, Bullrich, Francos, Menem, Caputo y Adorni 9 de septiembre 2025 · 16:09hs

La Libertad Avanza. El presidente Javier Milei encabezó la primera foto oficial de la mesa política nacional junto a Karina Milei, Bullrich, Francos, Caputo, Menem y Adorni.

El gobierno nacional difundió este martes la primera imagen oficial de la mesa política nacional, conformada tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza sufrió una contundente derrota frente al peronismo.

La fotografía, acompañada de un comunicado difundido en la red social X, refleja el núcleo de poder que buscará ordenar la estrategia política después del traspié electoral. “Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, señala el texto oficial.

En la cabecera se ubicó el presidente Javier Milei, flanqueado por su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. También aparecen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero presidencial y diputado nacional electo, Manuel Adorni. Del otro lado de la mesa se sentaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el asesor político Santiago Caputo.

El comunicado difundido junto a la foto ratificó el tono confrontativo del oficialismo: “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen. La libertad avanza o Argentina retrocede”. El tuit de La Libertad Avanza Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1965474239458263138&partner=&hide_thread=false MESA POLITICA NACIONAL El Presidente Javier Milei lideró la nueva Mesa Política Nacional. Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad. Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y… pic.twitter.com/ZeloOwWVjO — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) September 9, 2025