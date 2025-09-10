La Capital | Información General | escuela

Una adolescente fue a la escuela con un arma, efectuó disparos al aire y se atrincheró

Ocurrió en Mendoza. La chica de 14 años entró armada a la institución y amenazó a docentes y compañeros. No hay heridos

10 de septiembre 2025 · 13:14hs
La chica

La chica, al momento de entrar a la escuela de Mendoza con el arma en la mano.

Una adolescente de 14 años ingresó con un arma en una escuela de Mendoza y tras efectuar tres disparos al aire se atrincheró dentro de la institución. En el lugar se desplegó un amplio operativo policial y hasta el momento no se registraron heridos.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió este miércoles cuando una alumna de la Escuela Marcelino Blanco, de la localidad mendocina de La Paz, entró a la escuela con un arma en la mano y amenazó tanto a sus compañeros como a los docentes. La Paz está ubicada a unos 145 kilómetros de la capital provincial, en el límite con San Luis.

Las cámaras de seguridad registraron el momento cuando la chica, tras unos breves segundos en la puerta, decide entrar empuñando un arma calibre 9 milímetros, que es propiedad de su papá, un efectivo policial de San Luis.

Según trascendió, los tiros fueron hacia el aire y no se registraron heridos. Alumnos y docentes fueron evacuados y dirigidos preventivamente al Hospital de La Paz.

Ataque en la escuela

Testigos del hecho contaron que la chica inició el incidente en el horario del primer recreo, cuando salió del baño con el arma cargada y apuntó a un par de chicos. Tras el ataque, la chica se atrincheró en la escuela en estado de shock, se negó a entregar el arma "hasta que entre la profesora Raquel".

En el lugar trabaja personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS). A su vez, se espera la llegada de profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar, junto con otros especialistas del Ministerio de Seguridad.

En Rosario

A principios de agosto, un alumno que asiste a la escuela técnica Nº 471 Rodolfo Rivarola llevó un arma de fuego a clases y amenazó a otro chico con dispararle. El hecho se produjo en el turno escolar de la tarde y la policía arribó al establecimiento educativo alertados por la familia del chico amenazado.

Pami ofrece un beneficio para un grupo específico de jubilados

Pami: quiénes pueden cobrar el bono de $44 mil en septiembre

un chico de 13 anos tenia todo listo para un tiroteo masivo en washington

Un chico de 13 años tenía "todo listo" para un tiroteo masivo en Washington

rusia asegura que logro un suero contra el cancer con una eficacia del 100 %

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %

Fede Bal tuvo cáncer de colon hace cinco años y ahora se realiza estudios anualmente.

Fede Bal publicó un video de su colonoscopía para concientizar sobre el cáncer de colon

