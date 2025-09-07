La Capital | Ovación | Central

Central se prepara para recibir a Boca con el envión del clásico todavía vigente

El partido inconcluso en Junín hizo que el Canalla pudiera extender la euforia del que fue su último partido en el Gigante. El reencuentro con los hinchas

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

7 de septiembre 2025 · 18:42hs
Los futbolistas de Central festejan eufóricos tras el triunfo en el clásico. El Canalla vuelve al Gigante.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los futbolistas de Central festejan eufóricos tras el triunfo en el clásico. El Canalla vuelve al Gigante.

En Central se viene una semana de mucho trabajo y preparación por la magnitud del rival que tendrá enfrente. Es que, se sabe, enfrentar a Boca siempre genera algo especial, y en ese partido del próximo domingo en el Gigante de Arroyito el Canalla podrá demostrar si todavía le dura el envión anímico de lo que fue la victoria en el clásico ante Newell’s.

Es cierto que ya tuvo la chance de jugar, pero lo ocurrido en Junín frente a Sarmiento fue un acto inconcluso, con un partido que no terminó producto de la cantidad de agua que había caído.

Esto es, aquello que sucedió en la provincia de Buenos Aires hace una semana no provocó ni alegría ni tristeza. Era la ocasión ideal para saber si equipo de Ariel Holan podía hacer usufructo de ese buen ánimo que le generó la victoria en el clásico, pero no hubo final y, por lo tanto, ningún tipo de sensaciones al respecto.

>>Leer más: Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

El reencuentro del Canalla con sus hinchas

Por eso, lo que le viene frente al equipo de Miguel Ángel Russo le servirá como posta de ese triunfo tan festejado. Es más, será el reencuentro del Canalla con sus hinchas después de lo que fue el loco festejo que desató el tremendo tiro libre de Angelito Di María.

ClasiLV
El último partido de Central en el Gigante fue el clásico. Los hinchas se reencontrarán con los jugadores.

El último partido de Central en el Gigante fue el clásico. Los hinchas se reencontrarán con los jugadores.

Ese partido inconcluso en Junín fue lo que dejó clavado a Central en los 45 puntos en la tabla acumulada, ahora con Boca a la misma altura, aunque un pasito por encima por diferencia de gol, y un escalón por debajo de River. No obstante, en Central saben que hay 45 minutos (los pendientes con Sarmiento) por delante de los cuales puede sacar un rédito importante.

Pero para eso habrá que esperar. Lo que tienen en claro en Arroyito es que la prioridad es ni más ni menos que este Boca de Russo que viene de tres triunfos consecutivos en el torneo Clausura.

>>Leer más: Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Los resabios de un triunfo clásico

A ese partido contra el Xeneize, el Canalla llegará con la protección anímica de lo que fue el triunfo en el clásico. Ya de por sí enfrentar a Boca genera un clima especial en la previa y esta vez no será la excepción. Hay demasiados condimentos y cosas en juego para tomar ese cruce como uno más.

Revalidar aquello del clásico será un desafío en sí mismo, pero también lo será volver a estar a la altura de las circunstancias en un Gigante de Arroyito en el que el equipo de Holan pudo ganar recién su cuarta presentación en el torneo.

SermientoMB
El partido ante Sarmiento no terminó producto del fuerte temporal que azotó a Junín.

El partido ante Sarmiento no terminó producto del fuerte temporal que azotó a Junín.

Fue categórica esa validación de la localía justo en un clásico y contra eso hay poco por agregar, pero destacar ese despegue como local lleva, de manera inexorable, a recordar los partidos frente a Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Deportivo Riestra, en los que el Canalla no pudo pasar del empate.

>>Leer más: Central y la clasificación a la Libertadores: una lucha titánica contra dos poderosos

Para Central será fundamental de ahora en más no perder terreno en esa pelea por la clasificación a copas internacionales, sabiendo que la prioridad absoluta es la Libertadores. Y Boca asoma como una verdadera prueba de fuego. Porque es Boca, porque viene de una racha positiva, pero por sobre todas las cosas porque se trata de un rival directo.

Invicto y en levantada

Central tiene unos cuantos argumentos para creer en que podrá vivir un gran domingo. Una de esas banderas que puede darse el lujo de levantar es que es uno de los tres invictos (los otros dos son River y Central Córdoba de Santiago del Estero) que hay en el torneo Clausura y fecha a fecha demuestra que es un equipo al que es difícil ganarle.

Centra
Malcorra se exige en medio del entrenamiento ante la marca de Komar. El Canalla se prepara para recibir a Boca.

Malcorra se exige en medio del entrenamiento ante la marca de Komar. El Canalla se prepara para recibir a Boca.

Si el partido en Junín hubiese llegado a su fin, un triunfo hubiera potenciado, en menor medida un empate, y una derrota aplacado toda esa euforia generada en el clásico. Pero la historia inconclusa puso todo entre paréntesis, por eso lo del próximo domingo en el Gigante será, en tren de emociones, la continuación del tiro libre de Fideo Di María.

Un contexto ideal para abrirle las puertas a un Boca que siempre obliga a mantener la guardia alta.

Noticias relacionadas
Alejo Véliz, en el entrenamiento de Central. El jueves a la noche estuvo en el Monumental.

Una semana tranquila en Central, para recuperar a todos y recibir al Boca de Miguel Russo

Central fue mucho más que Newells y festejó en el clásico de reserva.

Central se floreó en reserva ante Newell's y le ganó 3 a 0 con dos figuras indiscutibles

Giovanni Cantizano lo volvió a hacer: hizo un golazo ante Newells que rápidamente se hizo viral en las redes.

Un golazo de Giovanni Cantizano en el clásico de la reserva entre Central y Newell's arrasa en las redes

El Gigante de Arroyito y el Coloso del Parque Independencia serán escenarios de partidos trascendentes este fin de semana. 

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Ver comentarios

Las más leídas

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3%

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

Lo último

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newells

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

Dos hombres aceptaron en juicio abreviado penas de cinco años por un atraco perpetrado en febrero de 2024 cerca de Santo Tomé
Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres
Cerraron los comicios en provincia de Buenos Aires y hay expectativa nacional
Política

Cerraron los comicios en provincia de Buenos Aires y hay expectativa nacional

Estacionar en lugares prohibidos es la infracción más cometida por rosarinos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Estacionar en lugares prohibidos es la infracción más cometida por rosarinos

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires
Economía

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Zoom

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Por Gonzalo Santamaría y Mila Kobryn
La Ciudad

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3%

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Ovación
Central Córdoba va por una victoria ante Leandro N. Alem
Ovación

Central Córdoba va por una victoria ante Leandro N. Alem

Central Córdoba va por una victoria ante Leandro N. Alem

Central Córdoba va por una victoria ante Leandro N. Alem

Tenis: Carlos Alcaraz, campeón del US Open y nuevo número uno del mundo

Tenis: Carlos Alcaraz, campeón del US Open y nuevo número uno del mundo

El venadense Ever Franetovich, lo mejor del Turismo Nacional en el Gálvez antes de llegar a Rosario

El venadense Ever Franetovich, lo mejor del Turismo Nacional en el Gálvez antes de llegar a Rosario

Policiales
Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres
POLICIALES

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

La Ciudad
Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales
La Ciudad

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026

Por Gonzalo Santamaría
Información General

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular
La Región

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson
La Ciudad

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte
Policiales

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer
Información general

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Milei y Kicillof pondrán mucho en juego en las elecciones de este domingo
politica

Milei y Kicillof pondrán mucho en juego en las elecciones de este domingo

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
Política

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son
Información general

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar
El Mundo

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR
La Ciudad

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Por Thamina Habichayn
Política

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Piden la vuelta de los serenos de buques: Puede proliferar el narcotráfico
La Región

Piden la vuelta de los serenos de buques: "Puede proliferar el narcotráfico"

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich
La Ciudad

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Policiales

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional
Politica

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional