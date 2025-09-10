Cambios en el gobierno de Milei: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Tras la derrota, el presidente reactivó el Ministerio del Interior y puso al frente a un hombre para que recomponga el diálogo con los gobernadores

El traspié electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas dentro del gobierno nacional. Desde esa jornada, Javier Milei busca dar señales de fortaleza y movimiento, en un intento por mostrar que el golpe no paralizó la gestión.

En apenas tres días, hubo esa misma cantidad de reuniones de Gabinete , se anunciaron tres nuevas mesas de trabajo —una Política, otra Bonaerense y una llamada Federal— y se decidió restaurar el rango ministerial al área de Interior , que había sido degradada a Secretaría. El elegido para encabezarla fue Lisandro Catalán , hombre de extrema confianza del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Siguiendo las instrucciones del presidente Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán” , anunció Francos este jueves. Y agregó: “Estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”.

Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro.



— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 10, 2025

Quién es Lisandro Catalán, nuevo ministro de Milei

Lisandro Catalán nació en San Miguel de Tucumán en 1971 y se formó como abogado en la Universidad de esa provincia. En 1997 se trasladó a Buenos Aires, donde consolidó su carrera tanto en el ámbito privado como en el sector público. Su relación con Francos comenzó en el Banco Provincia durante la gestión de Daniel Scioli y se profundizó con la creación de la Fundación Acordar en 2012.

Durante el gobierno de Mauricio Macri ocupó cargos técnicos en el Registro Nacional de Reincidencia, y en 2020 fue designado director del área bajo la gestión de Marcela Losardo, cargo que mantuvo incluso con Martín Soria en el Ministerio de Justicia. Su perfil discreto y técnico le permitió atravesar cambios políticos sin perder posiciones de responsabilidad.

En el gobierno de Milei fue vicejefe de Gabinete y un colaborador clave de Francos: participó en reuniones con gobernadores, legisladores y dirigentes de distintas provincias, además de ser nexo en el proceso de transición con Wado de Pedro.

Un desafío clave

Ahora, Catalán deberá profundizar los vínculos con los gobernadores, en un contexto en el que La Libertad Avanza necesita recomponer relaciones tras varias derrotas legislativas que complicaron su agenda económica y política.

La creación de la Mesa Federal y la recuperación del Ministerio del Interior buscan dar volumen político a la gestión libertaria, en momentos en que Milei también prepara una cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026.