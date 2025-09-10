Giro de 180 grados en el caso de los perros rescatados de una camioneta

Una pareja dejó a sus mascotas en su vehículo mientras hacía compras en Rosario. Intervino la policía. Qué arrojó el estudio sanitario y en qué condición estaban los animales

El pitbul y la caniche no presentaban síntomas de sofocación ni de estrés tras ser rescatados del interior de una camioneta estacionada en un súper de zona sur.

El caso de los dos perros que fueron rescatados el martes a la tarde del interior de una camioneta luego de que la policía tuviera que romper una de las ventanillas, tuvo en las últimas horas un giro de 180 grados. El incidente sucedió en el estacionamiento de un conocido supermercado en zona sur y tuvo amplia difusión en las redes sociales y en medios de comunicación como un hecho de mascotas abandonadas en una situación extrema dentro de un habitáculo sin ventilación y con elevada temperatura.

Los animalitos en cuestión son una hembra de raza caniche de pelaje marrón claro, de un año de edad, y un macho mestizo cruza con pitbull de 9. Los dueños de los animales, una pareja oriunda de Tandil, habían llegado al supermercado Libertad, en Oroño al 6000, para hacer unas compras y dejaron a los canes dentro del rodado, un Renault Kangoo de color blanco.

Unos minutos después, personas que estaban en el lugar, entre ellos clientes y empleados, advirtieron que los perros, encerrados y sin ventilación, se encontraban en situación de peligro y por esa razón llamaron a la Policía. La secuencia continúo con efectivos del Comando Radioeléctrico que acudieron al lugar, pero no pudieron ubicar al propietario del Kangoo.

Entonces tuvieron que romper la ventanilla del lado del conductor para rescatar a los perritos . A partir de ese momento se abrió un sumario policial. Los dueños de los perros fueron demorados en la Seccional 21ª y las mascotas quedaron a cargo en forma transitoria de la Brigada Ecológica y de Rescate Animal para realización de un examen veterinario que establezca cuál era el estado de salud. El caso fue notificado incluso a la fiscal de Flagrancia en turno, Noelia Riccardi.

rescate de perros encerrados

Evidencias a favor de los dueños

Lo cierto es que después de revisar a las mascotas, el personal de la Policía Ecológica concluyó que ambos animalitos estaban excelente estado de salud y no presentaban signos de sofocamiento ni de estrés. Además, una revisión al Renault Kangoo reveló que el rodado cuenta con techo corredizo en el cual había una abertura por la que ingresaba aire y la temperatura dentro del habitáculo no era tan alta.

>> Leer más: Rescataron a dos perros encerrados en una camioneta afuera de un supermercado y detuvieron a los dueños

Fuentes cercanas al caso indicaron que los propietarios también manifestaron poseer libretas sanitarias de las mascotas y que el macho cruza con pitbull cuenta con chip de identificación. Tras tomar conocimientos de esas cuestiones, desde Fiscalía confirmaron que no se abrió ninguna causa judicial contra de los dueños, quienes quedaron en libertad horas después y pudieron reencontrarse con sus mascotas.

Mascotas en autos: descuido fatal en el centro

Más allá de discusión que puede darse sobre los perjuicios que sufre un animal que es encerrado en un lugar como un auto, el caso de ayer, en el que intervino la policía para rescatar mascotas que son dejadas por sus dueños en esos lugares, tiene como antecedente más impactante el ocurrido el 17 de diciembre pasado en Corrientes al 600, en pleno centro de Rosario.

>> Leer más: Insólito caso en el microcentro: un perro murió encerrado dentro de un auto

Ese día, una mujer olvidó a su perro encerrado en la parte trasera de su Peugeot 208. Ocurrió que llegó hasta el lugar previsto, y al bajar del auto no advirtió que el animalito había quedado en el interior. La mujer se bajó del auto, que quedó cerrado herméticamente, y su mascota murió asfixiada. Hubo un momento de mucha tensión porque la situación del animal sin vida dentro del auto fue advertida por transeúntes que pasaban por el lugar quienes llamaron a policía e increparon duramente a la dueña de la mascota.